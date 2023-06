Prezydent Władimir W. podczas spotkania z korespondentami wojennymi na Kremlu we wtorek.

Prezydent Władimir W. podczas spotkania z korespondentami wojennymi na Kremlu we wtorek. dług… Gavriil Grigorov/Sputnik, za pośrednictwem agencji Reuters

W niezwykłym, obszernym wywiadzie z korespondentami wojennymi i blogerami wojskowymi prezydent Władimir V. We wtorek Putin przedstawił rosyjską armię jako stanowczą przeciwko długo oczekiwanej ukraińskiej kontrofensywie i zasugerował, że konflikt spełnia cele, które początkowo wytyczył.

„Wróg nie wygrywa na żadnym froncie” — powiedział Mr. Putin był w ostatnich dniach na fali w sprawie ukraińskiej ofensywy, która poniosła ciężkie straty w porównaniu do stosunkowo nielicznych rosyjskich. Na przykład, jeśli chodzi o czołgi, powiedział, że Ukraina straciła 160 w porównaniu z 54 w Rosji, dodając, że niektóre z tych ostatnich można naprawić. Jego twierdzeń nie można było niezależnie potwierdzić.

Pan. W ostatnich tygodniach Putin poruszył każdy aspekt konfliktu. Zdecydował się na format, którego rzadko używał, pozwalając 18 reporterom na badanie wojny przez ponad dwie godziny, w stylu przypominającym jego coroczne przedstawienie „Direct Line”, w którym godzinami odpowiada na pytania z całego kraju.

Powiedział, że Rosja nie musi powoływać więcej nowych żołnierzy, ponieważ od stycznia przyciągnęła około 156 000 wykonawców lub innych ochotników, oprócz 300 000 powołanych w zeszłym roku.

Starając się jak najlepiej wykorzystać fakt, że Rosja cierpiała z powodu powtarzających się niepowodzeń zarówno w ludziach, jak iw broni, zasugerował, że nauczył się cennych lekcji, jak lepiej zorganizować swoje siły zbrojne.

Przyznał, że transgraniczne ataki rosyjskich partyzantów z Ukrainy wyrządziły szkody, sugerując z pewną odwagą, by Rosja utworzyła „strefę zamkniętą” po ukraińskiej stronie granicy, aby uniemożliwić jej artylerię dotarcie do Rosji.

W pewnym momencie zasugerował nawet, by armia rosyjska wkroczyła z powrotem do stolicy Ukrainy, Kijowa. Siły rosyjskie zostały wyparte z Kijowa po tym, jak nie udało im się zająć go w ciągu kilku dni od obiecanej inwazji na pełną skalę w lutym 2022 r., i straciły duży obszar wokół wschodniego miasta Charków w wyniku ukraińskiej ofensywy zeszłej jesieni.

Dla Nikołaja Pietrowa, doświadczonego analityka politycznego, cały wysiłek był Wydawało się, że Putin próbuje udowodnić, że jest dowódcą. Co ważniejsze, p. spekulował Pietrow.

Ponieważ opinia publiczna bardziej ufa reporterom i blogerom niż Ministerstwu Obrony, jego wybór rozmówców miał na celu stworzenie wrażenia wyważonej analizy, odrzucając szczegóły, takie jak liczba zniszczonych rosyjskich czołgów, powiedział Petrov. .

„O ile nie próbuje zwrócić się do zachodniej lub ukraińskiej publiczności, nie ma powodu, aby był tak publiczny i udzielał tak szczegółowych wyjaśnień” – powiedział. „Chodzi o to, aby udowodnić, że jest dowódcą, który wie wszystko o wszystkim”.

Pomimo zachodnich zwolenników, p. — powiedział Putin. Przyznał się do różnych wcześniej tajnych informacji, takich jak ułaskawienie przestępców, którzy walczyli w prywatnej grupie wojskowej Wagnera.

Wiele z tego, co powiedział, nie było niczym nowym, jak na przykład grożenie wycofaniem się z umowy, która umożliwiła Ukrainie eksport milionów ton zboża z portów Morza Czarnego, co, jak powiedział, robi pomimo rosyjskiej kontroli nad drogami wodnymi. Wiele części świata potrzebowało zboża.

Zauważył, że produkcja wojskowa wzrosła 2,7-krotnie, aw niektórych przypadkach 10-krotnie, używając nieco innej historii, aby wyjaśnić ich jakość. Pan. — powiedział Putin.

minister obrony Siergiej K. Jewgienij V., niesławny założyciel prywatnej armii Szojgu i Wagnera. W najnowszym odcinku sporu między Prigogine a Mr. Prigożyn odrzucił zaproszenie Ministerstwa Obrony do podpisania kontraktów dla wszystkich tego typu organizacji. Do 1 lipca. Posunięcie to zostało odebrane jako próba rozszerzenia kontroli nad technicznie nielegalnymi w Rosji siłami, przy jednoczesnym nadaniu im pełnych przywilejów wojskowych.

Putin powiedział, że popiera apele do organizacji paramilitarnych o podpisanie takich porozumień. Pan. Pietrow, inspektor, prezydent Mr. Sugerując, że wykorzystuje Prigożyna jako przykrywkę, dowódca najemników wielokrotnie wzywał do eskalacji ataków na Ukrainę i postawienia gospodarki na stan wojenny. „W jego stylu pozwala swojemu facetowi powiedzieć coś okropnego, aby być miłym przed jakimikolwiek negocjacjami” – mówi Mr. — powiedział Pietrow.

Alina Łobzina Dostarczony raport.