Pod koniec piątku SpaceX Falcon 9 rozświetli niebo nad Wybrzeżem Kosmicznym

Według alertów geoprzestrzennych i nawigacyjnych FAA SpaceX ma zamiar wystrzelić w piątek wieczorem kolejną partię satelitów Starlink.

W czwartek wieczorem SpaceX potwierdziło, że planuje start o 20:32. Jeśli SpaceX nie będzie mógł wystartować w tym czasie, opcje tworzenia kopii zapasowych będą dostępne do godziny 23:30.

Rakieta Falcon 9 wystartuje z kompleksu startowego Space Launch Complex 40 (SLC-40) na przylądku Canaveral, po trajektorii południowo-wschodniej.

Około osiem i pół minuty później Falcon 9 wyląduje na statku bezzałogowym na Oceanie Atlantyckim. Dopalacz wykona swój 21. lot i najlepiej został zapamiętany dzięki misji Inspiration4, pierwszej całkowicie cywilnej misji na orbitę oraz misji Axiom-1.

Ile satelitów SpaceX Starlink znajduje się na orbicie?

Będzie to najnowszy wystrzelenie satelitów internetowych SpaceX, które umożliwią dostęp do Internetu w niektórych z najbardziej odległych miejsc na Ziemi, w tym do oceanu. Według Jonathana McDowella, astrofizyka z Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, SpaceX ma obecnie na orbicie 5941 satelitów Starlink. Jeśli Starlink 6-59 będzie wyposażony w typowy ładunek satelitarny Space Coast 23, SpaceX przeniesie się na 5964 satelity zapewniające klientom dostęp do Internetu.

Wkrótce wystrzelona zostanie konstelacja Amazonki Kuipera

Niedawno magazyn Florida Today doniósł o postępie prac nad pakietem Internetu satelitarnego firmy Amazon: Project Kuiper. Podczas majowego lunchu National Space Club w Cape Canaveral Brian Hussman, wiceprezes ds. polityki publicznej Amazona, opowiedział o planach firmy dotyczących wypuszczenia produktu na rynek jeszcze w tym roku.

Mając już zapewnionych ponad 80 startów, megafirma założona przez miliardera Jeffa Bezosa zamierza umieścić na orbicie połowę galaktyki do lipca 2026 roku. Choć Jeff Bezos być może nie jest już dyrektorem generalnym Amazona, jego firma rakietowa Blue Origin ma kontrakt na wyniesienie tych satelitów za pomocą rakiety New Glen z Florydy.

Nie wszystko jest niespodziewane, ponieważ Amazon zlecił ULA, Arianespace i SpaceX wystrzelenie satelitów Kuiper.

Celem Amazona, podobnie jak SpaceX, jest udostępnienie szybkiego i niedrogiego Internetu obszarom na Ziemi o niedostatecznym zasięgu.

