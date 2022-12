Zimowa burza uderza w zachodnie Stany Zjednoczone, przynosząc obfite opady śniegu i ulewny deszcz

Zimowa burza z silnymi wiatrami, ulewnymi deszczami i kilkoma stopami śniegu w Sierra Nevada zamknęła w sobotę autostrady górskie, powaliła drzewa i spowodowała alarmy przeciwpowodziowe i ostrzeżenia lawinowe od wybrzeża północnej Kalifornii po jezioro Tahoe. Potężny system burzowy przesunie się na wschód w ciągu najbliższych kilku dni, twierdzą synoptycy.

Ponad 250 mil Sierra znajdowało się pod ostrzeżeniem przed burzą zimową od północy Reno do południa Parku Narodowego Yosemite do niedzieli wieczorem lub wczesnym poniedziałkowym rankiem.

Do końca tygodnia spodziewane jest do 4 stóp śniegu w wyższych partiach wokół jeziora Tahoe i do 6 stóp w odległych częściach Sierra na północy i południu.

Ten obraz z kamery drogowej Caltrans pokazuje warunki śniegowe na California SR-89 Snowman w kalifornijskim Shasta-Trinity National Forest, 10 grudnia 2022 r. Caltrans przez AP



National Weather Service powiedział w oświadczeniu, że skutki burzy będą rozległe z północy na południe, z kilkoma ostrzeżeniami dotyczącymi pogody zimowej. Suma opadów śniegu wyniesie od 12 do 24 cali na północno-zachodnim Pacyfiku, północnych Górach Skalistych, Great Basin i Kalifornii, podał serwis pogodowy, a Sierra Nevada odnotowała „obfite opady śniegu”.

70-milowy odcinek wschodniej autostrady międzystanowej nr 80 w kierunku wschodnim został zamknięty z Colfax w Kalifornii do granicy stanu Nevada „z powodu zerowej widoczności” – poinformowali przedstawiciele transportu. Łańcuchy były wymagane na pozostałej części I-80 na wzgórzach od Reno w kierunku Sacramento.

Część kalifornijskiej autostrady 89 jest również zamknięta między Tahoe City w Kalifornii a South Lake Tahoe z powodu obfitych opadów śniegu – poinformował Highway Patrol.

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych wydała ostrzeżenie przed lawinami w górach na zachód od jeziora Tahoe, gdzie stwierdziła, że ​​„kilka stóp świeżego śniegu i silny wiatr spowodują niebezpieczne warunki lawinowe”.

Wiatry o prędkości 50 mil na godzinę spowodowały, że drzewa uderzały w domy w hrabstwie Sonoma w sobotę i miały osiągnąć prędkość 100 mil na godzinę nad grzbietami Sierra wczesnym rankiem w niedzielę, podała National Weather Service.

W weekend w Bay Area od San Francisco do Sierra Crest przewidywano do 2 cali deszczu i do 5 cali w Cross Valley na północny wschód od Sacramento.

Służba pogodowa wydała ostrzeżenie przed powodzią w sobotę, gdy cale deszczu spadły na pożary na południe od Monterey i blizny po oparzeniach na południe od Wielkiego Wybuchu.

Ponad 30 000 klientów było bez prądu w rejonie Sacramento w pewnym momencie w sobotę rano, ale pod koniec dnia zostało przywróconych do zaledwie kilkuset. Kierowcy i pasażerowie pięciu samochodów uwięzionych między zerwanymi liniami energetycznymi wyszli bez szwanku, poinformował Sacramento Bee.

Urzędnicy San Francisco Bay Area zgłosili przerwy w dostawie prądu i powalone drzewa, z których niektóre uszkodziły samochody i domy. W Monte Rio, małym miasteczku nad rzeką Russian w hrabstwie Sonoma, strażacy Odpowiedział na wiele raportów Drzewa zostały powalone przez wiatr o prędkości 50 mil na godzinę.

CBS San Francisco Duża sekwoja przewróciła się w Golden Gate Park, zmuszając do zmiany trasy wyścigu podczas National Club Cross County Championships.

Ludzie przebierają się za Świętego Mikołaja podczas Santa Con na Union Square pomimo ulewnego deszczu, 10 grudnia 2022 r. W San Francisco w Kalifornii. Tayfun Coskun/Agencja Anadolu/Getty Images



W Sierra około 10 cali śniegu spadło w sobotę po południu w ośrodku narciarskim Mammoth Mountain na południe od Yosemite, gdzie od początku listopada odnotowano ponad 10 stóp śniegu.

„Co tydzień wydaje się, że nadchodzi kolejna wielka burza” – powiedziała rzeczniczka kurortu Lauren Burke.

W niedzielę w niektórych częściach południowej Kalifornii spodziewane są ulewne deszcze. Według National Weather Service u podnóża hrabstwa Los Angeles może spaść do 6 cali deszczu.

Według serwisu pogodowego system stanie się „dużą i znaczącą burzą na początku przyszłego tygodnia” z obfitymi opadami śniegu, deszczem i surową pogodą w centralnej i południowej części Stanów Zjednoczonych. Oczekuje się, że w niedzielę w Górach Centralnych i Arizonie spadnie śnieg, a do wczesnego poniedziałku rano spadnie od 6 do 12 cali.

Meteorolog z Weather Channel Dr. Greg Postel opisał to jako „bardzo wpływowy system od wybrzeża do wybrzeża”.

Oczekuje się, że we wtorek w niektórych częściach Teksasu, Luizjany i Arkansas wystąpią trudne warunki pogodowe, podał Post. Front burzowy może również przynieść tornada do południowych Stanów Zjednoczonych, dodał Postel.

„Zasadniczo bardzo zła pogoda przesuwa się na południu, podczas gdy zamieć nad północnymi równinami” – powiedział Postel.

Centrum prognoz pogody NWS Powiedział We wtorek i środę w niektórych częściach Dakoty Południowej możliwe są „zamiecie śnieżne”, a „podróż może być niemożliwa”.