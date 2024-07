Osoba, która przeżyła zawalenie się mostu Key Bridge w Baltimore, podaje relację z pierwszej ręki

Julio Cervantes Suarez siedział w swojej ciężarówce z sześcioma pracownikami budowlanymi we własnych pojazdach we wczesnych godzinach porannych 26 marca, kiedy zrobił sobie przerwę od naprawy dziur na moście Francis Scott Key Bridge w Baltimore.

„Zacząłem zwracać się do każdego z nich po imieniu” – powiedział po hiszpańsku. „Ale nikt mi nie odpowiedział”.

Cervantes Suarez powiedział NBC On tak nie uważał Przeżyje upadek.

„Podziękowałem Bogu [the] Rodzina, którą mi dał” – powiedziała. „Poprosiłem go, aby zaopiekował się moją żoną i dziećmi. Przeprosiłem za wszystko, co zrobiłem.