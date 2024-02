We wtorek w Bostonie spodziewane są znaczne opady śniegu – NBC Boston

Ostatni raz w Bostonie spadło co najmniej cztery cale śniegu 25 lutego 2022 r. To było 716 dni temu.

To najdłuższa passa, jaką Boston przeżył bez czterech cali śniegu, a klimatolodzy twierdzą, że tracimy śnieg szybciej niż gdziekolwiek indziej w Ameryce Północnej. Jednak oczekuje się, że rekord ten zostanie pobity w tym tygodniu.

Dwa lata temu o tej porze w większości miejsc leżało od sześciu do ośmiu cali śniegu, co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do wyższych temperatur, które będziemy świadkami w ten weekend. Przed nami kolejna fala pogodowych wstrząsów kręgosłupa w Nowej Anglii.

Badania pokazują, że region ten ociepla się szybciej niż reszta kontynentu, co powoduje znaczną utratę lodu i zwiększone globalne ocieplenie. Niektórzy naukowcy twierdzą, że może to oznaczać koniec klasycznej zimy w Nowej Anglii na następne dwadzieścia lat.

Większość z nas spadnie co najmniej dwa cale, a nasz pierwszy zespół ostrzegawczy spodziewa się, że we wtorek i środę śnieg będzie miał wpływ na ruch.

Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zaleca przygotowanie samochodu na takie zimowe burze, jak sprawdzenie, czy światła i wycieraczki przedniej szyby działają prawidłowo, napełnienie zbiornika paliwa i trzymanie skrobaczek pod ręką.