Wydano rzadkie ostrzeżenia o zamieci śnieżnej dla południowej Kalifornii, podczas gdy Środkowy Zachód chwieje się po silnej zimowej burzy

(CNN) Wolno poruszająca się zimowa burza nawiedziła Zachodnie Wybrzeże, zalewając autostrady w Los Angeles i wywołując rzadkie ostrzeżenia o zamieciach śnieżnych w południowej Kalifornii.

w nim Pierwsze ostrzeżenie przed śnieżycąNational Weather Service w San Diego poinformowało, że w górach hrabstwa San Bernardino do soboty rano może spaść od 3 do 5 stóp śniegu.

Ostrzeżenie przed zamiecią zostało również wydane dla hrabstw Los Angeles i Ventura do sobotniego popołudnia. W niektórych odizolowanych obszarach może spaść od 7 do 8 stóp śniegu do 5 stóp. Biuro National Weather Service w Los Angeles wydało ostatnie ostrzeżenie przed zamieciami 4 lutego 1989 roku.





Samochody są zalane na Vineland Ave w North Hollywood w Kalifornii w piątek, 24 lutego 2023 r.

Ulewny deszcz spadł na Los Angeles w piątek po południu, a powódź zamknęła kilka dróg w okolicy. NWS wydało dla miasta ostrzeżenie o gwałtownej powodzi – drugie co do wielkości ostrzeżenie powodziowe od NWS, ustępując jedynie pogotowiu powodziowemu.

Niższe wzniesienia większego obszaru Los Angeles mogły zobaczyć 5 cali deszczu, podczas gdy góry mogły zobaczyć 6 cali. W rejonie San Diego na niskich wysokościach może spaść do 3 cali deszczu, podczas gdy w górach może spaść do 7 cali.

Ponad 6 milionów ludzi jest objętych ostrzeżeniami powodziowymi, w tym w centrum Los Angeles, Pasadenie, Beverly Hills, Burbank i Santa Barbara.





Samochód utknął w śniegu na autostradzie Angels Crest w górach San Gabriel podczas burzy w piątek 24 lutego 2023 r. w La Canada w Kalifornii.

„Ten system burzowy będzie niezwykle zimny, a ilość śniegu będzie bardzo niska. W rzeczywistości na obszarach bardzo blisko wybrzeża Pacyfiku i w dolinach wewnętrznych, które nie są przyzwyczajone do widoku śniegu, może dojść do gromadzenia się śniegu”. — poinformowała Narodowa Służba Meteorologiczna Zacznij w piątek.

„Najgorsze skutki powodzi i zamieci występują od piątku po południu do soboty rano, a podróże, które nie są niezbędne lub nie są pilne, należy przełożyć!” The Serwis pogodowy San Diego powiedział.

Możliwe porywy wiatru do 75 km/h

Burza postawiła ponad 20 milionów ludzi pod strażą powodziową i ponad 30 milionów ludzi pod ostrzeżeniem o silnym wietrze w całej Południowej Kalifornii – prawie dwa miesiące po Rundy śmiercionośnych powodzi. Maksymalne porywy mogą osiągnąć 75 mil na godzinę w obszarach ostrzegawczych.

Gdy burza przesuwa się na południe, na niskich wysokościach może spaść do 6 cali śniegu i do 3 stóp na najwyższych szczytach regionu, zanim warunki zaczną się poprawiać do piątku wieczorem.

Góry Sierra Nevada mogły zobaczyć do 6 stóp śniegu od piątku do soboty, aw Nevadzie ok Ostrzeżenie przed zamiecią Obowiązuje od piątku rano do wczesnej soboty w północno-zachodnim hrabstwie Nye.

„Głęboki śnieg, wiatr wiejący z prędkością 60 mil na godzinę, zamiecie śnieżne spowodują zerową widoczność” – ostrzega serwis pogodowy.

Śnieg spadł już na Mount Santa Cruz, mieszkaniec Ngugi Kihara powiedział CNN w piątek.

„Nigdy nie widzieliśmy tu tyle śniegu” – powiedział Kihara. „Obudziliśmy go. Zaczęło się wczoraj, ale zajęło dużo czasu w ciągu nocy. Wiele drzew jest powalonych i wszystkie drogi wokół nas są zamknięte. Nie ma prądu i to głównie od wtorku”.





Dzieci cieszą się rzadkimi opadami śniegu w Yucaipa z widokiem na góry hrabstwa San Bernardino w Kalifornii.

W Kalifornii zabrakło prądu w piątek późnym wieczorem, pozostawiając prawie 99 000 klientów w ciemności, głównie w regionie północnym, zgodnie z odcięcie prądu. nas.

