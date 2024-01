Oceny trenerskie NFL 2024: Chargers z oceną „A” za zamach Jima Harbaugha, pozytywny wynik Panthers

The Play-offy NFL Wielkimi krokami zbliżają się do przewidywanego końca Super Bowl LVIII za rogiem. Tymczasem cykl szkoleniowy na rok 2024 trwa pełną parą i uczestniczy w nim prawie pół tuzina zespołów Wyznaczono już nowych głównych trenerów I Wielu innych szuka wiodącego kandydata. Docelowo ponad 20% ligi wejdzie w nowy sezon z nowymi liderami.

Nie wiadomo, który z tegorocznych pracowników faktycznie odejdzie. W ciągu zaledwie kilku lat najbardziej niedoceniana reklama wreszcie wywołała śmiech ostatni. Podobnie jak w przypadku bezpłatnej agencji, wielkie nazwiska nie zawsze przekładają się na duże wyniki. Pamiętaj, że to sport zespołowy, co oznacza, że ​​na trenerów, takich jak rozgrywający, często wpływa sztab i otaczająca ich obsada.

Ale w jaki sposób rekruci rejestrują się teraz? Oto, co dokładamy wszelkich starań, aby uszeregować każdy suplement do szkolenia przywództwa:

Jima Harbaugha Dobre zdjęcia



Widzieliśmy już, jak wielkie nazwiska schodziły z szeregów uczelni (patrz: Urban Meyer, Matt Rhule, Chip Kelly), ale różnica polega na tym, że Harbaugh był niekwestionowanym zwycięzcą wszędzie, gdzie trenował, włączając w to NFL. Zwycięstwo jest daleko Super Bowl Teraz wrócił na Zachodnie Wybrzeże, a w 2012 roku 49ers odzyskał tytuł Rozgrywający franczyzy i skład na poziomie play-off są już gotoweW latach 90. prowadził drużynę, w której kiedyś grał. To idealny pojedynek, łączący utalentowanego, choć czasem zawstydzonego zawodnika, z solidnym twórcą programów, który wie, jak wywołać efektowny atak. AFC West znów jest interesujące.

Stopień: A

Dave'a Canalsa Dobre zdjęcia



Niecierpliwość to zasada gry w Karolinie, gdzie właściciel David Tepper był w ostatnich latach palony przez trenerów i QB. W wieku 42 lat, podczas swojego pierwszego roku pracy w roli koordynatora ofensywy, Canales może reprezentować drużynę Prawdziwy zwrot w stronę własności. Z pewnością jest mniej znany niż rekruci na rok 2024, ale nie brakuje mu obiecujących referencji, ponieważ spędził 13 lat jako asystent Pete’a Carrolla w Seattle, zanim pomógł ożywić karierę Bakera Mayfielda jako rozmówcy Buccaneers. Wschodzący zaklinacz QB jest właśnie trenerem, który może przyspieszyć rozwój Bryce’a Younga na pozycji środkowego.

Stopień: B+

Jerroda Mayo Dobre zdjęcia



Czy to bardziej Nowa Anglia, czy zmiana warty? To trudne pytanie, biorąc pod uwagę, że Mayo kiedykolwiek grał lub trenował tylko za Billa Belichicka. Dorobek byłych uczniów Belichicka w roli głównych trenerów jest, delikatnie mówiąc, imponujący. z Mayo Otwarte podejście Przynajmniej sugeruje bardziej zachęcającą osobowość, a on miał bezpośredni wpływ na wiecznie zaciekłą obronę Patsów. Liczy się jednak to, czy różni się od Belichicka pod względem personelu ofensywnego i budowania składu, ponieważ odejście Toma Brady'ego w 2020 roku pozostawiło uszczerbek w organizacji.

Stopień: B-

Najeźdźcy: Antonio Pierce

Antonio Pierce’a Zadowolona



Właściciel zespołu Mark Davis zdecydował się na ciekawe zadanie poza znanym środkiem sezonu 2022, które szybko przyniosło odwrotny skutek, więc jego przeznaczeniem było dać Bears pełny obraz po tym, jak Bears osiągnęli bilans 5-4 w sezonie w zastępstwie Josha McDanielsa. Jeśli chodzi o osobowość, przyjazna graczom brawura Pierce'a ma poparcie w szatni. Ale on jest na studiach dopiero od sześciu lat NFL doświadczenie trenerskie, więc trudno jest uzyskać prawdziwy obraz jego szerszej wizji. Podobnie jak inny były obrońca DeMeco Ryans grający w drużynie Texans, jego przyszłość zależy od personalnych decyzji personalnych związanych z jego awansem.

Stopień: B-

Tytani: Brian Callahan

Briana Callahana Dobre zdjęcia



Bogate kontakty są priorytetem numer jeden dla głównego trenera. Jeśli 1, Callahan ułatwi to. Syn długoletniego trenera NFL Billa Callahana, który poprowadził Raiders do Super Bowl w 2002 roku, przez lata współpracował z Peytonem Manningiem, Matthew Staffordem i Joe Burrowem, ostatnio jako OC drużyny Bengals w latach 2019–2023. Fakt, że chce wprowadzić do Tennessee nowoczesny atak, czyni go atrakcyjnym następcą twardego, ale defensywnego Mike'a Vrabela. Mimo to, podobnie jak wielu innych, jego duży wpływ będzie wynikał z tego, co robi lub tworzy w QB.

Stopień: B

Sokoły: Raheem Morris

18 sierpnia 2021; Thousand Oaks, Kalifornia, USA; Koordynator obrony Los Angeles Rams, Raheem Morris, przygląda się treningom przeciwko Las Vegas Raiders. Kirby Lee/USA TODAY Sport



– poinformował Jonathan Jones, główny specjalista CBS Sports NFL Insider W czwartek Falcons negocjują porozumienie w sprawie mianowania byłego koordynatora obrony Los Angeles Rams, Raheema Morrisa, na swojego nowego głównego trenera. Zespół Falcons przeprowadził rozmowy kwalifikacyjne z 14 kandydatami na stanowisko głównego trenera, w tym z Billem Belichickiem. Jednak Morris wyróżniał się.

Morris faktycznie służył jako główny trener Falcons przez 11 meczów jako tymczasowy lider w 2020 roku i zakończył mecz z bilansem 4-7. Pełnił także funkcję głównego trenera Buccaneers od 2009-11 do 17-31. Byłoby miło sprowadzić ofensywny umysł, który mógłby wyciągnąć z zespołu jak najwięcej takich zawodników jak Drake London, Kyle Pitts i Bijaan Robinson, ale Morris jest prawdziwym liderem, który ma wsparcie swoich zawodników. Na tę wiadomość odpowiedział także gwiazdor narożnika Jalen Ramsey W mediach społecznościowych Mówiąc: „Falcons mają jednego, jeśli nie najlepszego trenera w NFL!”

Ofensywny sztab to coś, na co zwrócą uwagę wszyscy fani Falcons. Raport Jonesa Morris mógłby zatrudnić obecnego koordynatora gier Rams/trenera rozgrywających, Jacka Robinsona, jako swojego koordynatora ataku.

Stopień: B-