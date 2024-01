Gamecocks zebrali siły do ​​późna i zaciekle zwyciężyli z LSU w „Game of the Run”

Baton Rouge, Los Angeles. — GameCox z Karoliny Południowej był zdenerwowany. W czwartkowym meczu pod namiotem z drużyną LSU nr 9 przegrywali przez prawie 33 minuty i ponieśli pierwszą porażkę w sezonie.

Ale nawet z zespołem o nowym wyglądzie po porażkach na zakończenie sezonu poza sezonem, Karolina Południowa zrobiła to, co robiła w kółko. Zespół Gamecocks prowadził 11:3 i zakończył mecz, pokonując gracza Final Four 2023, Angela Reese’a na 4:02 przed końcem meczu, wygrywając 76–70 i przedłużając swój niepokonany sezon.

Karolina Południowa (18-0, jedyna niepokonana drużyna pozostała w I lidze) ma obecnie dwucyfrową przewagę w 10 meczach z rzędu, co stanowi najdłuższą passę aktywnych graczy w I lidze od listopada 2021 roku.

„To był mecz runów” – powiedział trener Karoliny Południowej Don Staley. „Zagrali świetne akcje. Dokonaliśmy wielkich zagrań. Ostatnia drużyna, która zagra, wygra ten mecz koszykówki”.

Zwycięstwo oznaczało 28. passę zwycięstw z rzędu w Karolinie Południowej, najdłuższą w historii SEC, i zapewniło szóste miejsce w rankingu DI, a także 37. zwycięstwo z rzędu w konferencji w sezonie zasadniczym.

Nawet rozczarowani kibice Tygrysów nie mogli być zbytnio zmartwieni wynikiem, biorąc pod uwagę emocje towarzyszące wieczorowi. Pomiędzy wrzaskliwą publicznością, „College GameDay” organizowanym przez ESPN a ciągłą walką w ostatniej minucie, „każda koszykarka kobiet prezentowała całą dynamikę, jakiej pragniesz doświadczyć” – powiedziała Staley.

LSU, które w zeszłym sezonie nigdy nie prowadziło w jedynych rozgrywkach obu drużyn, czyli 24-punktowym zwycięstwie nad Karoliną Południową, „dopisało nam” w pierwszej połowie, a Staley zdobył 11 punktów. Gamecox utrzymał się jednak na dystansie ataku i pokonał Tygrysy w drugiej i trzeciej tercji, po czym w czwartej tercji wykonał ostateczny atak.

Reese popełnił swój czwarty faul na początku spotkania, opuścił boisko na kilka minut i wrócił na 5:58 przed końcem, po czym spalił piłkę z Tigers 2. All-American zakończył mecz z 15 punktami, 8 zbiórkami, 4 asystami, 2 blokami i przechwytem w 29 minut.

„Angel jest utalentowana. Jest agresywna. Jest opanowana. Jest bardzo bezinteresowna” – powiedział Staley. „Jest szorstka, fizyczna, jest kimś, z kim chcesz grać, bo wiesz, że będzie grać do końca, da z siebie wszystko. To właśnie stracisz, jeśli pójdziesz do LSU, a ona odejdzie. To ostatnie cztery minuty gry.

„Kiedy tracisz Angel, tracisz wiele z tego, co robią inni, ponieważ ona dotyka piłki i podejmuje właściwe decyzje”.

Gamecocks pokonali Tygrysy 24-13 po tym, jak Reese został odgwizdany za swój czwarty faul podczas serii LSU 12-4 tylko w czwartej kwarcie.

„Doświadczenie – to dla nas wielka wygrana” – Flau'jae Johnson z LSU powiedziała o tym, czego Tygrysom najbardziej brakuje Reese'a. „Zostały nam cztery minuty – to za dużo czasu, aby Angel Reese wstał z parkietu”.

Obrońcy Gamecox – siła ich odnowionego składu – łącznie zdobyli 20 z 24 punktów drużyny Południowej Karoliny w czwartym meczu w ostatnich 10 minutach meczu. Para trójek Halla na niecałe trzy minuty przed końcem i ustawienie Johnsona w końcówce przypieczętowały zwycięstwo.

Karolina Południowa, najlepsza w kraju drużyna rzucająca za 3 punkty, w czwartej kwarcie miała wynik 3 na 4 w porównaniu do 4 na 16 w pozostałej części meczu, ale potrafiła uderzać głęboko.[gave] To szansa dla nas na wygranie meczu w tego typu warunkach” – powiedział Staley – „kiedy trudno było nam włożyć wiadro… do farby”.

Chloe Kidds (14 punktów) prowadziła Karolinę Południową pod względem punktacji, prowadząc Gamecocks na początku z 10 punktami w pierwszej połowie, podczas gdy Aneesa Morrow dominowała nad Tygrysami z 16 punktami i 10 zbiórkami.

Trener LSU Kim Mulkey ubolewał, że niektóre błędy jego zespołu zadecydowały o wyniku na dwa posiadanie w trakcie meczu, a Gamecox wskazał na trzy punkty i 6 przed syreną pierwszej kwarty. 0 Bieg w Karolinie Południowej w ostatnich 30 sekundach pierwszej połowy zmniejszył prowadzenie LSU z 11 do 5.

„To zespół nr 1 w kraju, zgrany zespół” – powiedział Johnson. „Czułem się, jakbyśmy byli prawie na miejscu, prawie byliśmy na miejscu”.

Mulkey powiedział, że nie jest zwolennikiem moralnych zwycięstw, ale jego wciąż rosnąca drużyna – obecnie 18-3 z dwiema porażkami w rozgrywkach SEC – wyciągnie wnioski z tego doświadczenia.

Myślę, że jesteśmy jedną z najlepszych drużyn w kraju” – powiedział trener. „Przegrana z Karoliną Południową w taki sposób, w jaki przegraliśmy, dała sygnał, że nie mamy zamiaru się poddać”.