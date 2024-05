„Bugonia”, nowojorski film o Lanthimos, nabyty przez Focus Features

Dobre zdjęcia

Focus Features nabył światowe prawa do najnowszego projektu Yorgosa Lanthimosa BukoniaRemake południowokoreańskiej komedii science-fiction Uratuj zieloną planetę, w którym grecki reżyser ponownie spotyka się z Emmą Stone i Jessem Plemonsem. Cała trójka jest w Cannes ze swoimi tytułami konkursowymi Rodzaje życzliwościW piątek miał swoją światową premierę.

Zwróć uwagę Bukonia W Stanach Zjednoczonych Universal Pictures dystrybuowało tytuł na arenie międzynarodowej (z wyjątkiem Korei Południowej). To już druga umowa dla Focus Features ogłoszona w tym tygodniu w Cannes (Focus Pick Up z Woodym Harrelsonem w roli głównej ostatni oddech kilka dni temu), ale jest to znaczący przewrót dla studia, które ma na swoim koncie poprzednie Oscary Lanthimosa. ulubiony I biedak A także kandydat do Cannes Rodzaje życzliwości Całość obsługiwana przez Searchlight w celu dystrybucji.

Bukonia Fabuła opowiada o dwóch nastolatkach mających obsesję na punkcie spisków, którzy porywają wpływowego dyrektora generalnego dużej korporacji, wierząc, że jest kosmitą zamierzającym zniszczyć Ziemię. To kolejne odkupienie dla Lanthimosa u boku Eda Kinneya i Andrew Lowe’a z Element Pictures, który produkuje wraz z Lanthimosem, Arim Asterem i Larsem Knudsenem ze Square Beck, Stone’em za pośrednictwem swojego banera Fruit Tree oraz Jerrym Kyongbomem Ko z CJ ENM.

Będzie to anglojęzyczna wersja południowokoreańskiej komedii science fiction z 2003 roku Uratuj zieloną planetęFilm odniósł ogromny sukces na międzynarodowych festiwalach i zdobył dwie Koreańskie Nagrody Filmowe.

„Yorgos Lanthimos to filmowy wizjoner o wyjątkowym stylu, który urzekł widzów na całym świecie” – powiedział Peter Kujawski, prezes Focus Features. „Nie moglibyśmy być bardziej podekscytowani możliwością współpracy z nim, Emmą i niesamowitymi zespołami z Element, Square Beck i CJ ENM, aby na nowo wyobrazić sobie tę pokręconą i mrocznie zabawną historię”.

Kinney i Lowe dodali: „Naprawdę nie możemy się doczekać współpracy ze wspaniałym zespołem przy Focus Features i jesteśmy zachwyceni ponownym spotkaniem z Yorgosem, Emmą i Jessem oraz wieloma wspaniałymi ekipami, z którymi pracowaliśmy przy ostatnich filmach. .”

Kyongboum Ko dodał: „Jestem zachwycony możliwością przedstawienia intrygującej historii zakorzenionej w ukrytym klejnocie koreańskiego kina, z udziałem utalentowanego i wybitnego zespołu producentów, we współpracy z niezawodnym studiem. Oczekuję, że Yorgos zainicjuje dynamiczną fuzję chemiczną swoim wyjątkowym innowacja stylu i narracji.”

Dyrektor generalny Global Drama w Fremantle, Christian Vesper, dodał: „Jesteśmy podekscytowani możliwością obecności we Fremantle przy najnowszym projekcie Yorgosa i dumni, że możemy wspierać niesamowity zespół Element. Filmy Yorgosa są nadal innowacyjne i wciągające, i jesteśmy podekscytowani dołączyć do niego i wszystkich jego niesamowitych partnerów. Bukonia.”

Fremont przejął większościowy pakiet udziałów w Element Pictures w 2022 roku. Irlandzko-anglojęzyczna ekipa, która zostanie wspólnie pokazana na festiwalu Deadline w Cannes Disruptors 2024, pojawi się w tym roku w Cannes z trzema filmami w oficjalnej selekcji: konkurencyjnym tytułem Rodzaje życzliwości, w ramach którego Lanthimos ponownie łączy się ze swoim wieloletnim współpracownikiem Epthymisem Philippou; Debiut reżyserski francuskiego aktora Ariana Labeta Wrzesień mówi; I Nie jestem czarownicą Drugi film fabularny reżysera Rungano Nyoniego Kiedy świnka morska zamienia się w kurczaka.

