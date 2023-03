Wzrost liczby miejsc pracy w USA zwolnił w lutym, ale wzrósł

Wzrost liczby miejsc pracy w USA zwolnił w lutym w stosunku do rekordowego tempa z poprzedniego miesiąca, ale pozostał na tyle wysoki, aby wywrzeć presję na Rezerwę Federalną, aby rozważyła przejście na większą podwyżkę stóp procentowych.

Największa gospodarka świata dodała w zeszłym miesiącu 311 000 miejsc pracy, więcej niż 225 000 oczekiwanych przez ekonomistów, ale mniej niż skorygowane w dół 504 000 w styczniu. Pomimo tych wzrostów stopa bezrobocia wzrosła do 3,6 procent, wciąż najniższego od dziesięcioleci.

Tymczasem wzrost płac wzrósł o 0,2 procent od stycznia, nie mniej niż poprzedni miesięczny wzrost średnich zarobków godzinowych. W ujęciu rocznym jest to wzrost o 4,6 proc.

Lutowy raport, opublikowany w piątek przez Bureau of Labor Statistics, jest jednym z najważniejszych danych przed kolejnym posiedzeniem banku centralnego w dniach 21-22 marca.

W zeznaniu przed Kongresem w tym tygodniu prezes Fed Jay Powell powiedział, że przeanalizuje dane, które pojawią się w przyszłym tygodniu, między innymi, takie jak dane o inflacji i sprzedaży detalicznej. Informacja.

„Będą one bardzo ważne w ocenie wysokich odczytów, jakie mieliśmy ostatnio, ogólnego kierunku gospodarki i naszych postępów w ograniczaniu inflacji” – powiedział w środę, podkreślając, że decyzja nie została podjęta. Więcej zrobione. „Ostateczny poziom stóp procentowych będzie wyższy niż wcześniej oczekiwano” – dodał Powell.

W lutym Fed ogłosił czas na gigantyczne podwyżki stóp procentowych iw ciągu ostatniego roku wielokrotnie przesuwał się o pół punktu i trzy czwarte punktu, oferując bardziej tradycyjne podwyżki o ćwierć punktu. W tamtym czasie Powell uzasadniał niewielką podwyżkę stóp procentowych, argumentując, że „pozwoliłaby” urzędnikom monitorować postępy w osiąganiu celu, jakim jest kontrolowanie inflacji, i powiedział, że trwa „proces deflacyjny”.

Jednak ciągłe zacieśnianie się rynku pracy i odnowiona siła konsumentów podniosły oczekiwania co do przyszłej ścieżki polityki. Ekonomiści ostrzegają, że styczniowe dane nie są jednorazowe, co skłoniło Fed do wybrania większej podwyżki.