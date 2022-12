Ukraińskie naloty okupowały Melitopol, zabijając dwie osoby – poinformowała strona rosyjska

KIJÓW, 11 grudnia (Reuters) – Ukraina rozpoczęła w sobotę wieczorem atak na okupowany Melitopol w południowo-wschodniej Ukrainie, poinformowali ukraińscy urzędnicy przebywający na uchodźstwie w strategicznie położonym mieście założonym przez Rosję.

Prorosyjscy urzędnicy powiedzieli, że dwie osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ataku rakietowym, podczas gdy wygnany burmistrz powiedział, że zginęło wielu „najeźdźców”.

Reuters nie mógł niezależnie zweryfikować doniesień o atakach lub zgonach.

„Systemy obrony powietrznej zniszczyły dwa pociski, a cztery trafiły w cele” – powiedział Jewgienij Policki, mianowany przez Moskwę gubernator okupowanego regionu Zaporoża, w aplikacji komunikacyjnej Telegram.

Powiedział, że ukraiński atak rakietami HIMARS zniszczył „centrum rozrywki”, w którym ludzie jedli posiłki.

Wygnany burmistrz Iwan Fiodorow powiedział na swoim kanale Telegram, że atak miał miejsce w kościele, który stał się miejscem spotkań Rosjan.

Władimir Rokow, inny urzędnik z Moskwy w kontrolowanym przez Rosję regionie Zaporoże, powiedział, że duży pożar spowodowany strajkiem pochłonął centrum rozrywki. Opublikował nagranie, na którym widać, jak budynek płonie.

Wyrzutnie wielorakietowe HIMARS to jedna z najskuteczniejszych broni ukraińskich podczas wojny, prowadząca celny ogień do setek celów, w tym rosyjskich stanowisk dowodzenia. W piątek Stany Zjednoczone powiedziały, że wyślą więcej pomocy do Kijowa, aby wzmocnić obronę powietrzną i pokonać drony.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało w niedzielę, że w ciągu ostatnich 24 godzin w pobliżu Doniecka i Melitopola zestrzelono pięć pocisków rakietowych Himars.

Ołeksij Arestowicz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, powiedział, że Melitopol, główny węzeł przemysłowy i transportowy okupowany przez Rosję od marca, ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na południu.

„Przeprowadzana jest przez nią cała logistyka łącząca siły rosyjskie we wschodniej części obwodu chersońskiego i wszystkie trasy do rosyjskiej granicy w pobliżu Mariupola” – powiedział Arestowicz w wywiadzie wideo w mediach społecznościowych.

„Jeśli Melitopol upadnie, cała linia obrony aż do Chersoniu upadnie. Siły ukraińskie otrzymają bezpośrednią drogę na Krym”.

Nie było natychmiastowego komentarza ze strony ukraińskiego wojska w sprawie ataku. Wcześniej Centralne Dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy poinformowało, że przeprowadza ataki na Melitopol.

Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że jego siły kontynuowały działania ofensywne w pobliżu miasta Łyman w obwodzie donieckim i odparły ukraińskie kontrataki. Rosyjskie Ministerstwo używa rosyjskiej nazwy miasta Krasnyj Liman.

Relacja Nicka Starko z Kijowa; Napisane przez Lydię Kelly w Melbourne; Montaż: William Mallard i Alex Richardson

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.