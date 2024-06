Caitlin Clark opuściła reprezentację olimpijską USA; Nagłówek A’Ja Wilson, Breanna Stewart i Diana Taurasi

Shams Sarania, Joe Wharton, Mark Bouleau, Ben Pickman i Chantal Jennings

Debiutantka Indiana Fever, Kaitlyn Clark, została wykluczona z 12-osobowego składu amerykańskiej drużyny koszykówki kobiet na nadchodzące Letnie Igrzyska Olimpijskie. We wtorek USA Basketball ogłosiło oficjalny skład.

Na liście priorytetowo ustawiono graczy, wybierając A’ję Wilson, Breannę Stewart, Dianę Taurasi, Brittney Griner, Alyssa Thomas, Napheesę Collier, Jewell Lloyd, Kelsey Plum, Jackie Young, Sabrinę Ionescu, Chelsea Gray i Kahleah Copper. Od 1996 roku Amerykanki zdobywały złoto na wszystkich igrzyskach olimpijskich, a ta lista znakomitych gwiazd All-Star wydaje się być faworytką w Paryżu.

Siedmiu z 12 zawodników ma doświadczenie w olimpijskich zmaganiach pięć na pięciu, a dwóch ma doświadczenie w grze 3×3, zatem Thomas, Copper i Ionescu będą jedynymi trzema mistrzami olimpijskimi po raz pierwszy. Wybrani gracze zaczęli ostatnio otrzymywać koszulki olimpijskie drużyny USA.

Powiedziała przewodnicząca komisji Jen Rizzotti Atletyczny Mocno wzięto pod uwagę dotychczasowe doświadczenia graczy.

„Musimy zapewnić drużynie doświadczenie (trenerki olimpijskiej) Cheryl (Reeve) i znajomość międzynarodowych zawodów, znajomość systemu coachingu, umiejętności przywódcze, wszechstronność i głębię na każdej pozycji” – powiedział Rizzotti. „Wybraliśmy 12 osób i czuliśmy, że jesteśmy najlepsi, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczących koszykówki”.

Taurasi, która w chwili rozpoczęcia igrzysk będzie miała 42 lata, weźmie udział w swoich szóstych igrzyskach olimpijskich, bijąc międzynarodowy rekord wszechczasów z pięcioma zawodniczkami, mężczyznami i kobietami. Jego kolega z drużyny Phoenix Mercury, Griner, grał na dwóch poprzednich igrzyskach olimpijskich.

Stewart, dwukrotna MVP WNBA i dwukrotna MVP finałów, bierze udział w swoich trzecich igrzyskach olimpijskich. W Tokio 2021 notował średnio 15 punktów i 10 zbiórek na mecz i został uznany za Najcenniejszego Gracza Igrzysk Olimpijskich.

Wilson, kolejna dwukrotna MVP WNBA, w swoim debiucie olimpijskim w Tokio notowała średnio 16,5 punktu na mecz i imponująco rozpoczyna sezon WNBA, notując średnio 28 punktów i 12,3 zbiórek na mecz.

Źródła poinformowane podczas dyskusji podają, że Clarke, Briona Jones i Aliyah Boston zastąpią zawodników, jeśli jeden z 12 zawodników nie będzie mógł grać. Boston, kolega z drużyny Clark’s Fever i zeszłoroczny Debiutant Roku WNBA, to kolejny młody talent, który został wyraźnie pominięty w składzie.

Clark kończy historyczną karierę w NCAA w Iowa, gdzie został najlepszym strzelcem wszechczasów Division I i zdobył dwie nagrody National Player of the Year. W piątek trafiła siedem trójek i ustanowiła swój rekord w karierze WNBA, zdobywając 30 punktów w zwycięstwie nad Washington Mystics.

W marcu Clark był jednym z 14 zawodników, którzy otrzymali zaproszenie na ostatni obóz przygotowawczy reprezentacji USA przed letnimi igrzyskami. Nie mogła być obecna ze względu na mecz z Iową w Final Four, podczas gdy było obecnych kilku zawodników z wieloletnim stażem w amerykańskim programie krajowym. Amerykanki od lat organizują okresowe obozy przygotowawcze dla kandydatek do reprezentacji narodowej. Chociaż nie są one obowiązkowe, w dużym stopniu pomagają komisji selekcyjnej w podjęciu decyzji, która 12 będzie reprezentować najbardziej dominujący program koszykówki – mężczyzn czy kobiet.

Listę wybrała komisja koszykówki kobiet, w skład której wchodzą trener Karoliny Południowej i były trener drużyny All-American Don Staley, trzykrotna olimpijka i asystentka LSU Simone Augustus, dwukrotna olimpijka i trenerka Old Dominion Delisha Milton-Jones oraz prezydent Connecticut Sun Jennifer. Rizzotti i prezes WNBA ds. operacji ligowych Bethany Donabin.

