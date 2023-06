Wyndham Clarke wygrywa US Open 2023, pierwszy major w karierze Amerykanina

CNN

—



Wyndhama Clarka Wygrał US Open 2023 w niedzielę, swój pierwszy duży tytuł w niedzielę. Country Club w Los Angeles.

Amerykanin, który szczyci się jednym zwycięstwem w PGA Tour i nigdy nie wygrał turnieju, pokonał wyzwanie czterokrotnego mistrza Irlandii Północnej, aby wygrać 123. edycję turnieju jednym uderzeniem.

Clark, lat 29, zakończył rundę finałową z wynikiem 10 poniżej 70 i zabrał do domu rekordową pulę nagród w wysokości 3,6 miliona dolarów w wysokości 20 milionów dolarów, największą pulę nagród, jaką kiedykolwiek przyznano w historii majora.

Wygrywając w Dzień Ojca, Clarke zadedykowała zwycięstwo swojej matce, Liz Clarke, która zmarła na raka piersi w 2013 roku.

Był golfista urodzony w Denver Długo rozmawiał Inspirując się przed meczem, wyjaśniła, jak zostawiła go z poleceniem „grania na dużą skalę”. Misja zakończona, Clark zalała się łzami podczas omawiania wywiadu ze zwycięzcą.

„Czułem, że moja mama patrzyła dziś na mnie i wiesz, że nie może tu być. Tęsknię za tobą, mamo” – powiedziała wzruszona Clarke.

„Pracowałem naprawdę ciężko i marzyłem o tej chwili od dawna. Wiele razy wyobrażałem sobie, że jestem tutaj przed tobą i wygrywam te mistrzostwa.

„Czuję, że to mój czas”.

Rossa Kinnairda/Getty Images Wzruszony Clark świętuje swoje zwycięstwo.

McIlroy, zwycięzca US Open z 2011 roku, kontynuuje dziewięcioletnie oczekiwanie na piąty wielki tytuł. 34-latek zajął miejsce w pierwszej piątce na 10 turniejach głównych od czasu wygrania The Open i PGA Championship w 2014 roku.

„Jeśli w końcu wygram ten następny major, będzie to naprawdę słodkie” – powiedział dziennikarzom McIlroy.

„Przejdę przez 100 takich niedziel, aby zdobyć kolejne ważne mistrzostwo”.

Oczekiwanie będzie długie Rickiem FowleremYar – który rozpoczął rundę finałową na czele z Clarke – zobaczył, jak jego marzenia o nieuchwytnym pierwszym majorze wyparowują w bolesnym ostatnim dniu.

34-latek dokonał historycznego startu, strzelając 62, aby zremisować z innym Amerykaninem Xanderem Schaffelem. pobił rekord Za najniższy wynik w pojedynczej rundzie w historii US Open, ale zakończył z wynikiem 75, czwartym najwyższym wynikiem w rundzie finałowej, remisując na piątym miejscu.

Trzykrotny zdobywca drugiego miejsca, ośmiokrotny zdobywca pierwszej dziesiątki: Słodko-gorzka etykieta bycia jednym z najlepszych golfistów, którzy kiedykolwiek wygrali turniej wielkoszlemowy.

Sean M. Hoffey/Getty Images Pogoń McIlroya za piątym majorem trwa.

Światowy nr 1 Scottie Scheffler zajął trzecie miejsce, trzy strzały za siedmioletnim Clarke’em i Australijczykiem Cameronem Smithem na czwartym miejscu.

Do Fowlera dołączyli rozstawiony z piątego miejsca Australijczyk Min Woo Lee i Anglik Tommy Fleetwood, którzy zbliżyli się o cale do wyrównania historycznego wyczynu Fowlera i Schaeffela w rundzie finałowej.

Fleetwood wystrzelił dwa orły i cztery birdie, aby awansować o 32 miejsca w tabeli liderów, ale jego ostatni wysiłek na 7-stopowym birdie zakończył się na 63.

Obrońca tytułu Matta Fitzpatricka Ukończył z wynikiem jeden poniżej par na 17. miejscu w klasyfikacji generalnej, podobnie jak zwycięzca mistrzostw PGA Brooks Koepka w zeszłym miesiącu.

Czwarty i ostatni turniej wielkoszlemowy mężczyzn w roku, The Open Championship, odbędzie się 20 lipca w Royal Liverpool Golf Club.

Richarda Heathcote’a/Getty Images Fowler przechodzi przez szósty dołek.

