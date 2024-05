Co najmniej 37 Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach w pobliżu Rafah w Gazie

DEIR AL-BALA, Strefa Gazy (AP) – W izraelskich ostrzałach i nalotach zginęło co najmniej 37 osób, większość z nich schroniła się w namiotach poza południowym miastem Gaza. Rafa Według świadków, pracowników służb ratunkowych i urzędników szpitala, w nocy i we wtorek strajki dotknęły ten sam obszar, gdzie kilka dni wcześniej doszło do śmiertelnego pożaru w obozie dla wysiedlonych Palestyńczyków.

The Kemping pod namiotem to piekło Rosnąca ofensywa wojskowa w Rafah wywołała powszechne oburzenie na arenie międzynarodowej, w tym ze strony najbliższych sojuszników Izraela. Oraz jako znak rosnącej izolacji Izraela na arenie światowej, odpowiednio Hiszpanii, Norwegii i Irlandii Uznał państwo Palestyna We wtorek.

Niedzielny pożar w obozie namiotowym armii izraelskiej był spowodowany wtórnymi eksplozjami, prawdopodobnie spowodowanymi bronią użytą przez bojowników palestyńskich. We wtorek opublikowano wyniki wstępnego dochodzenia Izraela w sprawie pożaru, a rzecznik wojskowy kontradmirał Daniel Hagari powiedział, że przyczyna pożaru jest nadal badana, ale użyto izraelskiej amunicji – wymierzonej według wojska w dwóch starszych rangą Hamasów. pozycje. Myśliwce – zbyt małe, aby być dowodem.

W wyniku strajku lub późniejszego pożaru mogło dojść do zapalenia się paliwa, kanistrów z gazem kuchennym lub innych przedmiotów w obozie. Według urzędników odpowiedzialnych za służbę zdrowia w Gazie w pożarze zginęło 45 Palestyńczyków. Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział, że pożar był wynikiem „tragicznego wypadku”.

Według ONZ, która pomaga uchodźcom palestyńskim, izraelska ofensywa na Rafah, która rozpoczęła się 6 maja, skłoniła ponad milion ludzi do ucieczki z miasta. Większość przeprowadzała się już wielokrotnie w ciągu około ośmiu miesięcy Wojna między Izraelem a Hamasem. Teraz rodziny są rozproszone Tymczasowe obozy namiotowe i innych obszarach rozdartych wojną.

W ciągu ostatnich kilku dni strajki dotknęły zachodnią część Rafah, gdzie armia nie nakazała ewakuacji ludności cywilnej. Izraelskie siły lądowe i czołgi są aktywne we wschodnim Rafah, w centralnych obszarach miasta i wzdłuż granicy Gaza-Egipt.

Co najmniej 16 osób zginęło w strajkach, które miały miejsce późnym poniedziałkiem i wczesnym wtorkiem w zachodniej dzielnicy Tell al-Sultan w Rafah – podały palestyńska obrona cywilna i palestyński Czerwony Krzyż. Siedmiu zabitych znajdowało się w obozie ONZ, około 200 metrów od miejsca, w którym w niedzielę wybuchł pożar. Mieszkali w namiotach obok obiektu.

„To była noc pełna grozy” – powiedział Abdel-Rahman Abu Ismail, Palestyńczyk z miasta Gaza, który od grudnia schronił się w Tell Al Sultan. Powiedział, że w nocy i we wtorek słyszał „ciągłe dźwięki” eksplozji samolotów bojowych i samolotów drony latające nad głowami.

Wysiedleni Palestyńczycy podczas inspekcji swoich namiotów zniszczonych w wyniku izraelskiego bombardowania w ośrodku UNRWA na zachód od Rafah, Strefa Gazy, 28 maja 2024 r. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

Powiedział, że przypomniało mu to izraelską inwazję na jego dzielnicę Shijaya w mieście Gaza, gdzie Izrael przeprowadził ciężką kampanię bombową przed wysłaniem wojsk lądowych pod koniec 2023 roku. „Widzieliśmy to już wcześniej” – powiedział.

Stany Zjednoczone i inni sojusznicy Izraela ostrzegali przed atakiem na pełną skalę na miasto, które administracja Bidena nazywa „Czerwonym Fortem” i Odmawia dostarczenia broni ofensywnej Za taką próbę. We wtorek rzecznik Departamentu Stanu USA Matthew Miller powiedział, że administracja nie dała żadnych sygnałów, że Izrael przekracza czerwone linie w Rafah, twierdząc, że atak miał „inną” skalę niż ataki na inne skupiska ludności w Gazie.

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nakazał Izrael musi zaprzestać ofensywy w Rafah Izrael został oskarżony w zeszłym tygodniu w ramach sprawy Republiki Południowej Afryki popełnia ludobójstwo Przeciwko Palestyńczykom w Gazie.

Nowy mandat ONZ dotyczący zakończenia walk w Rafah Rezolucja Rady Bezpieczeństwa została przygotowana przez Algierię we wtorek i ma zostać poddana pod głosowanie w tym tygodniu. Stany Zjednoczone zawetowały kilka rezolucji o zawieszeniu broni w Strefie Gazy.

We wtorek po południu izraelski dron uderzył w namioty w pobliżu szpitala polowego na wybrzeżu Morza Śródziemnego na zachód od Rafah, zabijając co najmniej 21 osób, w tym 13 kobiet, podało ministerstwo zdrowia Gazy.

