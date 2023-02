WSCHODNIA PALESTYNA, Ohio: Urzędnicy z Teksasu i Michigan narzekają, że woda i ziemia z wraków pociągów nie zostały poinformowane, że zostaną przetransportowane do ich jurysdykcji.

(CNN) Federalna Agencja Ochrony Środowiska nakazała firmie Norfolk Southern zaprzestanie transportu niebezpiecznych odpadów z miejsca wykolejenia pociągu we wschodniej Palestynie w stanie Ohio, aby mogła przejrzeć plany firmy dotyczące utylizacji.

Urzędnicy w Teksasie i Michigan narzekają, że nie otrzymali żadnego ostrzeżenia o zanieczyszczonej wodzie i glebie. Pociąg się wykoleił W East Palestine, Ohio, zostaną wysłane do ich jurysdykcji w celu utylizacji.

Z wykolejenia wylało się około 2 milionów galonów wody gaśniczej Według dyrektora naczelnego hrabstwa w hrabstwie Harris w Teksasie oczekuje się już, że około pół miliona galonów zostanie usuniętych.

„To prawdziwy problem, powiedziano nam wczoraj, że przedmioty przyjdą dzisiaj tylko po to, by dowiedzieć się, że są tu od tygodnia” – powiedziała w czwartek sędzia Lina Hidalgo.

„EPA zapewni, że wszystkie odpady będą usuwane w bezpieczny i legalny sposób w obiektach posiadających certyfikat EPA, aby zapobiec dalszemu uwalnianiu niebezpiecznych materiałów i wpływowi na społeczności” – powiedział departament w oświadczeniu dla CNN w sobotę.

W piątek departament powiedział, że Norfolk Southern jest „odpowiedzialne tylko za usuwanie odpadów powstałych w wyniku wykolejenia kolei we Wschodniej Palestynie”, ale plany usuwania odpadów „podlegają przeglądowi i zatwierdzeniu przez EPA”.

CNN skontaktowało się z Norfolk Southern w celu uzyskania komentarza.

Zanieczyszczona gleba z miejsca wykolejenia jest transportowana do US Ecology’s Wayne Disposal w Belleville w stanie Michigan, powiedziała w piątek przedstawicielka stanu Michigan Debbie Dinkel w USA.

W sobotę Fredricka Whitfield z CNN powiedział, że ani on, ani gubernator stanu Michigan Gretchen Whitmer nie wiedzieli o dostarczaniu toksycznych odpadów do składowisk w jego dystrykcie.

„Zadzwoniłem do wszystkich” – powiedział Dinkel – „i nikt tak naprawdę nie przejmował się tym, że tu przyjeżdżają”.

Dingle reprezentuje szósty okręg kongresowy stanu Michigan, który ma dwa składowiska odpadów.

„Kiedy dowiedziałem się o tym wczoraj, pierwszy telefon, jaki otrzymałem, od razu założyłem, że biuro gubernatora będzie o tym wiedzieć” – powiedział.

Gubernator Ohio, Mike DeWine, powiedział, że z ziemi we wschodniej Palestynie usunięto 4832 jardów sześciennych ziemi, a sześć ciężarówek jest w drodze do Michigan.

Reklamacje pogłębiają kontrowersje 3 lutego wykolejenie pociągu Zostawił to Mieszkańcy narzekają O zachorowaniu po przedostaniu się niebezpiecznych chemikaliów do powietrza, wody i gleby.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Transportu Raport wstępny Według przewodniczącej rady ds. Bezpieczeństwa, Jennifer Homandy, jeden z wagonów pociągu przewożącego plastikowe granulki został nagrzany przez gorącą formę.

Mieszkańcy obawiają się, że chemikalia z katastrofy pociągu mogą powodować wysypkę i bóle głowy

Gdy temperatura łożysk wzrosła, pociąg minął dwa detektory uszkodzeń torów, które nie uruchomiły alarmu dźwiękowego, ponieważ próg termiczny nie został wówczas osiągnięty, wyjaśnił Homandy. Trzeci detektor ostatecznie wykrył wyższą temperaturę, ale wtedy było już za późno.

„Można było temu w 100% zapobiec. … Nie było wypadku” – powiedział Homandy podczas czwartkowej konferencji prasowej.







Urzędnik z Teksasu dowiedział się o przesyłce z wiadomości

Na czwartkowej konferencji prasowej Hidalgo wyraził frustrację, że po raz pierwszy dowiedział się o spodziewanej dostawie wody w środę z mediów informacyjnych – a nie z agencji rządowej lub Texas Molecular, firmy wynajętej do utylizacji wody.

Hidalgo powiedział, że firma Texas Molecular poinformowała swoje biuro w czwartek, że w hrabstwie znajduje się już pół miliona galonów wody, a dostawy zaczęły napływać w ubiegłą środę.

