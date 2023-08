Wychodząc z pandemii gospodarka Japonii rośnie w tempie 6%

Podczas gdy produkt krajowy brutto Japonii w końcu wraca do poziomu sprzed pandemii, „treść nie jest naprawdę mocna” – powiedziała Shirai. „Jedyny powód, dla którego mamy silniejszy niż oczekiwano wzrost PKB, pochodzi z zewnątrz” – dodał, odnosząc się do gwałtownego wzrostu eksportu i turystyki przyjazdowej.

Gospodarstwa domowe i korporacje wydają mniej w domu. „To naprawdę sugeruje, że krajowa gospodarka nie radzi sobie dobrze” – powiedział.

Japonia jest trzecią co do wielkości gospodarką świata i zdecydowanie największym kredytodawcą. Oznacza to, że jej wyniki gospodarcze odbijają się echem na całym świecie.

Covid nie uderzył w gospodarkę Japonii tak mocno, jak w innych krajach. Ale ze względu na nieszczęścia w łańcuchu dostaw w gospodarce opartej na eksporcie spowodowane pandemią, a także dlatego, że kraj ten wolniej niż wiele innych krajów wycofuje środki ostrożności związane z wirusami, szkody są długotrwałe.

Wtorkowe dane sugerują, że Japonia wreszcie nadrabia zaległości. Silny wzrost eksportu spowodował załamania w globalnych sieciach logistycznych, które w dużej mierze utrudniły dostawy krytycznych komponentów do japońskiego sektora samochodowego i innych gałęzi przemysłu.