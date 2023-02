Meta przedstawia nowy model językowy w ramach pchania sztucznej inteligencji przez duże technologie

24 lutego (Reuters) – Meta Platforms Inc (META.O) poinformowało w piątek, że wyda nowy duży model językowy oparty na sztucznej inteligencji (AI) skierowany do społeczności badawczej, stając się najnowszą firmą, która dołączyła do wyścigu AI.

Bitwa o dominację w przestrzeni technologicznej sztucznej inteligencji, która do niedawna była w tle, doprowadziła do uruchomienia wspieranego przez Microsoft OpenAI ChatGPT pod koniec zeszłego roku i pobudziła gigantów technologicznych od Alphabet Inc (GOOGL.O) po chińską Baidu Inc ( 9888 ). HK), aby rozwijać własne oferty.

LAMA firmy Meta, skrót od Large Language Model Meta AI, jest dostępny na licencji niekomercyjnej dla naukowców i organizacji powiązanych z rządem, społeczeństwem obywatelskim i środowiskiem akademickim. Blog.

Firma dostarczy użytkownikom kod bazowy do modyfikowania modelu i używania go w przypadkach użycia związanych z badaniami. Model, który według Meta wymaga „bardzo małej” mocy obliczeniowej, jest przeszkolony w 20 językach z alfabetem łacińskim i cyrylicą.

„Dzisiejsze ogłoszenie Meta wydaje się być krokiem naprzód w testowaniu ich kreatywnych możliwości sztucznej inteligencji, aby mogli wdrożyć je w swoich produktach w przyszłości” – powiedział Gil Luria, starszy analityk oprogramowania w DA Davidson.

„Generative AI to nowa aplikacja sztucznej inteligencji, z którą Meta ma niewielkie doświadczenie, ale która jest wyraźnie ważna dla przyszłości ich działalności”.

Sztuczna inteligencja okazała się jasnym punktem dla inwestycji w sektorze technologicznym, którego spowolnienie wzrostu doprowadziło do powszechnych zwolnień i cięć w wyścigach eksperymentalnych. W międzyczasie Microsoft Corp (MSFT.O), Baidu i Alphabet’s Google włączają swoje zaawansowane silniki językowe AI do produktów masowych, takich jak wyszukiwanie.

Meta wypuściła wielkojęzyczny model OPT-175B w maju ubiegłego roku, skierowany do badaczy, który stanowił podstawę nowej iteracji jej chatbota BlenderBot.

Później wprowadził model o nazwie Galactica, który, jak twierdził, mógł pisać prace naukowe i rozwiązywać problemy matematyczne, ale jego wersja demonstracyjna została później wycofana, ponieważ generowała powtarzające się, oficjalnie brzmiące treści.

Reportaż Yuvraja Malika i Evy Mathews w Bangalore i Katie Paul w Nowym Jorku; Montaż przez Shailesha Kubera

