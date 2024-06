Weterani D-Day coraz mniej pamiętają wnioski z II wojny światowej

OMAHA BEACH, Francja (AP) – Jako młodzi gracze, oni Biegnąc przez fale uderzeniowe i strzały Do walki z nazistami. W czwartek malejąca liczba weteranów II wojny światowej dołączyła do zmarłych, żywych i nowego pokolenia przywódców, aby uczcić walkę o demokrację na wybrzeżach, na których wylądowali 80 lat temu w D-Day.

The Wojna na Ukrainie Jest to wymowny, współczesny przykład, przyćmiony uroczystościami w Normandii Życie i miasta Znów odczuwają skutki wojny w Europie. Prezydenta Ukrainy powitano brawami i wiwatami. Rosja, kluczowy sojusznik podczas II wojny światowej, stwierdziła, że ​​inwazja na pełną skalę na swojego mniejszego sąsiada w 2022 r., ustawiająca Europę na drodze do nowej wojny, jest niestosowna.

80 lat od lądowań w D-Day Jak minął dzień: The Inwazja aliantów na okupowaną przez nazistów Francję Było to przedsięwzięcie bezprecedensowe pod względem skali i śmiałości, polegające na wykorzystaniu ogromnego arsenału statków, żołnierzy, samolotów i pojazdów do zmiany przebiegu II wojny światowej.

The Było to przedsięwzięcie bezprecedensowe pod względem skali i śmiałości, polegające na wykorzystaniu ogromnego arsenału statków, żołnierzy, samolotów i pojazdów do zmiany przebiegu II wojny światowej. AP było: W D-Day gościła Associated Press Reporterzy, artyści i fotografowie na antenie Aby pokryć inwazję aliantów na Normandię na opadających wodach kanału La Manche w Londynie oraz w portach wyjścia i na lotniskach.

W D-Day gościła Associated Press Aby pokryć inwazję aliantów na Normandię na opadających wodach kanału La Manche w Londynie oraz w portach wyjścia i na lotniskach. Przegląd najważniejszych wydarzeń: Śledź relacje AP dotyczące pomników i czuwań na całym świecie Oświetlonych zostanie 4600 grobów ofiar wojskowych II wojny światowej, w tym czuwanie przy świecach na cmentarzu wojennym w Bayeux. Król Anglii Karol III I Prezydent USA Joe Biden Inni uczestniczyli.

Wspomnienia Zginęło ponad 4400 sojuszników D-Day i wiele dziesiątek tysięcy, łącznie ze społeczeństwem francuskimPóźniejsza bitwa o Normandię była pełna obaw przed ofiarami Lekcje II wojny światowej zacierają się.

„Są o co walczyć” – powiedział Walter Stitt, który w lipcu skończył 100 lat po walce w czołgach podczas wizyty na plaży Omaha w tym tygodniu. „Chciałbym, żeby istniała alternatywa dla prób wzajemnego zabijania się”.

„Któregoś dnia się dowiemy, ale mnie nie będzie w pobliżu” – powiedział.

Prezydent USA Joe Biden bezpośrednio powiązał walkę o młodą demokrację Ukrainy z bitwą o pokonanie nazistowskich Niemiec.

„Poddanie się prześladowcom i poddanie się dyktatorom jest po prostu nie do pomyślenia” – powiedział Biden. „Jeśli to zrobimy, oznacza to, że zapomnimy o tym, co wydarzyło się na tych świętych plażach”.

Weterani, którzy osiągnęli już wiek 100 lat, ożywiają dawne wspomnienia Poległych towarzyszy chowano na cmentarzach w Normandii, obecność prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego na międzynarodowych obchodach D-Day połączyła ponurą przeszłość II wojny światowej z pełną napięcia teraźniejszością. Liczbę zabitych i rannych po obu stronach Ukrainy szacuje się na setki tysięcy.

Pomimo nieobecności Rosji prezydent Francji Emmanuel Macron złożył hołd walczącym na froncie wschodnim „oraz niezłomnemu zaangażowaniu Armii Czerwonej i wszystkich narodów wchodzących w skład ówczesnego Związku Radzieckiego”.

Ale wylądował 6 czerwca 1944 r., a bitwy w Normandii ostatecznie wypędziły nazistów z Francji.

„Przybyliście tutaj, ponieważ wolny świat potrzebuje każdego z was, i odpowiedzieliście na wezwanie” – powiedział Macron. „Przybyliście tutaj, aby uczynić Francję wolnym krajem. Jeśli powiem, wróciłeś dzisiaj do domu.

Prezydent Francji przyznał Legię Honorową 14 żołnierzom amerykańskim i jednej Brytyjce. Wśród Amerykanów był Edward Bertholdt, lotnik, który odbył trzy ze swoich misji nad Francją w maju 1944 r., zanim wziął udział w akcji w Saint-Lo w Normandii w dniu D-Day. Podczas II wojny światowej odbył 35 misji bojowych.

Następnie Berthold przeczytał na głos list, który następnego dnia napisał do domu, pokazując, że już jako młody człowiek był świadomy znaczenia D-Day.

„Środowy wieczór, 7 czerwca 1944. Droga Mamo, tylko kilka linijek, aby powiedzieć Ci, że u nas wszystko w porządku. Lecieliśmy z misją numer 10 w D-Day” – napisał. „To był zdecydowanie niesamowity występ, który mogliśmy zobaczyć. Wszyscy na to czekali.

