Raport: Niektórzy trenerzy Broncos mieli problemy z biurem Russella Wilsona w obiekcie drużyny

Kiedy Broncos wymienili Russella Wilsona w zeszłym roku, jednym ze sposobów rozwinięcia dla niego czerwonego dywanu było udostępnienie mu własnego biura na drugim piętrze obiektu drużyny, gdzie mają swoje biura trenerzy i dyrektorzy Broncos. Niektórzy trenerzy mieli z tym problem.

Według obszernego artykułu TheAthletic.com na temat pierwszego sezonu Wilsona w Denver, członkowie sztabu szkoleniowego uważali, że oddzielanie się Wilsona od kolegów z drużyny było złe dla koleżeństwa w szatni. Trener powiedział Wilsonowi, że drzwi jego biura są zawsze otwarte, ale trener zastanawiał się, dlaczego zawodnik miałby mieć biuro z drzwiami.

„Dlatego, Jesteś trenerem czy zawodnikiem?” zapytał trener. „Twoje otwarte drzwi powinny znajdować się na twojej szafce”.

Inny trener powiedział, że posiadanie biura na drugim piętrze oddziela Wilsona od graczy.

„Gracze zawsze znajdowali się na pierwszym piętrze; Tak naprawdę nigdy nie dotarli na drugie piętro” – powiedział trener. „Jeśli jesteś na drugim piętrze jako gracz, szczerze mówiąc, nie jest to dobra rzecz, ponieważ zostaniesz zwolniony”.

Warto zauważyć, że dwaj trenerzy, którzy skarżyli się na biuro Wilsona, zrobili to anonimowo, a ten sam artykuł zacytował dwóch graczy – Kendalla Hintona i Melvina Gordona – którzy powiedzieli, że nie mają problemu z tym, że Wilson ma własne biuro. Więc z pewnością nie jest to jednogłośna obawa w placówce Broncos. Ale to był problem dla niektórych w bardzo rozczarowującym pierwszym sezonie Wilsona w Denver.