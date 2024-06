Badania wykazały, że ultraprzetworzona żywność pochodzenia roślinnego może powodować choroby serca i przedwczesną śmierć

CNN

—



Zapisz się do programu CNN „Jedz, ale lepiej: w stylu śródziemnomorskim”. Nasz ośmioczęściowy przewodnik przedstawia pyszny, wspierany przez ekspertów styl odżywiania, który doda zdrowia Twojemu życiu.

Zmniejsz ryzyko rozwoju chorób przewlekłych Żyj długo W tym samym czasie Pomaga planecie? zjeść Dieta roślinnaEksperci mówią.

Dlaczego więc nie napełnić swojego talerza makaronem z serem w pudełku, mrożoną pizzą wegetariańską w głębokim naczyniu lub frytkami typu fast-food i zjeść pączka lub trzy na deser?

Kiedy wszyscy Selekcja ultraprzetworzonaMogą nie zawierać mięsa, ale nie są pozbawione ryzyka, powiedział Duane Mellor, dyplomowany dietetyk i starszy autor w Aston Medical School w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

„Ponieważ cały cukier jest pochodzenia roślinnego, nie zawsze możemy zakładać, że metody oparte na roślinach są zdrowe” – stwierdził Mellor w oświadczeniu. „Wiele produktów spożywczych niezawierających produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym ciastka, chipsy, przekąski i napoje bezalkoholowe, z technicznego punktu widzenia jest pochodzenia roślinnego, ale większość ludzi nie uważa ich za część zdrowej diety”.

Właściwie to tak jem Roślinne śmieciowe jedzenie Budzi się dramatycznie Zły cholesterol i wysokie ciśnienie krwi I prowadzą do chorób serca i przedwczesnej śmierci, jak wynika z nowego badania, w którym ultraprzetworzona żywność roślinna jest nazywana „najpierw”.

„Spożywanie produktów roślinnych jest korzystne, przeciwdziała problemom zdrowotnym lub stanowi ryzyko – wszystko zależy od poziomu przetworzenia tej żywności” – stwierdziła badaczka Renata Levy z Badań Epidemiologicznych. Centrum Żywienia i Zdrowia na Uniwersytecie w São Paulo, znane jako Nupens/USP w Brazylii.

Żywność ultraprzetworzona Poddawane są wielu procesom przemysłowym, takim jak ogrzewanie, rozkład składników odżywczych i białek, kształtowanie i prasowanie, a także dodawane są środki chemiczne w celu poprawy koloru, zapachu, smaku i tekstury. Tego typu żywność została zaprojektowana tak, aby była smaczniejsza dla ludzkich kubków smakowych, często jest bardzo wygodna, a jej przygotowanie zajmuje niewiele czasu.

Do nieprzetworzonej żywności zaliczają się świeże owoce i warzywa, jaja i mleko. Mniej przetworzona żywność Obejmuje składniki do gotowania, takie jak sól, zioła i oleje oraz żywność łączącą składniki do gotowania z nieprzetworzoną żywnością, taką jak konserwy i mrożone warzywa.

„Dodatki do żywności i zanieczyszczenia przemysłowe w tej żywności mogą powodować stres oksydacyjny i stany zapalne, zwiększając ryzyko” – stwierdziła pierwsza autorka Fernanda Rauber, badaczka w Nubens/USP.

„Zatem nasze wyniki potwierdzają przejście w stronę wyborów żywieniowych pochodzenia roślinnego, które uwzględniają poziom przetwarzania w celu poprawy wyników zdrowotnych układu sercowo-naczyniowego” – stwierdził Rauber w oświadczeniu.

Jedz świeże i mrożone rośliny minimalnie przetworzone



Badanie opublikowano w poniedziałek w czasopiśmie Lancet Regional Health – Europa, wykorzystano dane zebrane z brytyjskiego Biobanku – badania podłużnego z udziałem uczestników z Anglii, Szkocji i Walii. Ponad 118 000 osób w wieku od 40 do 69 lat odpowiedziało na pytania dotyczące swojej diety. Informacje te następnie powiązano z rejestrami szpitalnymi i rejestrami zgonów dotyczącymi rozwoju czynników ryzyka sercowo-naczyniowego.

Badanie wykazało, że ultraprzetworzona żywność wytwarzana z roślin zwiększa ryzyko chorób układu krążenia o 5%, jednocześnie zwiększając ryzyko przedwczesnej śmierci o 13%.

Naukowcy odkryli, że co 10% się zmienia Roślinna żywność ultraprzetworzona Świeże, mrożone lub minimalnie przetworzone warzywa zmniejszają ryzyko zachorowania na choroby serca o 7%, jednocześnie zmniejszając ryzyko śmierci z powodu chorób serca o 13%.

W badaniu przyjrzano się także roślinnym produktom mięsnym, takim jak kiełbaski, nuggetsy i burgery. Trudno jednak określić, jakie ryzyko stwarza ta żywność, powiedział Peter Scarborough, profesor zdrowia populacji na Uniwersytecie Oksfordzkim w Anglii. Nie studiuje.

„Tylko 0,5% całej ultraprzetworzonej żywności pochodzenia roślinnego uwzględnionej w tym artykule to roślinne substytuty mięsa” – stwierdził Scarborough w oświadczeniu.

Ponad połowa ultraprzetworzonej żywności pochodzenia roślinnego zbadanej w artykule to pakowane pieczywo, ciastka, bułki, ciasta i ciasteczka.

carlosgaw/iStockphoto/Getty Images/FILE Wiele ultraprzetworzonej żywności jest pochodzenia roślinnego, ale eksperci twierdzą, że nie jest ona zdrowa.

„Dlatego bardzo trudno z tego artykułu wyciągnąć wniosek, że roślinne substytuty mięsa są szkodliwe dla zdrowia” – dodał Scarborough.

Ponadto Tom Saunders, profesor żywienia i dietetyki w King’s College London, który nie był zaangażowany w badanie, powiedział, że wiele z tego, co podano w artykule, było już znanych.

„Dopuszczalna jest dobrze zbilansowana dieta roślinna itp Morze Śródziemne Lub Diety DASH są korzystne dla zdrowia układu krążenia i kładą nacisk na unikanie już niezdrowej żywności, takiej jak chipsy, napoje słodzone cukrem, ciasta, ciastka i przekąski” – stwierdził w oświadczeniu.

„Te ostatnie produkty są niezdrowe, niezależnie od tego, czy są produkowane przemysłowo, czy domowej roboty”.