Dodał, że chociaż nie ma prawnego wymogu powiadamiania jego biura, „po prostu nie wydaje się to właściwe”.

Texas Molecular odbiera wodę z ciężarówek, ale nie jest jasne, czy ciężarówki są używane przez całą podróż, powiedział Hidalgo. Agencja poinformowała w swoim biurze, że dziennie otrzymuje około 30 ciężarówek wody.

Firma Texas Molecular poinformowała w piątek, że wszystkie dostawy do tej pory dotarły ciężarówkami na całą podróż.

„Texas Molecular nie prowadzi ani nie wybiera systemu transportu wody” – powiedział Jimmy Bracher, wiceprezes ds.

„Firma, która wytwarza odpady, określa/wybiera, kto wysyła ścieki i muszą to być przewoźnicy zatwierdzeni przez DOT i EPA” – powiedział Bracher.

W czwartek firma Texas Molecular powiedziała CNN, że została zatrudniona do usuwania niebezpiecznej wody z wykolejonego pociągu w Ohio. Firma powiedziała, że ​​są ekspertami z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w bezpiecznym zarządzaniu wodą.

Powiedział, że biuro Hidalgo poszukuje informacji na temat utylizacji, w tym składu chemicznego wody gaśniczej, podjętych środków ostrożności i powodu, dla którego wybrano hrabstwo Harris na miejsce.

Hidalgo powiedział: „Jest wypadek drogowy i dzieje się to w sposób, który nie pasuje do studni, a teraz nie ma nic, co mogłoby powiedzieć, że woda ma zły powód. Przyjeżdżam tutaj, a nie do najbliższy ośrodek”. „Ale naszym zadaniem jest przeprowadzenie podstawowej analizy due diligence tych informacji”.

Według czwartku z bezpośredniego miejsca wykolejenia usunięto ponad 1,7 miliona galonów skażonej cieczy. Informacja prasowa Z Agencji Zarządzania Kryzysowego Ohio. Z tego ponad 1,1 miliona galonów „zanieczyszczonej cieczy” ze Wschodniej Palestyny ​​zostało do tej pory przetransportowanych poza teren zakładu, z czego większość trafia do Texas Molecular, a reszta do zakładu w Vickery w stanie Ohio.

CNN nie otrzymało jeszcze odpowiedzi od agencji z Ohio z prośbą o lokalizację pozostałych 581 500 galonów, które zostały „usunięte”, ale „nie wyciągnięte”.

„Dowiedzieliśmy się o tym pocztą pantoflową” — mówi Tinkel

Przedstawiciele hrabstwa Wayne w stanie Michigan kontaktowali się z różnymi agencjami federalnymi i stanowymi, w tym z firmą kolejową zaangażowaną w wykolejenie, odkąd dowiedzieli się o transporcie zanieczyszczonego materiału, powiedział Warren C. Evans, dyrektor hrabstwa Wayne. Konferencja prasowa w piątek wieczorem. Powiedział, że hrabstwo Evans nie otrzymało telefonu od nikogo, kto powiedziałby, że to się dzieje.







„Wydaje mi się po prostu źle robić to obywatelom hrabstwa Wayne, nie wiedząc, że to nadchodzi” – powiedział Evans.

Evans powiedział, że urzędnicy nie wiedzą, czy ruch był „złośliwy, czy nie”, ale „są rozłączenia”.

„Dowiedzieliśmy się o tym pocztą pantoflową, a potem zobaczyliśmy, jak gubernator DeWine ogłasza to na swojej platformie” – powiedział Dingell na konferencji prasowej.

Według Dingle do tej pory przetransportowano na ten obszar pięć ciężarówek, 99% ze skażoną wodą i 1% ze skażoną glebą. Dingle dodał, że ciężarówka zawierająca ziemię mogła zostać przywieziona na ten obszar do połowy tygodnia.

Pracownicy kolei nie są winni, mówi przewodniczący NTSP

Homendi powiedział w czwartek Jake’owi Tapperowi z CNN, że 149-wagonowy pociąg, obsługiwany przez Norfolk Southern, miał trzech pracowników: mechanika, konduktora i woźnicę, wszyscy na czele lokomotywy.

Jak dotąd dochodzenie wykazało, że załoga nie zrobiła nic złego przed wykolejeniem, mimo że katastrofie można było „w 100% zapobiec” – powiedział.

Następna faza dochodzenia zbada zestaw kołowy i łożyska pociągu oraz uszkodzenia spowodowane wykolejeniem, czytamy w raporcie NTSP. Oprócz praktyk i procedur konserwacyjnych, firma skupi się również na projektach cystern i wagonów kolejowych.

Śledczy dokonają również przeglądu wykorzystania przez operatora pociągu procedur wykrywania wad torów i kontroli wagonów firmy. Mówiąc dokładniej, ustalenie, co spowodowało awarię łożyska koła, będzie kluczowe dla dochodzenia, powiedział Homandy.