Wakanda Forever Box Office prowadzi bomby „She Said” – The Hollywood Reporter

Główny dramat rozgrywa się w Święto Dziękczynienia Licznik biletów do kina.

Zgodnie z oczekiwaniami, autorstwa Ryana Cooglera Czarna Pantera: Wakanda na zawsze W drugi weekend znalazł się na szczycie listy ze stosunkowo solidnymi 67,3 milionami dolarów za 10-dniową sumę krajową w wysokości 288 milionów dolarów. Marvel Studios i Disney mieli nadzieję zarobić 70 milionów dolarów podczas swojej drugiej wyprawy, ale spadło to nieco bardziej niż oczekiwano, czyli o 63 procent. Jego światowy dochód brutto wynosi 546 milionów dolarów.

Mimo to nierzadko zdarza się, że film Marvela spada o ponad 60 procent w kraju, choć na początku Czarna pantera, który otworzył się do 202 milionów dolarów, spadł o mniej niż 55 procent w drugi weekend. Ostatnie dwa filmy Marvela, Doktor Strange w różnorodności szaleństwa I Thor: Miłość i grzmotJednak według ComScore oba odnotowały spadki w przedziale 67 proc.

Wakanda na zawsze Został otwarty z 181 milionami dolarów w Ameryce Północnej w weekend 11-13 listopada. Listopadowy post. Będzie to drugi co do wielkości debiut kasowy 2022 roku Doktor Strange w różnorodności szaleństwa (187,4 mln USD). Oczekuje się, że film będzie siłą napędową przez całe Święto Dziękczynienia.

Nowa epikurejska komedia grozy studia Searchlight Zajęcie drugiego miejsca przyniosło 9 milionów dolarów dochodu z 3211 kin — największe wydawnictwo w historii specjalistycznej wytwórni Searchlight.

menu, z udziałem Ralpha Fiennesa, Anny Taylor-Joy i Nicholasa Houlta, miał mocny debiut po tym, jak odniósł sukces w rysowaniu nastolatków (dramaty specjalne nie radzą sobie ze starszymi widzami). Około 65 procent kupujących bilety to osoby w wieku od 18 do 24 lat. Film otrzymał CinemaScore B.

Sobota, wczesne oceny weekendowe pokazały menu Seriale oparte na wierze zostały wchłonięte przez specjalne pokazy Wybrany Sezon 3: Odcinki 1 i 2 W zaskakujący zdenerwowany, ale udało się wygrać.

Z wydarzeń Pojąć, Wybrany Nadal oczekuje się, że zarobi 8,2 miliona dolarów z 2012 kin, co jest porywającym sukcesem na pokaz specjalny. WybranyAbout the Life of Jesus pochodzi od Angel Studios, które transmituje niezależny program na platformach takich jak Prime Video i Peacock, a także w dedykowanej aplikacji.

Superbohater DC Czarnego Adama, z udziałem Dwayne’a Johnsona, otworzył się na 4. miejscu w piąty weekend w kraju z kwotą 4,9 miliona dolarów, z 157 milionami dolarów w dolarach północnoamerykańskich i 366,2 miliona dolarów w kraju. Film działa nieco poniżej ogólnych oczekiwań.

Komedia romantyczna Universalu Bilet do nieba Skończył na 5. miejscu w swój piąty weekend z 3,2 miliona dolarów, co daje łącznie 61,6 miliona dolarów w kraju i 157,1 miliona dolarów na całym świecie.

z menu I WybranyKolejna nowość weekendu powiedziałaOpisuje pracę The New York Times Dziennikarze śledczy Jodi Cantor (Zoe Kazan) i Megan Toohey (Carey Mulligan) pomogli obalić Harveya Weinsteina, by wywołać ruch #MeToo. (Film Universal oparty jest na książce o tym samym tytule napisanej przez dwóch dziennikarzy.)

powiedziała Dramat dla dorosłych utknął w kasie, otwierając się na szóstym miejscu z zaledwie 2,3 miliona dolarów z 2022 kin. To jeden z najgorszych startów w niedawnej pamięci – z wyjątkiem Pandemic – dla dużego wydawnictwa studyjnego w ponad 2000 lokalizacjach.

Universal uważa, że ​​ważne jest, aby nakręcić film i mieć nadzieję, że widzowie go znajdą powiedziała Dzięki za mocne słowo z ust przez całe wakacje. Film został dobrze przyjęty przez krytyków i otrzymał A CinemaScore od widzów. Prawie połowa kupujących bilety w piątek miała 45 lat i więcej, w tym 29 procent powyżej 55 lat.

W ekskluzywnym kasie MGM i United Artists Kości i tyle Otwiera się w pięciu kinach w Święto Dziękczynienia, przygotowując się do ekspansji w całym kraju. Film spełnił oczekiwania, zarabiając średnio 23 983 dolarów na lokalizację.

20 listopada, 8:10: Zaktualizowano o zmienione oceny weekendowe.