Przerwy w dostawie prądu trwają na Środkowym Zachodzie

Gdy burza uderzyła na zachodzie, A Silna, kilkudniowa burza zimowa Po sianiu spustoszenia w kilku stanach na zachodnich, północnych Wielkich Równinach, w regionie Wielkich Jezior i Nowej Anglii, zaczął podupadać.

Ponad 640 000 odbiorców mediów w stanie Michigan jest bez prądu odcięcie prądu. nas A DTE, jeden z największych dostawców energii elektrycznej w Michigan, powiedział, że większość jego klientów nie może wrócić do trybu online przed niedzielą.

Dwadzieścia procent klientów DTE było pozbawionych prądu w piątek po południu, powiedział na konferencji prasowej dyrektor generalny DTE, Jerry Norcia. Według poweroutage.us to ponad 480 000 klientów.

Do końca dnia w piątek firma spodziewa się przywrócenia zasilania dla 200 000 klientów. Firma ma nadzieję, że do niedzieli prawie wszyscy klienci będą mogli ponownie korzystać z usług, powiedział Norcia.

Hrabstwo Wayne jest obecnie mocno dotknięte ponad 227 000 klientów offline z powodu zimowej burzy w tym tygodniu. Kolejne 112 000 osób nie ma prądu w pobliskim hrabstwie Oakland.

Według NWS najniższa temperatura w piątek w nocy w rejonie Detroit wynosiła 23 stopnie.

Gwałtowna burza pobudza akcję ratunkową

Kilka hrabstw w Wyoming prowadzi akcje poszukiwawcze i ratownicze po kilku dniach opadów ponad 40 cali śniegu w południowych częściach stanu, pozostawiając kierowców utkniętych w gęstym śniegu – poinformował State Highway Patrol. Świergot.





Pokryte śniegiem gałęzie drzew leżą na ziemi po burzy śnieżnej w Ypsilanti w stanie Michigan w czwartek.

Minneapolis w stanie Minnesota odnotowało ponad 13 cali w ciągu trzech dni w tym tygodniu. W całym stanie zgłoszono ponad 160 wypadków samochodowych, a dziesiątki samochodów zjechało z jezdni w środę, powiedziała rzeczniczka Minnesota State Patrol. Tweety.

Urzędnicy Minneapolis ogłosili jednodniową awarię śnieżną od piątku, a miejskie ekipy orają i pielęgnują ulice.

Suma opadów śniegu osiągnęła dziesiątki cali w niektórych miastach od początku burzy w poniedziałek wieczorem, w tym 48 cali w Battle Lake w Wyoming, 32 cale w Dupuis w stanie Montana i 29 cali w Park City w stanie Utah.

Ale śnieg nie jest jedynym winowajcą burzy. Niebezpieczny był również ciężki lód.

Ann Arbor w stanie Michigan mierzyła 0,65 cala, podczas gdy Francesville w stanie Wisconsin mierzyła 0,75 cala śniegu.

Według tweeta w Nowej Anglii lód mógł spowodować zderzenie 15 pojazdów na autostradzie Massachusetts Turnpike w czwartek wieczorem. Policja stanowa Massachusetts.

Urzędnicy powiedzieli, że w katastrofie wywołanej reakcją łańcuchową uczestniczyło kilka prywatnych pojazdów i ciągników siodłowych z przyczepami. Żołnierze, strażacy i EMS odpowiedzieli na incydent, a kilka ofiar musiało zostać zabranych do szpitala, powiedział tweet.

Ameryka Południowa notuje najwyższe temperatury

Ponieważ północne części kraju mierzą opady śniegu i akumulację śniegu, południowo-wschodnie części kraju doświadczają wysokich temperatur.

W południowo-wschodni czwartek odnotowano ponad 50 dziennych maksimów.

Wyspa St. Simons w Georgii odnotowała najwyższą temperaturę 88 stopni, najwyższą w historii w lutym.

Tupelo w stanie Mississippi osiągnęło wysoką temperaturę 87 stopni, kolejny rekord z lutego. Poprzednia najwyższa temperatura w środę wynosiła 84 stopnie.

Raleigh w Karolinie Północnej odnotowało najwyższą temperaturę 85 stopni, najwyższą w historii w lutym. Poprzedni rekord wynosił 84 stopnie w 1977 roku.

Szaląca zimowa burza i południowa fala upałów przyniosły 100-stopniowe temperatury różnica temperatur Między północnymi Górami Skalistymi a południowymi na początku tego tygodnia.