Wojna Izrael-Hamas: Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjmuje rezolucję o zawieszeniu broni

NARODY ZJEDNOCZONE (AP) – ONZ przyjęła pierwszą rezolucję zatwierdzającą plan zawieszenia broni mający na celu zakończenie ośmiomiesięcznego okresu. Wojna między Izraelem a Hamasem W Gazie.

W sponsorowanej przez USA rezolucji z zadowoleniem przyjęto propozycję zawieszenia broni ogłoszoną przez prezydenta Joe Bidena, którą według Stanów Zjednoczonych Izrael zaakceptował. Wzywa palestyńską grupę bojowników Hamas do zaakceptowania planu trójfazowego.

Rezolucja – za którą głosowało 14 z 15 członków Rady Bezpieczeństwa, a Rosja wstrzymała się od głosu – wzywa do „natychmiastowego i bezwarunkowego pełnego wdrożenia” postanowień Izraela i Hamasu.

Kwestią otwartą pozostaje, czy Izrael i Hamas zgodzą się na kontynuację planu, ale silne poparcie rezolucji w najpotężniejszym organie ONZ wywiera dodatkową presję na obie strony, aby zatwierdziła propozycję.

Sekretarz stanu USA Anthony Coś mruga w Izraelu W poniedziałek nalegał, aby premier Benjamin Netanjahu zaakceptował powojenny plan dla Strefy Gazy, nalegając jednocześnie na wywarcie większej międzynarodowej presji na Hamas, aby zgodził się na propozycję zawieszenia broni. Netanjahu był sceptyczny wobec porozumienia, twierdząc, że Izrael nadal jest zaangażowany w zniszczenie Hamasu.

Hamas wyraził zadowolenie z przyjęcia rezolucji i wyraził gotowość do współpracy z mediatorami w pośrednich rozmowach z Izraelem w celu jej wdrożenia. Oświadczenie to było najostrzejsze jak dotąd ze strony Hamasu, ale nalegało, aby grupa ta kontynuowała walkę przeciwko izraelskiej okupacji i pracowała na rzecz ustanowienia „w pełni suwerennego” państwa palestyńskiego.

Rzecznik Hamasu Jihad Taha powiedział we wtorek, że „kontynuowane są wysiłki w celu zbadania i wyjaśnienia pewnych kwestii, aby zapewnić wdrożenie przez stronę izraelską”. Izrael „tworzy przeszkody i opóźnia kontynuację okupacji” – powiedział.

Chociaż wyższy rangą izraelski dyplomata nie odniósł się bezpośrednio do rezolucji, Rada stwierdziła, że ​​stanowisko Izraela jest niezachwiane: „Będziemy kontynuować, dopóki nie zostaną zwróceni wszyscy zakładnicy, a zdolności wojskowe i rządowe Hamasu nie zostaną usunięte”.

„Oznacza to również, że Izrael nie będzie angażował się w bezsensowne i niekończące się negocjacje, które Hamas mógłby wykorzystać jako sposób na zwłokę w czasie” – powiedział Reid Shabir Ben Naftali, doradca ministra.

Ambasador USA Linda Thomas-Greenfield powtórzyła jednak, że Izrael zaakceptował porozumienie o zawieszeniu broni, które popierają kraje na całym świecie.

Przyjęcie rezolucji, stwierdził, „wysłało Hamasowi jasny sygnał, aby zaakceptował leżące na stole porozumienie o zawieszeniu broni”.

„Gdyby Hamas zrobił to samo, walki mogłyby zakończyć się dzisiaj” – powiedział radzie Thomas-Greenfield. „Powtarzam, ta walka może się dzisiaj zakończyć”.

Zastępca ambasadora USA Robert Wood powiedział w poniedziałek reporterom, że Stany Zjednoczone postrzegają to porozumienie jako „najlepszą i najbardziej realistyczną okazję do przynajmniej tymczasowego zakończenia wojny”.

Wcześniej w poniedziałek przywódcy Hamasu i Palestyńskiego Islamskiego Dżihadu omawiali proponowane porozumienie o zawieszeniu broni w Katarze, a później stwierdzili, że każde porozumienie doprowadzi do trwałego zawieszenia broni, całkowitego wycofania Izraela ze Strefy Gazy, rekonstrukcji i „poważnego porozumienia w sprawie wymiany”. Pomiędzy zakładnikami w Gazie a Palestyńczykami przetrzymywanymi w izraelskich więzieniach.

