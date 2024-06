Wojna Izrael-Hamas: reakcja Hamasu na plan zawieszenia broni w Gazie, USA oceniają reakcję

BEJRUT (AP) – Hamas powiedział we wtorek, że udzielił mediatorom odpowiedzi na proponowane przez USA zawieszenie broni w Gazie, żądając pewnych „poprawek” do porozumienia. Stany Zjednoczone były przekonujące, ale wydaje się, że nie w pełni zaakceptowano reakcję wzywającą do kontynuowania rozmów. Nieuchwytny koniec ośmiomiesięcznej wojny.

Ważne są ministerstwa spraw zagranicznych Kataru i Egiptu mediatorów ze Stanami Zjednoczonymi – potwierdzili, że otrzymali odpowiedź Hamasu i powiedzieli, że mediatorzy ją analizują.

„Otrzymaliśmy tę odpowiedź od Hamasu do Kataru i Egiptu i obecnie ją oceniamy” – powiedział reporterom w Waszyngtonie rzecznik Białego Domu ds. bezpieczeństwa narodowego John Kirby.

Rzecznik Hamasu Jihad Taha powiedział, że odpowiedzią są „poprawki zapewniające zawieszenie broni, wycofanie, odbudowę i wymianę (więźniów)”. Taha nie wyjaśnił szczegółowo.

Popierając jednak ogólne założenia porozumienia, urzędnicy Hamasu wyrazili ostrożność co do tego, czy Izrael będzie egzekwował jego warunki. .

Chociaż Stany Zjednoczone oświadczyły, że Izrael zaakceptował tę propozycję, izraelski premier Benjamin Netanjahu dał sprzeczne sygnały, mówiąc, że Izrael nie spocznie, dopóki nie osiągnie swojego celu, jakim jest zniszczenie Hamasu.

Sekretarz stanu USA Anthony Blinken próbował w tym tygodniu wypracować porozumienie w regionie – była to jego ósma wizyta od tego czasu Atak Hamasu na południowy Izrael z 7 października zapoczątkował izraelską kampanię w Gazie. We wtorek nadal naciskał na Hamas, aby zaakceptował ten plan ONZ Wyjaśniło „tak jasno, jak to możliwe”, że świat popiera ten plan.

„Wszyscy oprócz jednego głosują” – powiedział Blinken reporterom w Tel Awiwie po spotkaniu z izraelskimi urzędnikami na kilka godzin przed ogłoszeniem przez Hamas swojej odpowiedzi. Powiedział, że Netanjahu potwierdził swoje zaangażowanie w plan, kiedy spotkali się późnym popołudniem w poniedziałek.

We wspólnym oświadczeniu zapowiadającym złożenie odpowiedzi Katarowi i Egiptowi Hamas i mniejsza grupa bojowników Islamskiego Dżihadu oświadczyły, że są gotowe „przychylnie podejść do osiągnięcia porozumienia” i że ich priorytetem jest doprowadzenie do „całkowitego zaprzestania działań”. na wojnę Osama Hamdan, wyższy rangą urzędnik Hamasu, powiedział libańskiej telewizji al-Mayadeen, że grupa „przekazała mediatorom pewne pomysły”.

Według palestyńskich urzędników ds. zdrowia propozycja budzi nadzieję na zakończenie ośmiomiesięcznego konfliktu w Gazie, w wyniku którego zginęło 37 000 Palestyńczyków, a 80% z 2,3 miliona ludności zginęło przed izraelskimi bombardowaniami i atakami naziemnymi. Wysiłki mające na celu niesienie pomocy humanitarnej do odizolowanego regionu przybrzeżnego zostały utrudnione przez izraelskie ograniczenia i trwające walki. Pobudza powszechny apetyt.

Izrael rozpoczął swoją kampanię od obietnicy wyeliminowania Hamasu. Grupa i inni bojownicy wkroczyli do Izraela 7 października, zabijając 1200 osób, głównie cywilów, i biorąc około 250 zakładników. W ubiegłym roku podczas tygodniowego rozejmu w zamian za Palestyńczyków więzionych przez Izrael uwolniono ponad 100 zakładników.

Pod koniec wtorku Blinken wziął udział w konferencji dotyczącej pomocy dla Gazy w Jordanii, gdzie ogłosił, że w ciągu ostatnich ośmiu miesięcy Palestyńczycy w Gazie i całym regionie przekażą dodatkową pomoc w wysokości ponad 400 milionów dolarów, co daje łączną pomoc USA do ponad 674 milionów dolarów.

