W tym tygodniu nastąpi szczyt roju meteorów Ursit

Ostatni rój meteorów w 2023 r. wyśle ​​meteoryty na niebo w czasie wakacji.

Mówi, że szczyt Ursydów osiągnie szczyt od czwartkowej nocy do wczesnego piątkowego poranka Amerykańskie Towarzystwo Meteorologiczne. Według stowarzyszenia odporne na zimno nocne marki mogą zobaczyć od pięciu do dziesięciu meteorów na godzinę.

W tym roku szczyt Ursits przypada tego samego wieczoru, co przesilenie zimowe, najdłuższa noc w roku na półkuli północnej. Wieczorem w dniu przesilenia Słońce znajdzie się na południu o 22:27 czasu wschodniego. Według EarthSky.

Według Roberta Lunsforda, wspólnotowego koordynatora raportu Fireball, najlepszy czas na oglądanie meteorów będzie między 3:00 a świtem czasu lokalnego w piątek po zachodzie księżyca. W nocy, w szczytowym momencie, Księżyc jest w pełni w 74%. Amerykańskie Towarzystwo MeteorologiczneLunsford powiedział, że jasne światło meteorytu będzie zakłócać wieczorne obserwacje.

Deszcz meteorów będzie widoczny dla obserwatorów nieba na półkuli północnej, a ci, którzy patrzą dalej na północ, będą w lepszej sytuacji, powiedział Lunsford, ponieważ promieniowanie na nocnym niebie jest wyższe w przypadku Alaski i północnej Kanady.

w odróżnieniu Geminidy, meteory na kilka dni przed i po szczycie zapewniają wyższe wskaźniki. Lunsford powiedział, że od pięciu do dziesięciu meteorów na godzinę można zaobserwować tylko w nocy i we wczesnych godzinach porannych. Powiedział, że w dniach przed i po szczycie ursydy będą wytwarzać jeden meteor na godzinę. Deszcz Ursits zaczyna się w połowie grudnia i pozostaje aktywny do 24 grudnia.

Oszałamiające nowe zdjęcia ukazują „gromadzenie choinek” i niebiańską śnieżną kulę w kosmosie

„Ten deszcz pada z częstotliwością 25–30 na godzinę. Nie spodziewaliśmy się tego. … Ale nigdy nie wiadomo” – powiedział Lunsford. Jeśli przegapicie Bliźnięta, „to ulga, gdy zobaczymy aktywność meteorów przed końcem roku ,” on dodał.

Do obserwacji roju meteorów nie jest potrzebny żaden specjalny sprzęt. NASA Niepolecane Używanie lornetki lub lornetki ze względu na ich małe pole widzenia, ponieważ meteoryty można zobaczyć na niebie.

Ursydy to niezwykły coroczny rój meteorów – jego promieniowanie, miejsce pochodzenia meteorów, nie jest konstelacją zodiakalną. Zamiast tego wydaje się, że Ursydy pochodzą z konstelacji Małej Niedźwiedzicy, znanej również jako Mały Wóz.

Rejestrując czas, rozmiar i inne cechy obserwacji meteorów, badacze mogą zebrać więcej informacji o obszarze przestrzeni na orbicie Ziemi – np. o gęstości chmur gruzu i czasie potrzebnym planecie na przelot przez nie – powiedział Lunsford.

„Jeśli uda nam się pozyskać do tego wystarczającą liczbę osób (rekord czasu obserwacji meteorów), pomoże nam to stworzyć mapę kosmicznego pyłu i wyjaśnić, co on tworzy (rój meteorów), gdzie się znajdują i czego się spodziewać w przyszłym roku. ” – stwierdził Lunsford.

Ponieważ ursydy nie są tak powszechnie spotykane podczas silnych rojów meteorów jak Geminidy, dane na temat ursydów można uznać za bardziej wartościowe dla badaczy, stwierdził Lunsford. Nawet zwykli obserwatorzy nieba mogą przyczynić się do gromadzenia danych, zgłaszając swoje obserwacje meteorów Amerykańskiemu Towarzystwu Meteorologicznemu. za pośrednictwem swojej strony internetowej.

Ursyty to ostatnie coroczne wydarzenie niebieskie w roku, ale pierwszy rój meteorów nastąpi już wkrótce w 2024 r., kiedy osiągnie szczyt Kwadrantyd. 4 stycznia rano.