Wojna rosyjsko-ukraińska: najnowsze – The New York Times

Według dwóch urzędników amerykańskich i osoby bliskiej rosyjskiemu Ministerstwu Obrony przywódca najemników Jewgienij V. Zwolniono wysokiego rangą generała rosyjskiego aresztowanego po buncie Prigożyna.

Generał Siergiej Surowykin, p. Postrzegany jako sojusznik Prigogine’a i nazywany „Generałem Armageddonu” ze względu na swoją brutalną taktykę w Syrii przywódca najemników i członkowie jego organizacji Wagnera zniknęli z widoku publicznego w czerwcu. Rosyjskie dowództwo wojskowe.

Urzędnicy amerykańscy twierdzą, że powiedzieli generałowi przed powstaniem, a kilka godzin po jego rozpoczęciu rosyjscy urzędnicy opublikowali wideo, na którym widać niewygodnie wyglądającego generała Surowikina Wagnera wzywającego bojowników do ustąpienia.

Chociaż wydaje się, że generał Surovikhin został zwolniony z formalnego aresztu, urzędnicy amerykańscy stwierdzili, że nie jest jasne, czy istniały jakiekolwiek ograniczenia w jego poruszaniu się lub inne ograniczenia nałożone przez władze rosyjskie.

Rzecznik Kremla Dmitrij S. Pieskow powiedział we wtorek reporterom, że nie może komentować, czy generał Surowikin jest objęty śledztwem.

Generał Surowikin. Prigożin został zwolniony kilka dni po jego śmierci w katastrofie lotniczej pod koniec ubiegłego miesiąca, osoba bliska rosyjskiemu Ministerstwu Obrony wypowiadała się pod warunkiem zachowania anonimowości, podobnie jak urzędnicy amerykańscy, aby omówić drażliwy temat.

Generał jak dotąd zachował swoje stanowisko i technicznie rzecz biorąc nadal jest oficerem armii, ale nie ma już perspektyw na karierę – dodała osoba. W zeszłym miesiącu rosyjskie media państwowe podały, że generał Surowichin został formalnie usunięty ze stanowiska szefa rosyjskich sił kosmicznych.

W poniedziałek generał Surowikin po raz pierwszy od powstania czerwcowego pojawił się na zdjęciu zamieszczonym w mediach społecznościowych przez rosyjską agencję informacyjną kierowaną przez Ksenię Sobczak. Na zdjęciu generał ubrany w cywilne ubranie, w okularach przeciwsłonecznych, kapeluszu i zapinanej koszuli, spaceruje na zewnątrz obok żony przed porośniętą bluszczem ścianą. Lokalizacja na zdjęciu nie była od razu oczywista.

„Generał Siergiej Surowichin nie żyje: cały, zdrowy, w domu z rodziną w Moskwie” – czytamy w poście na kanale aplikacji Telegram powiązanym z panią Sobczak.

Kilka godzin po rozpoczęciu powstania Wagnera rosyjscy urzędnicy opublikowali wideo, na którym Generak Churovikin wzywa bojowników do ustąpienia. dług… Serwis informacyjny Ministerstwa Obrony Rosji za pośrednictwem Associated Press

Aleksei A. Venediktov, który kierował liberalną rozgłośnią radiową „Echo Moskwy” do czasu jej zamknięcia przez Kreml w zeszłym roku, późnym poniedziałkiem napisał, że generał Surowichin był w domu z rodziną.

„Jest na urlopie i jest do dyspozycji Ministerstwa Obrony” – powiedział. Venediktov opublikował post na swoim kanale na Telegramie.

Od października do stycznia generał Surowichin był najwyższym rosyjskim urzędnikiem odpowiedzialnym za operacje na Ukrainie. Nadzorował wycofanie wojsk rosyjskich z Chersonia i przejście na strategię obronną, która obejmowała budowę szerokiego muru obronnego zwanego „Linią Surowikina”, utrudniającego kontrataki sił ukraińskich.

Pan. Prigożin znał generała Surowichina, ponieważ bojownicy Wagnera służyli w siłach rosyjskich w Syrii, kiedy był tam najwyższym dowódcą. Szef najemników z radością przyjął nominację generała w zeszłym roku, nazywając go postacią legendarną i najzdolniejszym dowódcą armii rosyjskiej.

Ale w styczniu Kreml odsunął na bok generała Surowichina, szefa Sztabu Generalnego, generała Walerego V. Mianował Gerasimo dowódcą sił zbrojnych na Ukrainie. Ta zmiana p. Zapoczątkowało to szerszą utratę władzy Prigożyna, który wkrótce został przywódcą generała Gierasimowa i ministra obrony Rosji Siergieja K. W starciu z Szojgu siły Wagnera poniosły ciężkie straty, próbując zdobyć ukraińskie miasto Bagmut.

Napięcia te ostatecznie doprowadziły do ​​tego, że Mr. Prigożin doprowadził do krótkotrwałego buntu, którego celem było usunięcie dwóch rosyjskich szefów bezpieczeństwa, prezydenta Władimira V. Nie po to, żeby obalić Putina.

Gdy w lipcu pojawiły się spekulacje na temat miejsca pobytu generała Surowichina, czołowy poseł stojący na czele komisji obrony rosyjskiego parlamentu powiedział reporterom, że generał „odpoczywa”.

Pan. Prigożin zginął 23 sierpnia, kiedy prywatny samolot przewożący go i innych przywódców Wagnera z Moskwy do Sankt Petersburga rozbił się w obwodzie twerskim w Rosji. Władze amerykańskie podały, że przyczyną katastrofy była eksplozja samolotu.

Zachodnia rada pana Kremla. Putin nazwał swoje zaangażowanie w to wydarzenie „kompletnym kłamstwem”.

Waleria Safronowa Dodany raport.