ONZ Rosji Ambasador Wasilij Nebenzia powiedział, że Moskwa nie głosowała, ponieważ nie ujawniono szczegółów trójfazowego planu i „mamy wiele pytań”.

„Hamas został zaproszony do zaakceptowania tego tak zwanego porozumienia, ale nadal nie ma jasnej jasności co do oficjalnego porozumienia z Izraelem” – powiedziała Nebenzia. „Biorąc pod uwagę liczne oświadczenia Izraela o przedłużeniu wojny do całkowitego pokonania Hamasu… na co konkretnie Izrael się zgodził?”

Ambasador Algierii przy ONZ Amar Bendjama, arabski przedstawiciel w Radzie, powiedział, że chociaż tekst nie jest doskonały, „daje Palestyńczykom promyk nadziei, ponieważ naród palestyński w dalszym ciągu jest zabijany i cierpi”.

„Głosowaliśmy za tym tekstem, aby dać dyplomacji możliwość osiągnięcia porozumienia, które zakończy okupację przeciwko narodowi palestyńskiemu” – powiedział Bendjama.

Wojnę wszczął Hamas. Atak 7 października w południowym Izraelu Bojownicy zabili około 1200 osób, głównie izraelskich cywilów, i wzięli około 250 zakładników. Jest około 120 zakładników, 43 nie żyje.

W izraelskiej ofensywie wojskowej zginęło ponad 36 700 Palestyńczyków, a ponad 83 000 zostało rannych. Ministerstwo Zdrowia Gazy. Według ONZ zniszczyła 80% budynków w Gazie

Rada Bezpieczeństwa przyjęła 25 marca rezolucję wzywającą do humanitarnego zawieszenia broni w Gazie podczas muzułmańskiego świętego miesiąca Ramadan, przy czym Stany Zjednoczone wstrzymały się od głosu, ale nie zakończyły wojny.

Poniedziałkowa rezolucja „podkreśla znaczenie ciągłych wysiłków dyplomatycznych Egiptu, Kataru i Stanów Zjednoczonych. Kompleksowe porozumienie o zawieszeniu broniskłada się z trzech etapów” i stwierdza, że ​​„trzy kraje są gotowe zapewnić kontynuację negocjacji do czasu osiągnięcia wszystkich porozumień”.

W ogłoszeniu przez Bidena 31 maja nowej propozycji stwierdzono, że rozpocznie się ona od początkowego sześciotygodniowego zawieszenia broni i uwolnienia zakładników w zamian za więźniów palestyńskich, wycofania sił izraelskich z zaludnionych obszarów Gazy i powrotu wszystkich palestyńskich cywilów. Obszary na terytorium.

Faza pierwsza wymaga bezpiecznej dystrybucji pomocy humanitarnej „w całej Strefie Gazy” – powiedział Biden, co doprowadzi do tego, że każdego dnia do Gazy będzie wjeżdżało 600 ciężarówek z pomocą.

Na drugim etapie rezolucja wzywa do „całkowitego wycofania sił izraelskich ze Strefy Gazy w zamian za trwałe zaprzestanie działań wojennych i uwolnienie wszystkich pozostałych zakładników w Gazie”, za zgodą Izraela i Hamasu.

Trzecia faza rozpocznie „główny wieloletni program odbudowy Gazy i zwrot szczątków zakładników, którzy wciąż nie żyli w Gazie, ich rodzinom”.

Rezolucja potwierdza „niezachwiane zaangażowanie Rady Bezpieczeństwa w realizację wizji wynegocjowanego rozwiązania dwupaństwowego, w którym dwa demokratyczne państwa Izrael i Palestyna będą mogły żyć w pokoju w bezpiecznych i uznanych granicach”.

Podkreśla także „znaczenie zjednoczenia Strefy Gazy z Zachodnim Brzegiem pod władzą Palestyny”. Prawicowy rząd Netanjahu nie zgodził się z tym.

Współautor prasowy Bassem Mroue przyczynił się do powstania tego raportu z Bejrutu.

Ta historia została poprawiona, aby pokazać, że pierwsza faza proponowanego zawieszenia broni będzie trwać sześć tygodni, a nie sześć miesięcy.

