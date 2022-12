Wybitny dziennikarz piłkarski Grant Wall zmarł w wieku 49 lat podczas mistrzostw świata w Katarze

Zmarł znany dziennikarz piłkarski Grant Wall, poinformowała w piątek Federacja Piłki Nożnej Stanów Zjednoczonych. Wall, lat 49, zbiera wiadomości w Katarze Mistrzostwa Świata Kiedy on umarł.

Agent Wall’a, Tim Scanlan, powiedział, że reporter „wydawał się być w jakiejś poważnej depresji w pokoju prasowym” areny. Mecz ćwierćfinałowy Między Argentyną a Holandią obie drużyny przeszły do ​​dogrywki. Sanitariusze zostali wezwani na miejsce zdarzenia, powiedział Scanlon, ale nie byli w stanie go ożywić.

Władze Kataru podały w oświadczeniu, że Wall „otrzymał natychmiastową pomoc medyczną, która była kontynuowana po przewiezieniu go karetką do szpitala ogólnego Hamad”. Dokładna przyczyna śmierci wciąż nie jest znana.

Był ogon Tweetowanie Podczas turnieju był częścią ósmego Pucharu Świata, który obejmował.

„Cała rodzina US Soccer jest załamana, gdy dowiaduje się o stracie Granta Wala” – powiedziała Federacja Piłki Nożnej Stanów Zjednoczonych powiedział w oświadczeniu Piątkowa noc. „Fani wysokiej jakości piłki nożnej i dziennikarstwa wiedzą, że zawsze mogą liczyć na Granta, który dostarczy wnikliwe i zabawne historie o naszym sporcie i jego głównych bohaterach”.

PLIK – Grant Wall przemawia podczas dyskusji panelowej podczas Kicking + Screening Soccer Film Festival 8 kwietnia 2014 r. w Nowym Jorku. Michaela Locisano/Getty Images



Wall mówił o swoim zdrowiu Podcast Spotify W czwartek powiedział, że nabawił się zapalenia oskrzeli podczas relacjonowania mistrzostw świata.

„Spędziłem tu trochę czasu” – powiedział słuchaczom Wall. „Mieliśmy tutaj dwa dni wolnego bez meczu. Myślę, że siedemnaście dni gier i moja budowa ciała, nawet gdy Ameryka powiedziała:„ Stary, nie śpisz wystarczająco dużo ”, to mnie zbuntowało. Więc ja. Dostałem zapalenia oskrzeli w tym tygodniu.Byłem dwa razy w centrum medycznym w klinice, w tym dzisiaj.Czuję się dzisiaj lepiej.W zasadzie odwołałem wszystko, co miałem w czwartek, spałem i mam się trochę lepiej. Możesz powiedzieć w moim głosie, że nie robię tutaj 100%.

Scanlan powiedział CBS News, że Wall miał „agresywny harmonogram” podczas pobytu w Katarze.

— Czy to było za dużo? zapytałem o to. I powiedział nie, po to żył i chciał mundialu” – powiedział Scanlon, odnosząc się do rozmowy z 3 grudnia, tydzień przed śmiercią Wallina. „Został uznany za swój ósmy mundial. Wczoraj skończył 48 lat. Był znanym kucharzem i uwielbiał zabawiać. Dwudziestu dobrych przyjaciół przyszło wczoraj wieczorem do jego mieszkania, żeby świętować.

Wall, znakomity dziennikarz, pisał dla kilku placówek i był współpracownikiem CBS Sports. Był analitykiem w CBS Sports HQ podczas Mistrzostw Świata w Katarze i pisał gościnne felietony, skupiając się na męskiej drużynie narodowej USA dla CBS Sports. Był także konsultantem redakcyjnym filmów dokumentalnych o piłce nożnej w Paramount+.

Wall jest również żonaty z dr Celine Counter, współpracownikiem medycznym CBS News. Licznik Tweetowane Powiedziała, że ​​była w „totalnym szoku” i podziękowała „rodziny piłkarskiej” Wallina i ich przyjaciołom za wsparcie, gdy pojawiły się wieści.

Rzecznik Departamentu Stanu USA Ned Price powiedział, że agencja jest w kontakcie z urzędnikami w Katarze.

„Byliśmy głęboko zasmuceni, gdy dowiedzieliśmy się o śmierci Granta Walla i przesłaliśmy kondolencje jego rodzinie, z którą mieliśmy bliskie relacje” – powiedział Price. Tweetowane. „Współpracujemy z wyższymi urzędnikami Kataru, aby jak najszybciej spełnić życzenia jego rodziny”.

Komisarz Major League Soccer Don Garber Tweetowane: „Jesteśmy zszokowani, zasmuceni i załamani tragiczną śmiercią Granta Walla. Był miłą i troskliwą osobą, której pasja do piłki nożnej i zaangażowanie w dziennikarstwo były niezmierzone”.

Uwaga edytora: Poprzednia wersja tej historii używała nieprawidłowego wieku Granta Walla i została zaktualizowana, aby poprawić jego wiek.