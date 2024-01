W ten weekend spodziewany jest śnieg – NBC New York

Co wiedzieć Na zewnątrz jest nudno, a dojazd do pracy w piątek rano; Do południa wyschniemy, ale chmury utrzymają się do soboty

Niedziela przynosi ponownie wiatr i deszcz, który z niedzieli wieczorem na poniedziałek rano może zamienić się w śnieg; W miejscach na północ i zachód od miasta, gdzie nie będzie zbyt wiele widać, spodziewane są nawet 3 cale

Po opuszczeniu tego układu mamy wrażenie, że mamy styczeń, a temperatury spadają do 30 stopni przynajmniej do połowy przyszłego tygodnia; Luty rozpoczyna się normalną temperaturą

Kategoria burzy 4 monitoruje potencjał opadów śniegu na początku przyszłego tygodnia, gdy temperatury spadną do bardziej normalnego dla tej pory roku poziomu, chociaż nadal będzie bardzo ciepło.

Po kilku dniach ciszy kolejna burza nadchodzi bardzo szybko. Deszcz spodziewany jest późną sobotą, a w niedzielę deszcz i silny wiatr. W niedzielną noc może zmienić się w śnieg, gdy za systemem napłynie zimne powietrze.

Nagromadzenia będą mniejsze w pobliżu Nowego Jorku, podczas gdy na obszarach na północ i zachód od I-287 będzie widać więcej niż 3 cale.

Ile śniegu mamy?

Na początku tego miesiąca w Nowym Jorku zanotowano pierwsze jednocalowe opady śniegu w Central Parku od prawie dwóch pełnych lat. Czy w nadchodzący weekend może wydarzyć się więcej? Jedno wydaje się na ten moment pewne: będzie bardziej jak styczeń.

Oczekuje się, że w poniedziałek temperatura ponownie spadnie do 30 stopni i pozostanie na tym poziomie co najmniej do połowy przyszłego tygodnia.

Zobacz przegląd prognoz na 10 dni i śledź zbliżające się systemy, korzystając z naszego interaktywnego radaru poniżej.