Wyniki na żywo i analizy Tyson Fury – Oleksandr Usyk

Tyson Fury i Oleksandr Uzyk spotykają się w sobotni wieczór w Riyadzie w Arabii Saudyjskiej (ESPN+ Pay-per-view, 12:00 ET), aby zyskać szansę na zostanie pierwszym niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej w erze czterech pasów.

Fury (34-0-1, 24 KO) jest mistrzem WBC i liniowym. Usyk (21-0, 14 KO) dzierży pasy WBA, IBF i WBO. Ostatnim niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej w boksie był rok 2000 (Lennox Lewis, era trzech pasów).

Przed sobotnią walką Fury wydaje się być w lepszej formie niż wtedy, gdy w październiku musiał zdjąć się z ringu, wygrywając niejednogłośną decyzją z byłym mistrzem UFC Francisem Naginno.

„To walka stulecia” – Fury powiedział w środę ESPN. „[An undisputed heavyweight championship fight] Takie stulecie nigdy wcześniej nie miało miejsca i nie możemy się doczekać, aby dać fantastyczne widowisko.

Walka została zaplanowana na luty, zanim Fury doznał paskudnej skaleczenia prawego oka podczas sesji sparingowej. Usyk ostatni raz walczył w sierpniu, pokonując Daniela Dubois przez KO w dziewiątej rundzie, gdzie w piątej rundzie upadł po strzale w korpus, ale sędzia Louis Papon orzekł, że był to cios z dołu.

„Sobota to wyjątkowy dzień, ponieważ po raz drugi mam szansę zostać Niekwestionowanym” – powiedział Usyk. „To wspaniale. To dla mnie bardzo dobre. To bardzo ważne dla mojego kraju. Podoba mi się”.