Świadek Ahmed Nasser, czterech jego krewnych oraz niektórzy z ich mężów i dzieci zginęli w strajku, a kilka namiotów zostało zniszczonych lub uszkodzonych. Większość jego mieszkańców uciekła podczas wojny z tej samej dzielnicy w mieście Gaza.

„Oni nie mają z niczym nic wspólnego” – powiedział.

W Rafah Netanjahu obiecał, że siły izraelskie wkroczą do miasta, aby zmiażdżyć Hamas i zwrócić zakładników. Atak 7 października To wywołało wojnę.

W ramach dochodzenia w sprawie niedzielnego śmiertelnego strajku i pożaru izraelskie wojsko opublikowało zdjęcia satelitarne miejsca wystrzelenia rakiety Hamasu, które znajdowało się około 40 metrów (jardów) od obszaru docelowych szop. Na zdjęciu nie wygląda na to, by rzekoma wyrzutnia została trafiona.

Powiedział, że izraelskie samoloty bojowe użyły najmniejszych możliwych bomb – dwóch amunicji z 17-kilogramowymi (37-funtowymi) głowicami bojowymi. „Sama amunicja nie byłaby w stanie wywołać pożaru o takiej skali” – powiedział.

Hagari powiedział, że pożar był „katastrofalnym wydarzeniem, którego się nie spodziewaliśmy” i został spowodowany „nieprzewidzianymi okolicznościami”.

Jednak strajki skłoniły ludzi do ucieczki z zachodniej części Rafah. Syed al-Masri, który mieszka w Rafah, powiedział, że wiele rodzin przenosi się do zatłoczonej dzielnicy Muwasi lub do miasta Khan Younis na południu. Odniósł ciężkie obrażenia W miesiącach walk.

„Sytuacja się pogarsza” w Rafah, powiedział al-Masri.

Ministerstwo zdrowia Gazy stwierdziło, że dwie placówki medyczne w Tell al-Sultan były nieczynne z powodu ciężkiego ostrzału w pobliżu. Organizacja charytatywna Medical Aid for Palestyńczyków podała, że ​​Centrum Medyczne Tel Al-Sultan i indonezyjski szpital polowy zostały uwięzione w środku wraz z lekarzami, pacjentami i wysiedleńcami.

Większość Gazy Szpitale nie działają. Kuwejcki szpital w Rafah został zamknięty w poniedziałek po tym, jak dwóch pracowników służby zdrowia zginęło w strajku niedaleko jego wejścia.

Rzeczniczka Światowej Organizacji Zdrowia powiedziała, że ​​ofiary niedzielnego strajku i pożaru „całkowicie przytłoczyły” szpitale polowe w regionie, którym już brakowało środków do leczenia poważnych oparzeń.

Wysiedleni Palestyńczycy podczas inspekcji swoich namiotów zniszczonych w wyniku izraelskiego bombardowania w ośrodku UNRWA na zachód od Rafah, Strefa Gazy, 28 maja 2024 r. (AP Photo/Jehad Alshrafi)

„Potrzebuje intensywnej opieki, prądu i usług medycznych na wysokim poziomie” – powiedziała reporterom w Genewie dr Margaret Harris. „Coraz częściej borykamy się z odpływem wysoko wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek”.

Wojna rozpoczęła się 7 października, kiedy Hamas i inni bojownicy przypuścili niespodziewany atak na południowy Izrael, zabijając 1200 cywilów i uprowadzając 250 innych osób. W listopadzie podczas tygodniowego rozejmu zwolniono ponad 100 Palestyńczyków w zamian za Palestyńczyków więzionych przez Izrael. .

W odpowiedzi na atak Izrael zabił co najmniej 36 096 Palestyńczyków w masowych atakach powietrznych, naziemnych i morskich. Ministerstwo Zdrowia Gazy, jej liczebność nie różnicuje milicji i ludności cywilnej. Jak twierdzą urzędnicy ONZ, 80% z 2,3 miliona mieszkańców Gazy zostało wysiedlonych W niektórych częściach terytorium panuje głód.

Walki w Rafah prawie uniemożliwiły grupom humanitarnym import i dystrybucję pomocy do południowej Gazy.

Armia izraelska twierdzi, że od początku jej funkcjonowania zezwoliła na wjazd setek ciężarówek przez pobliskie przejście Kerem Shalom, jednak grupy pomocowe twierdzą, że dostęp do tej pomocy po stronie Gazy jest trudniejszy z powodu walk.

ONZ stwierdziła, że ​​w ciągu ostatnich trzech tygodni przez Kerem Shalom udało jej się zebrać pomoc jedynie od około 170 ciężarówek. Niewielkie ilości pomocy docierają przez dwa przejścia graniczne na północy i drogą morską Pływający statek zbudowany przez Stany ZjednoczoneAle grupy pomocowe wcale nie mówią, że potrzebują 600 ciężarówek dziennie.

___

Magdy relacjonowała z Kairu. Associated Press pisarze Jamie Keaton w Genewie, Ellen Knickmeyer w Waszyngtonie i Edith M. Lederer przyczynił się do powstania tego raportu.

___

Śledź relację AP z wojny https://apnews.com/hub/israel-hamas-war