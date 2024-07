Wyniki Delta Air Lines (DAL) za drugi kwartał 2024 r

Akcje Delty spadły w notowaniach przedsesyjnych o około 9%. Inne amerykańskie linie lotnicze również notowały spadki.

Przewoźnik z Atlanty rozpoczął w czwartek sezon przychodów linii lotniczych charakteryzujący się pełną liczbą lotów, ale zyski są pod presją w miarę wzrostu kosztów i wzrostu przepustowości w zakresie taryf. Administracja Bezpieczeństwa Transportu podała, że ​​w niedzielę po raz pierwszy skontrolowała ponad 3 miliony osób na amerykańskich lotniskach.

Delta wyróżnia się jako najbardziej dochodowy przewoźnik w branży lotniczej, a czwartkowy raport jest oznaką, że konkurenci, zwłaszcza ci skupieni na nadpodaży rynku podróży lotniczych w USA, mogą tego lata mieć trudności.

Rival United Airlines, które ogłosi wyniki w przyszłą środę, próbują nadrobić zaległości Delta, a obaj przewoźnicy ścigają się, aby dodać więcej miejsc premium, które przynoszą większe przychody klientom. Analitycy mają wyższe rekomendacje „kupuj” dla Delta i United w porównaniu do innych amerykańskich linii lotniczych.

Oto jak wypadła Delta Za trzy miesiące zakończone 30 czerwcaW porównaniu do oczekiwań Wall Street opartych na szacunkach konsensusu LSEG:

Skorygowany zysk na akcję: Oczekiwano 2,36 USD i 2,36 USD

Oczekiwano 2,36 USD i 2,36 USD Skorygowane zarobki: Oczekiwano 15,41 miliarda dolarów i 15,45 miliarda dolarów

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 30 czerwca Delta osiągnęła skorygowane przychody w wysokości 15,4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 5,4% w porównaniu z rokiem ubiegłym i niewiele poniżej szacunków z Wall Street. Zysk netto spadł o prawie 30% w porównaniu z rokiem ubiegłym do 1,31 miliarda dolarów, czyli 2,01 dolara na akcję, podczas gdy koszty operacyjne wzrosły o 10% w porównaniu z rokiem ubiegłym. Według szacunków analityków, po uwzględnieniu pozycji jednorazowych, Delta odnotowała zysk w wysokości 1,53 miliarda dolarów, czyli 2,36 dolara na akcję.

„Drugi kwartał był bardzo dobrym wynikiem” – powiedział w wywiadzie dyrektor generalny Ed Bastian. „Widzisz, co się dzieje, co ma wpływ na rynek krajowy w postaci trwających w tym kwartale dyskontów po niskich kosztach”.

Bastian powiedział, że koniec lata będzie lepiej pasował do niższego popytu na pracę w Stanach Zjednoczonych. Delta twierdzi, że liczba podróży służbowych stale rośnie, a większość klientów spodziewa się utrzymania lub zwiększenia wydatków na podróże służbowe w tym kwartale i w kolejnych latach.

Przewoźnik spodziewa się, że w trzecim kwartale jego zdolność przewozowa wzrośnie od 5% do 6% w porównaniu z rokiem ubiegłym, co będzie wolniejszym tempem niż 8%, które zwiększyło się w drugim kwartale.

Przychody z podróży międzynarodowych utrzymują się na wysokim poziomie od czasu ustąpienia pandemii, chociaż linie lotnicze rozszerzyły rozkłady, co oznacza większą konkurencję dla klientów. Delta podała, że ​​przychody jednostkowe z lotów transatlantyckich wzrosną o 1 punkt procentowy w porównaniu z Letnimi Igrzyskami Olimpijskimi w Paryżu. Bastian powiedział CNBC, że skutki między czerwcem a sierpniem wyniosły około 100 milionów dolarów. Dzięki partnerstwu z Air France linia lotnicza ma większą pojemność do stolicy Francji niż konkurenci.

Delta odnotowała wzrost cen biletów premium w pierwszej klasie o 10% do 5,6 miliarda dolarów w drugim kwartale, podczas gdy przychody z biletów autokarowych wzrosły o 0,3% do około 6,7 miliarda dolarów. Lukratywna transakcja dotycząca kart kredytowych American Express wygenerowała 1,9 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Bastian powiedział, że Delta jest „całkiem dobrze odizolowana” od nadwyżki mocy produkcyjnych w branży, ponieważ uzyskuje większe przychody z miejsc premium i innych źródeł niż ze standardowych biletów autokarowych.

Delta podtrzymała swoją całoroczną prognozę zysków na poziomie 6–7 dolarów na akcję i stwierdziła, że ​​w dalszym ciągu spodziewa się wolnych przepływów pieniężnych w wysokości do 4 miliardów dolarów.