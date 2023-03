Niedźwiedzie handlujące numerem 1 do Panthers, WR DJ Moore: Źródła

Autorzy: Kevin Fishbein, Adam Johns, Joseph Burson i Jeff Howe

Chicago Bears wymienili wybór nr 1 w drafcie NFL 2023 na rzecz Carolina Panthers, potwierdziły źródła drużynowe i ligowe. Atletyczny. Oto, co musisz wiedzieć:

W zamian za najlepszy wybór w drafcie Chicago otrzyma wybory nr 9 i 61 Karoliny w 2023 roku.

The Bears zdobyli numer 1 w tym sezonie poza sezonem dzięki mocnej grze QB Justina Fieldsa w drugiej połowie 2022 roku.

Fields zakończył rok 2022 z 2242 podaniami, 17 przyłożeniami i 11 przechwytami, a także 1143 jardami w biegu i ośmioma przyłożeniami w biegu. Rzucił 12 przyłożeń w ostatnich ośmiu meczach zespołu.

Niedźwiedzie były 3-14 w 2022 roku, a Pantery 7-10.

AtletycznyNatychmiastowa analiza:

Dlaczego Pantery zdecydowały się na ten ruch?

Po trzech latach karuzeli rozgrywających z Teddym Bridgewaterem, Samem Darnoldem i Bakerem Mayfieldem, musieli spróbować czegoś innego. Właściciel, David Tepper, jest fanem dużych zmian, które starał się wprowadzić w ciągu ostatnich dwóch sezonów, ścigając Matthew Stafforda i Deshauna Watsona. Poza tym Panthers nie zamierzają zatrudnić byłego rozgrywającego NFL i trenera QB Franka Reicha i nie dać mu nikogo do pracy. — osoba

Więc dla kogo idą Pantery?

Linia partyjna zespołu jest taka, że ​​Reich i dyrektor generalny Scott Fitterer wykorzystają następne siedem tygodni na ocenę, którego z rozgrywających Wielkiej Czwórki potrzebują: CJ Strouda, Bryce’a Younga, Willa Lewisa czy Anthony’ego Richardsona. Ale znawcy ligi uważają, że będzie to Stroud, który jest większy niż Young, dokładniejszy niż Richardson i bardziej rozgrywający niż Lewis. Stroud pokazał dokładne podania w zeszłym tygodniu i udowodnił, że nie boi się wyjść z kieszeni, kiedy trzeba, w półfinale College Football Playoff przeciwko Georgii. Panthers wyprzedzili innego rozgrywającego ze stanu Ohio dwa lata temu i zajęli Jaycee Horn na 8. miejscu, kiedy Fields stał się dostępny. — osoba

Ocena transakcji dla niedźwiedzi

To była wygrana dyrektora generalnego Bears, Ryana Bolesa. I raport dla reszty Ligi. Polacy odbudowują Niedźwiedzie, a teraz je odebrał. Pierwszy wybór to ogromny zasób i on o tym wie. Zespoły zawsze wykraczają poza swoich rozgrywających.

Pantery wybrały ich teraz, aby dodać do swojego składu dodatkowego gracza pierwszej rundy w 2024 roku i drugiego rundy w 2025 roku. Moore nabył również odbiornik nr 1 w Far Fields. To rzeczywiście imponująca zdobycz. — Jana

Co Moore wnosi do Chicago

Kapitał poborowy jest kluczowy dla Bears w dłuższej perspektywie, ale Moore może być dużą częścią tej transakcji. Miał 1100 jardów w każdym sezonie od 2019-21 dla Bears – a w przyszłym miesiącu skończy 26 lat. Moore mógłby być bardzo potrzebnym kamieniem węgielnym w tym składzie na pozycji premium, a to zmniejsza potrzebę przeznaczania zasobów na wolną agencję lub pobór. Zdobycie weterana rozgrywającego, który dołączyłby do Darnella Mooneya i Chase’a Claypoola, jest również ważne dla Fieldsa. — Ból ryb

Historia

Oczekuje się, że rozgrywający Young i Stroud będą pierwszymi graczami wybranymi w nadchodzącym drafcie, a Bears, w tym Beals, zgarną swój najgorszy wynik w NFL. Oczekuje się, że dzięki nowym typom Chicago albo zbuduje listę wokół Fields, albo zmieni typy w jeszcze więcej aktywów.

Moore, 24. ogólny wybór w drafcie NFL 2018, rozpoczął 73 mecze w swojej pięcioletniej karierze z Karoliną. W zeszłym sezonie prowadził Panthers z 888 jardami odbierającymi i siedmioma przyłożeniami.

(Zdjęcie: Bears GM Ryan Poles: Matt Marton / USA Today)