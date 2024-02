Węgierski parlament oczyścił Szwecji drogę do członkostwa w NATO

26 lutego 2024 r

Szwecja zdjęła ostatnią przeszkodę na drodze do przystąpienia do NATO po tym, jak węgierski parlament zagłosował za przyjęciem tej oferty.

Kraj nordycki złożył wniosek o przyłączenie się do sojuszu obronnego po inwazji Rosji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 r.

Premier Szwecji Ulf Kristerson powiedział, że to „historyczny dzień” i „duży krok” dla Szwecji w stronę porzucenia 200 lat neutralności.

„Szwecja to wspaniały kraj, ale przyłączamy się do NATO, aby lepiej chronić wszystko, czym jesteśmy i wszystko, w co wierzymy” – powiedział.