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powiedział na spotkaniu, że pomoc przeznaczona dla Organizacji Narodów Zjednoczonych w Gazie spadła o dwie trzecie od czasu, gdy Izrael przeprowadził atak na miasto Rafah na południu regionu na początku maja.

Guterres wezwał do otwarcia wszystkich przejść granicznych od czasu objęcia przewodnictwa w ONZ w 2017 r., twierdząc, że „szybkość i skala rzezi w Gazie” przekroczyła wszystko, co kiedykolwiek miał.

W odrębnym opracowaniu Biuro Praw Człowieka ONZ oświadczyło, że siły izraelskie i bojownicy palestyńscy Mogła zostać popełniona zbrodnia wojenna Podczas śmiercionośnego izraelskiego nalotu, który w weekend uratował czterech zakładników. Co najmniej 274 Palestyńczyków Zginął w akcjiWedług Ministerstwa Zdrowia Gazy.

Oczekuje się, że Blinken, który w poniedziałek był w Kairze, udał się do Kataru, gdzie rozmowy będą skupiać się na kolejnych krokach w dążeniu do porozumienia.

W poniedziałek ONZ Rada Bezpieczeństwa większością głosów zatwierdziła plan – 14 z 15 członków głosowało za, a Rosja wstrzymała się od głosu. W rezolucji wzywa się Izrael i Hamas do „natychmiastowego i bezwarunkowego pełnego wdrożenia”.

Propozycja ogłoszona przez prezydenta Joe Bidena w zeszłym miesiącu wzywa do wstępnego sześciotygodniowego zawieszenia broni i trójfazowego planu uwolnienia części zakładników w zamian za więźniów palestyńskich. Siły izraelskie wycofają się z obszarów zaludnionych, a palestyńscy cywile będą mogli wrócić do swoich domów. Hamas nadal przetrzymuje 120 zakładników, z których jedna trzecia prawdopodobnie nie żyje.

Faza pierwsza wymaga bezpiecznej dystrybucji pomocy humanitarnej „w całej Strefie Gazy” – powiedział Biden, co doprowadzi do tego, że każdego dnia do Gazy będzie wjeżdżało 600 ciężarówek z pomocą.

Jednocześnie rozpoczną się negocjacje w drugiej fazie, która będzie miała miejsce w zamian za „trwałe zakończenie działań wojennych, uwolnienie wszystkich innych zakładników w Gazie i całkowite wycofanie sił izraelskich ze Strefy Gazy”.

Trzecia faza rozpocznie „główny wieloletni program odbudowy Gazy i zwrot szczątków zakładników, którzy wciąż nie żyli w Gazie, ich rodzinom”.

Grupa bojowników przyjęła podobną propozycję w zeszłym miesiącu, która została odrzucona przez Izrael.

Biden przedstawił to jako propozycję izraelską, ale Netanjahu publicznie odrzucił jej kluczowe aspekty, twierdząc, że istnieją obszary, które Biden pominął. Pojawiają się sprzeczne sygnały Odzwierciedla polityczne zamieszanie Netanjahu. Jego skrajnie prawicowi sojusznicy odrzucili ten plan i zagrozili obaleniem jego rządu, jeśli zakończy on wojnę bez zniszczenia Hamasu.

Trwałe zawieszenie broni i wycofanie sił izraelskich ze Strefy Gazy pozwoliłoby Hamasowi zachować kontrolę nad regionem i odbudować jego potencjał militarny.

Jednak Netanjahu znajduje się również pod coraz większą presją, aby zaakceptować porozumienie w sprawie sprowadzenia zakładników. Tysiące Izraelczyków, w tym rodziny zakładników, demonstrowało na rzecz planu wspieranego przez USA.

Przejście z pierwszego etapu do drugiego wydaje się być punktem spornym. Hamas chce zapewnień, że Izrael nie wznowi wojny, a Izrael chce mieć pewność, że przedłużające się negocjacje w sprawie drugiej fazy nie przedłużą zawieszenia broni w nieskończoność.

Blinken powiedział, że propozycja doprowadzi do natychmiastowego zawieszenia broni i zobowiąże strony do trwałych negocjacji. „Natychmiastowe zawieszenie broni zostanie utrzymane, co jest oczywiście dobre dla wszystkich. Potem zobaczymy” – powiedział Blinken.

Sewell doniósł z Bejrutu.

