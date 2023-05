Wyciek tabletu Pixel ujawnia specyfikację ekranu i baterii, datę premiery

Zgodnie z okrojoną listą Amazon, tablet Pixel zostanie wprowadzony na rynek w Japonii 20 czerwca, podczas gdy inne kluczowe specyfikacje pojawiły się teraz dzięki temu wyciekowi.

Jak pokazano na zrzucie ekranu (Przez Reddita), Amazon Japan opublikował podsumowanie Pełna lista tabletów Pixel Zawiera planowane wydanie i kilka zdjęć urządzenia w kolorach Ceramic (brązowy tył z białą ramką) i Hazel (zielony/czarny).

Pixel Tablet kosztuje 79 800 jenów (lub 591 dolarów ~) za 128 GB (UFS 3.1) pamięci masowej, a ceny w Europie ustalono na 600-650 euro (657 ~ do 711 $ ~) od kwietnia. „12 godzin strumieniowego przesyłania wideo” jest reklamowane z „wbudowaną baterią 27 Wh”.

Witryna lokalna I Niektórzy na Twitterze Mogłem przeglądać listę, zanim została usunięta, i potwierdziłem, że Tensor G2 będzie sparowany z 8 GB pamięci RAM (LPDDR5). Będziemy mieli dwie opcje przechowywania, drugi rozmiar to 256 GB.

Ponadto lista tabletów Pixel zawiera 10,95-calowy wyświetlacz LCD 2560 × 1600 o jasności 500 nitów. Inne specyfikacje tabletu Pixel obejmują przednią i tylną kamerę 8 MP, trzy mikrofony, „poczwórne głośniki”, Bluetooth 5.2 i ultraszerokie pasmo (UWB) już potwierdzone przez FCC.

Wraz z pojawieniem się tabletu Pixel w czerwcu i Pixela 7a spodziewanego w przyszłym tygodniu, wygląda na to, że Google zastosuje sekwencyjne podejście do nadchodzących wydań sprzętu. Jest to dodatkowo wzmocnione przez fakt, że urządzenie z dużym ekranem nie wyciekło już jak telefon średniej klasy w punktach sprzedaży detalicznej. Nie jest jasne, czy Pixel Fold zostanie uruchomiony wraz z tabletem.

przez SnoopyTech

dług: u/lepszy makaron

