Źródła – Suns finalizują wymianę za Bradleya Beala z Wizards

Adriana WojnarowskiegoWeteran NBA Insider3 minuty czytania

Washington Wizards finalizują transakcję, aby wysłać trzykrotnego strażnika All-Star Bradleya Beala do Phoenix Suns za pakiet, który ma zawierać Chrisa Paula, Landry’ego Shameta, kilka wyborów w drugiej rundzie i zamianę typów, poinformowały źródła ESPN w niedzielę.

Transakcja może zająć kilka dni, ale źródła podają, że Beal zmierza do Suns, aby stworzyć nową Big 3 wraz z Devinem Bookerem i Kevinem Durantem.

Agent Beala, Mark Bartelstein z Priority Sports, potwierdził ESPN, że Beal wyląduje z Suns.

„To bardzo złożony proces i jest wiele przeszkód do pokonania, a Ted Leonsis i Michael Winger byli niesamowitymi partnerami w jego realizacji” – powiedział Bardelstein ESPN. „Ted był przy nas od dnia, w którym powstał Brad [former general managers] Erniego Grunfielda i Tommy’ego Sheparda. Zawsze wspierali Brada pod każdym względem, a teraz doświadczyliśmy tego samego z Tedem i Michaelem Wingerem. Jesteśmy bardzo wdzięczni.”

Beal rezygnuje z klauzuli zakazu handlu, aby dostosować się do umowy dotyczącej franczyzy Suns, która teraz realizuje listę najlepszych talentów i wynagrodzeń. Beal dołączy do Bookera, Duranta i Deandre Aytona – cztery maksymalne kontrakty z układem zbiorowym mającym na celu poważne ograniczenie elastyczności składu drużyn o ponad 117 milionów dolarów powyżej drugiego fartucha podatku od luksusu. To był ostateczny mecz all-in w wyścigu o mistrzostwo Suns.

Przybycie Beala i 207 milionów dolarów, które pozostały na jego kontrakcie, sprawią, że Suns będą drugoplanową drużyną przez co najmniej następne trzy lata, kiedy będą w dużym stopniu polegać na minimalnych kontraktach, aby wypełnić skład.

Kierownictwo Suns i kluczowi gracze sprzedali Beal on Phoenix jako miejsce, w którym mógł spełnić swoje nadzieje na mistrzostwo w ostatnich dniach, podają źródła.

Właściciel Mat Ishbia zobowiązał się do opłacenia pensji i podatku od luksusu kontraktów Beala i Duranta, aby zdobyć tytuł w nadchodzących sezonach. The Suns zapłacą Bookerowi, Durantowi, Bealowi i Aytonowi 163 miliony dolarów w sezonie 2023-2024.

Bartelstein ściśle współpracował ze skrzydłowym w ostatnich dniach, aby przejść do umowy z Phoenix, z rozmowami, które obejmowały rozmowy z wieloma zespołami, podają źródła. Klauzula o zakazie handlu Peela okazała się ograniczona w możliwościach Waszyngtonu do negocjowania powrotu na rynek.

Czarodzieje zerwali ostatnie cztery lata i 207 milionów dolarów kontraktu Beala, torując skrzydłowi drogę do odbudowania składu po tym, jak opuścił play-offy w czterech z ostatnich pięciu lat – z których wszystkie obejmowały przegrane sezony. The Suns nie mieli żadnych wyborów w pierwszej rundzie draftu do dodania do umowy ze względu na kontrolę Brooklyn Nets w ramach umowy z Kevinem Durantem.

Po 11 latach spędzonych z Wizards – którzy w 2012 roku wybrali go z numerem 3 w drafcie – Beal zbliża się do 30. roku życia i przyznaje, że franczyza nie ma już szans na rywalizację ze skrzydłowym.

Po wymianie Beala Suns dokonali dwóch przebojowych transakcji pod Ishbią w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w tym umowę z Durantem.

Po ukończeniu pierwszego sezonu pięcioletniego kontraktu o wartości 251 milionów dolarów, Beal jest jedynym aktualnym zawodnikiem NBA, który wynegocjował w swoim kontrakcie klauzulę zakazu handlu, dającą mu możliwość kontrolowania nie tylko tego, dokąd może się udać, ale także jak potencjalny pakiet może go kupić i wpłynąć na jego nową obsadę drugoplanową.

Klauzula zakazu handlu Beala sprawi, że będzie znany Suns.

Leonsis dał skrzydłowemu pełną autonomię w kwestii tego, czy chce odbudować drużynę z Czarodziejami, czy podążać ścieżką wokół droższego talentu weterana. Wizards czekają na decyzje dotyczące opcji gracza w sprawie napastników Kyle’a Kuzmy i Kristapsa Porzingisa, którzy mogą zostać wolnymi agentami bez ograniczeń.

Beal zdobywał średnio 23,2 punktu w 50 meczach z kontuzjami w zeszłym sezonie. W swojej karierze zdobył średnio 22,1 punktu, w tym 30,5 punktu i 31,3 punktu w latach 2019-2021.