Skład olimpijski na rok 2024, składający się z czterech członków drużyny Las Vegas Aces, przypomina skład olimpijski z roku 2016. W 2016 roku jedną trzecią zespołu stanowiły zawodniczki Minnesota Lynx — Maya Moore, Lindsay Whalen, Augustus i Sylvia Foles — co było faktem w historycznej serii czterech tytułów WNBA drużyny w ciągu siedmiu sezonów. W najnowszym odcinku Atletyczny Program kobiecej koszykówki Augustus zauważył, jak dodanie wielu zawodniczek z tego samego składu może przynieść korzyści drużynie USA, która nie miała zbyt wiele czasu na wspólne treningi przed finałową 12-tką przed igrzyskami olimpijskimi. Skład na rok 2024 zostanie zebrany dopiero na tydzień przed lipcowym meczem All-Star.

Czy nieobecność Clarke’a jest zaskakująca?

Nic dziwnego, że nie dostał się do zespołu. Rzeczywistość jest taka, że ​​reprezentacja Stanów Zjednoczonych w koszykówce kobiet, która zdobyła siedem kolejnych złotych medali olimpijskich, stanowi najsilniejszą na świecie grupę utalentowanych koszykarzy. Wielu z nich grało razem w rotacjach WNBA lub igrzyskach olimpijskich. Clarke, ze względu na sezon w college’u, nigdy nie brał udziału w obozie kadry narodowej seniorów w tym cyklu, co być może zrodziło pytania o to, jak poradzi sobie na boisku. Lista jest pełna ciągłości – zwróć uwagę na czterech graczy Aces i trzech graczy Mercury na liście.

Trudno też sobie wyobrazić, że jej powolny początek sezonu WNBA nie miał wpływu na wynik. Chociaż Clark notowała pewne wzloty – na przykład w piątkowy wieczór, kiedy została pierwszą zawodniczką w historii WNBA z 200 punktami i 75 asystami w pierwszych 12 meczach – prowadzi WNBA z 67 stratami – o 29 więcej niż jakikolwiek inny zawodnik. Jego skuteczność w rzutach za trzy punkty wynosząca 32,7% jest również niższa, niż wielu oczekiwało. Jednak skreślając Clarka z listy, Komitet Olimpijski wydaje się akceptować niższe oceny telewizyjne, niż gdyby Clark był w drużynie. – Ben Pickman, pisarz zajmujący się koszykówką kobiet

Skład jest skierowany w stronę graczy z doświadczeniem zawodowym

Pominięcie Clarka – i jego kolegi z drużyny Fever – Bostonu – było zaskakujące, biorąc pod uwagę, że drużyna olimpijska składała się głównie z młodszych zawodników, którzy raczej nie wniosą głównych wkładów w najbliższej perspektywie, ale są postrzegani jako przyszłość programu. Ionescu (26 lat) nie jest najmłodszym zawodnikiem w tym roku.

Oczywiście tegoroczna lista jest pełna talentów. Skład olimpijski w 2028 r. będzie również faworytem do wzięcia udziału w igrzyskach olimpijskich w 2028 r. Nawet bez Clarka, Bostona i Atlanta Dream Ryne’a Howarda w tegorocznym składzie nie jest tak, że Ameryka pozostaje w tyle za konkurencją. Jednak filozofia tworzenia listy stosowana przez komisję selekcyjną jest niezwykła. – Pickmana

Czy Clark nadal może wziąć udział?

Jednym z pytań bez odpowiedzi jest to, czy Gray będzie dostępny na Igrzyska Olimpijskie. Odniosła kontuzję dolnej części nogi w trzecim meczu finałów WNBA 2023 i nie wystąpiła jeszcze w tym sezonie WNBA. Brał jednak udział w amerykańskim obozie przygotowawczym do igrzysk olimpijskich w Cleveland i jeśli będzie zdrowy, będzie rozgrywającym. Teoretycznie Clarke mógłby zastąpić Graya lub jego zmiennika na wypadek innych kontuzji przed igrzyskami olimpijskimi. Jednakże po rozpoczęciu meczu Clark, Jones lub Boston nie mogą brać w nim udziału, jeśli któryś z graczy odniesie kontuzję w trakcie zawodów. – Pickmana

Wymagana lektura

We wcześniejszej wersji tej historii błędnie podano, czy drużyna koszykówki USA wyznaczy następców swojej kobiecej drużyny olimpijskiej. Żaden oficjalny zmiennik nie jest podawany do wiadomości publicznej z wyprzedzeniem, chociaż trzech zawodników uważa się za zmienników w przypadku, gdy jeden z 12 zawodników w składzie nie będzie mógł grać.

(Zdjęcie: Stephen Gosling / NBAE poprzez Getty Images)