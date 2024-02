W projekcie rezolucji ONZ Stany Zjednoczone proponują „tymczasowe zawieszenie broni” w Gazie

Nowy Jork

CNN

—



Stany Zjednoczone przedstawiły projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie Strefy Gazy, w której wzywa się do tymczasowego zawieszenia broni w wojnie Izraela z Hamasem i ostrzega przed izraelskimi najazdami na Rafah, miejsce zamieszkania setek tysięcy mieszkańców. Wysiedleni Palestyńczycy Uciekli podczas konfliktu.

Projekt USA pojawił się po tym, jak obiecał zawetować projekt algierskiej propozycji wzywającej do natychmiastowego zawieszenia broni. Rada będzie głosować nad algierskim projektem we wtorek rano.

Według tekstu zaproponowanego przez USA projektu, do którego dotarła CNN, USA wzywają do „jak najszybszego wejścia w życie tymczasowego zawieszenia broni w Gazie”. .

Stany Zjednoczone, które tradycyjnie chroniły swojego sojusznika Izrael przed działaniami ONZ, wielokrotnie opierały się wezwaniom do „zawieszenia broni” po ataku terrorystycznym Hamasu z 7 października, potwierdzając prawo Izraela do samoobrony. Przynajmniej głosowałem przeciw. Dwa z nich to Rada Bezpieczeństwa Postanowienia na wojnie.

„Nie planujemy przyspieszać głosowania” – powiedział wyższy rangą urzędnik amerykański, dodając, że „administracja nie uważa, że ​​Izba powinna podjąć pilne działania” w związku z wyznaczeniem terminu głosowania.

Powiedzieli, że Stany Zjednoczone podwoją wysiłki, aby prowadzić rozmowy w terenie.

W piątek prezydent Joe Biden powiedział reporterom w Białym Domu, że w ciągu ostatnich kilku dni odbył „szeroko zakrojone rozmowy” z premierem Benjaminem Netanjahu i wyraził swoje stanowisko, że „należy wprowadzić tymczasowe zawieszenie broni”. Więcej więźniów Hamasu.

Amerykański projekt ostrzega przed konsekwencjami izraelskiej ofensywy lądowej w Rafah, stwierdzając, że „spowoduje ona dalsze szkody wśród ludności cywilnej i doprowadzi do jej dalszego przesiedlenia w krajach sąsiednich, co będzie miało poważne konsekwencje dla pokoju i bezpieczeństwa w regionie”.

Pomimo nacisków międzynarodowych Izrael oświadczył, że planuje rozszerzyć operacje naziemne w Rafah w ramach swojego celu, jakim jest zniszczenie Hamasu po ofensywie z 7 października. Wielu obawia się, że operacja wojskowa w mieście namiotowym dla uchodźców może wywołać exodus i doprowadzić do śmierci tysięcy cywilów.

Administracja Bidena coraz głośniej wyrażała obawy dotyczące sposobu, w jaki Izrael prowadzi wojnę. W zeszłym tygodniu Biden powiedział Netanjahu, że działań wojskowych „nie można kontynuować”. Czytanie Ich wezwanie.

Amerykański projekt wzywający do uwolnienia izraelskich zakładników zostanie omówiony prywatnie we wtorek. Nie jest jasne, kiedy zostanie poddany głosowaniu, co wymagałoby więcej Dziewięć głosów „za”. Nie można też uchwalić weta ze strony stałych członków.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe szczegóły.