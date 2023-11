Web Space Telescope znajduje niewyjaśnione struktury w sercu Drogi Mlecznej

W centrum naszej galaktyki gra ciemności i światła jest widoczna jak nigdy dotąd.

Jasne pole gazowe wisi na krawędzi ciemnego, gęstego obłoku, w którym młode gwiazdy eksplodują, zajmując swoje miejsce we wszechświecie. Dołączają do sceny wraz z 500 000 innych gwiazd w różnym wieku, rozmiarach i kolorach. To jest nasze centrum droga Mleczna Galaktyka, centrum miasta w godzinach szczytu, zamienia stosunkowo cichy zakątek naszego Układu Słonecznego w placówkę graniczną. Odkryj nowe funkcje i tajemnice NASAS Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba Ujawniono bezprecedensowy obraz chaotycznego regionu w świetle podczerwonym i jego znaczenie dla astronomii.

Kosmiczny teleskop sieciowy odkrywa nowe funkcje w sercu Drogi Mlecznej

Niedawne zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba przedstawia obszar gęstego jądra naszej galaktyki z niespotykaną dotąd szczegółowością, w tym nigdy wcześniej niewidziane cechy, które astronomowie muszą jeszcze wyjaśnić. Obszar gwiazdotwórczy nazwany Sagittarius C (Sgr C) znajduje się około 300 lat świetlnych od centralnego oceanu Drogi Mlecznej. czarna dziuraStrzelec A*.

Bezprecedensowy szczegół

„W tym regionie nie ma danych w podczerwieni o rozdzielczości i czułości, jakie uzyskujemy za pomocą sieci, więc po raz pierwszy widzimy tu wiele obiektów” – powiedział Samuel Grove, główny badacz obserwatorium. Uniwersytet Wirginii w Charlottesville. „Sieć charakteryzuje się niesamowitym poziomem szczegółowości, co pozwala nam badać powstawanie gwiazd w tego typu środowiskach w sposób, który wcześniej nie był możliwy”.

„Centrum galaktyczne to najbardziej intensywne środowisko w naszej galaktyce Drogi Mlecznej, gdzie obecne teorie powstawania gwiazd mogą zostać poddane najbardziej rygorystycznemu testowi” – ​​powiedział profesor Jonathan Tan, jeden z doradców Crowe’a na Uniwersytecie Wirginii.

Protogwiazdy i chmury ciemne w podczerwieni

Wśród szacunkowych 500 000 gwiazd na zdjęciu znajduje się gromada protogwiazd – gwiazd wciąż tworzących się i zyskujących masę – tworzących strumień wypływowy, który świeci jak ogień. Podczerwień – ciemna chmura. W centrum tej młodej gromady znajduje się protogwiazda o masie 30 razy większej od naszego Słońca. Obłok, z którego wyłaniają się protogwiazdy, jest tak gęsty, że światło gwiazd znajdujących się za nim nie może dotrzeć do wiązki, przez co wydaje się mniej zatłoczony, podczas gdy w rzeczywistości jest to jeden z najgęściej upakowanych obszarów zdjęcia. Małe chmury ciemne w podczerwieni wyglądają jak dziury w polu gwiazdowym. To tam rodzą się przyszłe gwiazdy.

Nowe odkrycia dzięki NIRCam

Instrument Webba NIRCam (kamera bliskiej podczerwieni) uchwycił duże ilości emisji zjonizowanego wodoru wokół dolnej strony ciemnej chmury, pokazanej na zdjęciu w kolorze cyjanowym. Zazwyczaj, jak mówi Crowe, jest to wynik energetycznych fotonów emitowanych przez młode masywne gwiazdy, ale sam rozmiar obszaru, który pokazał Webb, jest zaskoczeniem wymagającym dalszych badań. Innym aspektem regionu, który Grove planuje dalej badać, są struktury przypominające igły w zjonizowanym wodorze, które pojawiają się chaotycznie w wielu kierunkach.

Eksploracja centrum Galaktyki

„Centrum galaktyki to zatłoczone, burzliwe miejsce. Chmury turbulentnego, namagnesowanego gazu tworzą gwiazdy, które następnie wpływają na otaczający gaz poprzez wypływy, dżety i promieniowanie” – powiedział Ruben Fedriani, współwykonawca projektu w Instituto Astrofísica de Andalucia w Hiszpanii. „Sieć działa w tak ekstremalnym środowisku. Dostarczyła nam mnóstwo danych, a my dopiero zaczynamy się w nie zagłębiać”.

Badania Centrum Galaktycznego

Centrum Galaktyki oddalone od Ziemi o około 25 000 lat świetlnych jest wystarczająco blisko, aby móc badać pojedyncze gwiazdy za pomocą teleskopu Webba, co pozwala nam zebrać bezprecedensowe informacje o tym, jak powstają gwiazdy i jak proces ten zależy od środowiska kosmicznego, zwłaszcza w porównaniu z innymi regionami. galaktyki. Na przykład, czy w centrum Drogi Mlecznej powstają masywniejsze gwiazdy, a nie na krawędziach jej ramion spiralnych?

„Obraz z Internetu jest oszałamiający, a wiedza, którą dzięki niemu uzyskujemy, jest jeszcze lepsza” – powiedział Crowe. „Masywne gwiazdy to fabryki wytwarzające w swoich jądrach ciężkie pierwiastki, więc lepsze ich zrozumienie przypomina poznanie historii powstania dużej części Wszechświata”.

O Kosmicznym Teleskopie Jamesa Webba

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba to najważniejsze na świecie laboratorium badań kosmicznych. Prowadzi badania nad naszym Układem Słonecznym, bada odległe światy wokół innych gwiazd oraz bada tajemnicze struktury i pochodzenie naszego wszechświata. WEB to międzynarodowy projekt realizowany we współpracy z NASA Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) i Kanadyjska Agencja Kosmiczna.