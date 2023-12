Przesilenie zimowe przypada w czwartek, co oznacza najkrótszy dzień w roku

Dodaj do zapisanych historii

Przesilenie zimowe w 2023 r. przypada 21 grudnia o godzinie 22:27 czasu wschodniego. Dokładny czas i data przesilenia zmieniają się nieznacznie co roku. Przypada głównie 21 grudnia, a czasem zdarza się 22 grudnia.

W czwartek skręcamy w stronę dłuższych dni i mniejszej ilości słońca. 21 grudnia to przesilenie zimowe, najkrótszy dzień i najdłuższa noc w roku na półkuli północnej Ziemi. W piątek znów zaczniemy łapać kilka sekund światła dziennego.

Co oznacza przesilenie zimowe?

Grudniowe przesilenie oznacza początek astronomicznej zimy na półkuli północnej. Podczas przesilenia pojawia się południowe słońce Zrobione bezpośrednio Zwrotnik Koziorożca to linia znajdująca się 23,5 stopnia na południe od równika ziemskiego. Jest to południowy punkt, w którym słońce jest bezpośrednio widoczne (90 stopni nad horyzontem).

Przesilenia i pory roku występują, ponieważ Ziemia nie kręci się całkowicie wokół Słońca. I odwrotnie, oś Ziemi jest nachylona od pionu o około 23,5 stopnia, co powoduje, że każda półkula otrzymuje inną ilość światła słonecznego przez cały rok.

W grudniu półkula północna odchyla się od słońca, co powoduje mniej bezpośredniego nasłonecznienia i chłodniejszą pogodę. Tymczasem na półkuli południowej 21 grudnia to pierwszy dzień astronomicznego lata i najdłuższy dzień w roku. Równonoce przypadają pomiędzy przesileniem zimowym i letnim, kiedy dzień i noc na całej Ziemi mają prawie taką samą długość.

Chociaż przesilenie zimowe jest często określane jako „pierwszy dzień zimy”, istnieją różne sposoby definiowania daty rozpoczęcia i zakończenia sezonu. 21 grudnia to pierwszy dzień astronomicznej zimy na półkuli północnej, która trwa aż do marcowej równonocy wiosennej. Natomiast pogoda zimowa odpowiada trzem najzimniejszym miesiącom roku kalendarzowego i trwa od 1 grudnia do końca lutego.