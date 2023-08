Wielka ława przysięgłych w Georgii wniosła akt oskarżenia w sprawie fałszowania wyborów przez Trumpa

(Reuters) – Wielka ława przysięgłych w Gruzji, badająca wysiłki Donalda Trumpa, by odwrócić przegraną w wyborach w 2020 r., postawiła w poniedziałek akt oskarżenia, ale nie było jasne, czy zarzuty dotyczyły byłego prezydenta.

Urzędnicy sądu hrabstwa Fulton przekazali akty oskarżenia sędziemu Robertowi McBurneyowi, ale nie upublicznili ich.

Relacje medialne pokazały zdjęcia strony tytułowej mówiącej, że wielka ława przysięgłych zwróciła 10 aktów oskarżenia, ale nie powiedziały, kto został oskarżony ani jakie zarzuty zostały postawione.

Pozew wniesiony przez prokuratora okręgowego hrabstwa Fulton, Fannie Willis, może pogłębić problemy prawne stojące przed Trumpem, który prowadzi w wyścigu o nominację Republikanów na prezydenta w 2024 roku.

Fulton County Clerk of Court Chey Alexander powiedział dziennikarzom, że rozpatrzenie aktu oskarżenia po przyjęciu go przez sędziego może zająć do trzech godzin.

Sąd wydał notatkęDokument W poniedziałek wymienił kilka zarzutów przeciwko Trumpowi na swojej stronie internetowej, ale szybko je usunął bez wyjaśnienia. Biuro Willisa powiedziało, że w tym czasie nie wniesiono żadnych zarzutów i odmówiło dalszego komentarza.

Podczas dwuletniego dochodzenia Willis zbadał wysiłki Trumpa mające na celu wywarcie presji na przywódców państwowych, aby zorganizowali nielegalnych wyborców, aby odwrócić jego utratę 11 000 głosów na rzecz Demokraty Joe Bidena i podważyć proces legitymizacji zwycięstwa Bidena. Obserwował również wysiłki sojuszników Trumpa mające na celu manipulowanie sprzętem do głosowania w wiejskim hrabstwie Coffee.

Willis powiedział, że mógłby wprowadzić w życie przepisy dotyczące oszustw, które służą do ścigania syndykatów przestępczości zorganizowanej.

Trump zaprzeczył jakimkolwiek wykroczeniom i oskarżył Willisa, wybranego Demokratę, o motywację polityczną.

77-letni Trump został w tym roku trzykrotnie postawiony w stan oskarżenia, w tym raz pod zarzutem, że specjalny doradca USA Jack Smith próbował obalić swoją przegraną w wyborach.

Od dawna odrzucał kilka dochodzeń, w tym dwa oskarżenia, z którymi spotkał się podczas lat spędzonych w polityce, o motywowane politycznie „polowania na czarownice”.

Willis mógłby powołać się na ustawę o oszustwie, aby postawić zarzuty karne współpracownikom, którzy pracowali z Trumpem, aby odwrócić jego porażkę.

Prokuratorzy przesłuchali 75 świadków, w tym republikańską senator Lindsey Graham, która poprosiła najwyższego urzędnika wyborczego stanu o zbadanie kart do głosowania korespondencyjnego w okręgach Demokratów po klęsce Trumpa.

Inni republikanie, tacy jak gubernator Brian Kemp i sekretarz stanu Brad Raffensberger, sprzeciwili się próbom zmiany decyzji.

Pozew wywodzi się z rozmowy telefonicznej z 2 stycznia 2021 r., w której Trump wezwał Raffensbergera do „znalezienia” wystarczającej liczby głosów, aby odwrócić jego niewielką stratę. Raffensperger odmówił.

Zwolennicy Trumpa zaatakowali Kapitol Stanów Zjednoczonych cztery dni później, 6 stycznia, w nieudanej próbie uniemożliwienia prawodawcom poświadczenia zwycięstwa Bidena.

Niegdyś wiarygodnie republikańska Gruzja stała się jednym z niewielu politycznie konkurencyjnych państw, które mogą zadecydować o wyniku wyborów prezydenckich.

Trump wciąż kłamie, że wygrał wybory w listopadzie 2020 roku.

Jak wynika z sondażu Reuters/Ipsos, jego problemy prawne nie wpłynęły jak dotąd na jego perspektywy polityczne, a jego przewaga nad republikańskimi rywalami zwiększyła się w ostatnich miesiącach.

Dodatkowe raporty autorstwa Tima Ahmanna, Jacqueline Thomsen, Josepha Axa i Sarah N. Lynch; Andy’ego Sullivana; Montaż autorstwa Scotta Malone’a i Howarda Kollera

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.