Macron przyznał także Legię Honorową 103-letniej Christiane Lamb, córce admirała Królewskiej Marynarki Wojennej, która w 1939 r. studiowała w Normandii. Tam Lamb stworzył szczegółowe mapy, które miały pomóc załogom statków desantowych w D-Day.

Prezydent Francji ukłonił się Barankowi na wózku inwalidzkim, przypiął medal i pocałował ją w oba policzki, określając ją jako jednego z „bohaterów w cieniu”.

Uznając nieuchronność wieku i czasu dla weteranów II wojny światowej, miłośnicy mundurów i pojazdów z epoki wraz z turystami zalali Normandię z okazji 80. rocznicy. W dalszej części międzynarodowej ceremonii gracze otrzymali owację na stojąco, gdy paradowali przed trybunami w majestatycznym rzędzie wózków inwalidzkich, aby uniknąć długiego spaceru chodnikiem przy plaży.

„Musimy pamiętać o poświęceniu wszystkich, którzy dali nam wolność” – powiedziała Becky Crabbets, Brytyjka mieszkająca na Florydzie, której dziadek służył w armii brytyjskiej podczas II wojny światowej i został pojmany na Malcie. Był jednym z tysięcy ludzi, którzy ciągnęli się przez kilka kilometrów (mil) wzdłuż plaży Utah, na zachód od plaż D-Day.

W cichym miejscu, z dala od przepychu, francuski Christophe Odbiornik złożył swój hołd, opuszczając amerykańską flagę, którą kupił podczas podróży do Pensylwanii, aby uczcić pamięć poległych w D-Day.

„Zapomnieć o nich, to pozwolić im ponownie umrzeć” – powiedział 57-latek, gdy on i jego córka Julie ostrożnie składali flagę w ciasny trójkąt. Miał też na myśli tych, którzy ginęli w walce z armią rosyjską wkraczającą na Ukrainę.

„Wszyscy ci żołnierze przybyli w imię ideologii – demokracji, wolności – wyzwolenia kraju, który znajduje się obecnie pod silną presją” – powiedział.

Poświęcenie potwierdził Warren Goss, 99-letni weteran D-Day w USA, który wylądował w pierwszych falach na plaży Utah, odwiedzając to samo miejsce, gdzie po latach polegli jego towarzysze.

„Widziałem plażę, była piękna, wszyscy ludzie, bawiące się dzieci, widziałem chłopców i dziewczęta, którzy odmienili swoje życie, trzymając się za ręce” – powiedział duńskiemu królowi i premierowi. Jego słowa.

Targowe otoczenie pięciu plaż o kryptonimach – Utah, Omaha, Gold, Juneau i Sword – było zaśmiecone jeepami i ciężarówkami z czasów II wojny światowej, które przecinały ścieżki wśród żywopłotów, co było zbyt niebezpieczne dla okopanych żołnierzy aliantów. Niemieccy obrońcy i żołnierze D-Day odgrywają rolę rekonstruktorów wojennych na opadłym piasku.

Jednak prawdziwymi VIP-ami na uroczystościach wzdłuż wybrzeża Normandii byli żołnierze, którzy brali udział w ogromnej armadzie lądowej, morskiej i powietrznej, która przedarła się przez obronę Hitlera w Europie Zachodniej i przyspieszyła jego upadek 11 miesięcy później.

„To naprawdę złote pokolenie, ci 17-18-latkowie, którzy robią coś naprawdę odważnego” – powiedział James Baker (56 lat) z Holandii, który zastanawia się nad plażą w Utah.

Na plaży w Gold Beach dudziarz wojskowy grał, gdy 80 lat temu wylądowały tam wojska brytyjskie.

Król Wielkiej Brytanii Karol III i premier Rishi Sunak wzięli udział w ceremoniach ku czci żołnierzy, którzy wylądowali tam i na plaży Sword, natomiast książę William i premier Kanady Justin Trudeau dołączyli do innych w ceremonii dla żołnierzy kanadyjskich na plaży Juneau.

W swoim przemówieniu King powiedział zgromadzonym, że świat miał szczęście, że pokolenie „nie przeminęło”, kiedy je wezwano.

„Nasz obowiązek pamiętania o tym, co dla nas reprezentowali i co dla nas osiągnęli, nigdy nie może zostać zmniejszony” – powiedział.

Przemawiając po francusku, Karol złożył hołd „niewyobrażalnej liczbie” francuskich cywilów zabitych w bitwie o Normandię oraz odwadze i poświęceniu francuskiego ruchu oporu.

Łącznie z tymi, którzy udali się do Normandii Miliony kobiet Robił bomby, czołgi i inną broń oraz bawił się z innymi Główni bohaterowie II wojny światowej Długo przyćmione przez wojenne wyczyny ludzi.

Chodząc wszędzie na wózkach inwalidzkich i o laskach, weterani mają nadzieję żyć wiecznie, używając swoich głosów: nigdy nie zapomnijcie.

„Nie zrobiliśmy tego dla zaszczytów i nagród. Zrobiliśmy to, aby uratować nasz kraj” – powiedziała 98-letnia Anna Mae Grier, która pracowała jako nitownica przy budowie bombowców B-17 i B-29. „Pomogliśmy uratować świat. ”

Współpracownicy prasowi Jill Lawless z Londynu oraz Jeffrey Schaefer, Mark Carlson, Bela Sandelsky, Helena Alves i Alex Turnbull z Normandy Beach wnieśli swój wkład w powstanie tego raportu.