Po bolesnym, przerażającym zakończeniu trzeciej rundy, nadzieje Fowlera na wyczyszczenie konta zostały szybko rozwiane. Seria błędnych strzałów z tee połączonych w dwa bogey w jego pierwszych sześciu dołkach sprawiła, że ​​pierwszy słupek dużej 54-dołkowej przewagi wyparował, świat nr. 45 zaczęło się od marzenia.

Ponownie, Clarke wykorzystał wielką literę, wykonując trzy szybkie birdie w tym samym odcinku. Tracąc Fowlera dwoma uderzeniami po 53 dołkach, zakończył z wynikiem 60, prowadząc swojego partnera do gry o trzy.

Ezra Shaw/Getty Images Fowler przetrwał trudną rundę finałową.

Na nieszczęście dla Clarke’a, McIlroy wykazał się opanowaniem w ostatniej rundzie, co pasowało do jego błyskotliwego CV. Północny Irlandczyk nie oświetlił północnego toru wodnego, wykonując birdie tylko raz na zakręcie i marnując łatwą okazję na birdie na ósmym, ale tylko jeden boge na jego poprzednich 23 dołkach trzymał go w zasięgu uderzenia.

Gdy Fowler nadal się potykał, rozpoczął się wyścig dwóch koni i nie było wątpliwości, kto dzierżył rodowód. W ciągu tygodnia McIlroy miał dwa razy więcej tytułów niż Clarke, który dokonał poważnych cięć – chociaż świat nie. 32, wydawał się niewzruszony pośród nieznanych wód.

Potem wydarzyła się katastrofa. Znajdując się w fatalnej pozycji wśród kostrzewy po stronie ósmego greenu, Clarke odwrócił się i spojrzał w górę, by śledzić żeglarską kulę. Ku widocznemu przerażeniu Amerykanina jego piłka została zakopana w wysokiej trawie.

Zakończyło to wielkie marzenia bardziej utytułowanych graczy niż Clark, przypominając nieudaną ucieczkę z bunkra, która zniweczyła marzenia Victora Hovlanda na mistrzostwach PGA w zeszłym miesiącu. Znakomicie wykonany wysiłek w następnej próbie zaowocował łatwym puttem za bogey szóstkę.

Kiedy Clarke wrócił, poprowadził McIlroya jednym uderzeniem.

Harry’ego Howe’a/Getty Images McIlroy przez cały czas naciskał na Clarke’a.

Szansa na strzelaninę jeden na jednego została wkrótce potwierdzona, gdy Fowler wykonał bogey jeden po drugim, aby po 18 biegach obniżyć swoją przewagę do ośmiu poniżej.

Dramat rozegrał się na 14. dołku dla McIlroya, kiedy jego podejście złapało wiatr i zatopiło się w ścianie bunkra. Północny Irlandczyk padł na kolana w agonii, ale został wzmocniony, gdy sędziowie uznali, że jego piłka przebiła powierzchnię, powodując upuszczenie go przed bunkrem.

To była jednak krótkotrwała ulga, ponieważ jego kolejne dziewięć stóp putt potoczyło się szeroko. W końcu McIlroy straszył, Clarke ukarał go i natychmiast wziął poduszkę z trzech strzałów na tym samym dołku do swoich ostatnich pięciu dołków.

Ale pierwsze oznaki zdenerwowania towarzyszyły Clarkowi. Amerykanin powtarzał bogey, gdy McIlroy poszedł agresywnie i 16-go wywarł natychmiastową presję z birdie. Nagle prowadzenie wróciło do jednego.

Clark wykorzystał tor wodny z przewagą jednego strzału podczas marszu do tee na par-cztery 18. miejsce. Na szczycie próba birdie McIlroya z dalekiego zasięgu skręciła wąsko szeroko, zdobywając tytuł w US Open.

Ezra Shaw/Getty Images Tłumy ustawiają się na 18. torze wodnym, aby oglądać rundy końcowe.

Na dwóch greenach setki fanów podążały za Clarkiem po torze wodnym, co było z pewnością najdłuższym spacerem w jego karierze. Clark pozwolił sobie na uderzenie pięścią, po czym zbliżył się na odległość stopy i awansował do mistrzostw.

Po długim uścisku z pomocnikiem Johnem Ellisem triumfujący Clark przyłożył kapelusz do twarzy, zanim spojrzał w niebo.

Naprawdę grał duży.