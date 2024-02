Wojna Izrael-Gaza: USA nie wesprą nieplanowanego ataku w Rafah

1 godzinę temu

„Działanie wojskowe teraz byłoby katastrofą dla tych ludzi i nie jest to coś, co popieramy”.

Kirby powiedział, że Stany Zjednoczone nie widzą nic, co wskazywałoby na to, że Izrael zamierza natychmiast rozpocząć dużą operację w Rafah.

Zastępca rzecznika Departamentu Stanu Vedant Patel powtórzył uwagi Kirby’ego, mówiąc: „My [the US] „Nie możemy wspierać przedsięwzięcia takiego jak to bez poważnego i wiarygodnego planowania, bez rozważenia konsekwencji dla pomocy humanitarnej i bezpiecznej ewakuacji cudzoziemców w odniesieniu do ponad miliona osób, które się tam schroniły” – powiedział. Reporterzy.