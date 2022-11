Wszyscy oskarżeni uznani za winnych zestrzelenia MH17

Skazanie oskarżonych — dwóch byłych funkcjonariuszy rosyjskich służb bezpieczeństwa i obywatela Ukrainy, który dowodził prorosyjskimi separatystami we wschodnim regionie Donbasu na Ukrainie — implikuje rosyjski rząd. Moskwa od dawna zaprzecza odpowiedzialności za zniszczenie odrzutowca i odmawia ekstradycji oskarżonych oraz współpracy ze śledczymi. Trzeci rosyjski oskarżony został uniewinniony.

Oskarżeni nie stawili się na rozprawę i nie przebywają w areszcie. Skazani to Igor Girkin, były pułkownik FSB, rosyjskich służb bezpieczeństwa, późniejszy minister obrony samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej; Siergiej Dubinski, były oficer rosyjskiej agencji wywiadu wojskowego GRU; oraz Leonid Garchenko, ukraiński dowódca sił separatystów w Donbasie.

Czwarty oskarżony, Oleg Pułatow, który służył w jednostce specjalnej GRU, został uniewinniony z powodu braku dowodów. Bułatow był jedynym oskarżonym, który wysłał adwokatów, aby bronili go podczas procesu, a wcześniej zwrócił się do sądu o uniewinnienie go, twierdząc, że nie brał udziału w incydencie.