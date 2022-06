Symbol zastępczy, gdy ładowane są akcje artykułu

HONG KONG – Prezydent Chin Xi Jinping w czwartek wyszedł poza granice Chin kontynentalnych po raz pierwszy od wybuchu epidemii. 25. rocznica przekazania Hongkongu Od rządów brytyjskich do chińskich.

Oczekuje się, że Xi, najpotężniejszy przywódca Chin od czasów Mao Zedonga, po raz trzeci przełamie precedens jeszcze w tym roku, dając okazję do umocnienia osobistej władzy nad Chińską Partią Komunistyczną. Pod jego rządami.

Jednak dla wielu mieszkańców Hongkongu połowa okresu 50 lat gwarantowanego „wysokim poziomem autonomii” w ramach mechanizmu zwanego „jeden kraj, dwa systemy” to czas na żałobę. Erozja wolności I rozwiane nadzieje na demokratyczną przyszłość.

„Po powstaniach i protestach w 2019 i 2020 roku rząd w Pekinie chce przedstawiać wszystko jako pod kontrolą – elementy opozycji i rebelii zostały zniszczone” – powiedział Ho-Fang Hung, profesor ekonomii politycznej na Uniwersytecie Johnsa Hopkinsa. „To sytuacja korzystna dla obu stron, a on spróbuje przedstawić Xi Jinpinga jako człowieka, który osiągnął coś, co nazywa się „drugim powrotem” Hongkongu”.

Chińscy uczeni zaczęli mówić o „drugim powrocie” Hongkongu. Said Zheng Yongnian, wpływowy politolog z Chińskiego Uniwersytetu w Hongkongu Media rządowe Wczesne lata chińskich rządów po 1997 roku były „suwerennością bez władzy rządzącej”. Ale G to zmienił.

Zheng powiedział, że ustawa o bezpieczeństwie narodowym to dobry początek, ale dopiero początek „restrukturyzacji” systemu politycznego Hongkongu.

Zaakceptowanie przyszłości w kształcie Pekinu może być trudne wśród pokoleń urodzonych wokół przekazania władzy, oczekują one większej wolności demokratycznej i zostały wprowadzone do lokalnej polityki poprzez walkę z dumpingiem z Pekinu.

„Kiedy byłem młodszy, nie wiedziałem, czym są globalne prawa wyborcze, ale potem zmieniłem zdanie po tym, jak doświadczyłem rewolucji parasolowej” – powiedział Koko Aw, 25-letni student prawa, odnosząc się do 2014 roku. Walczy o cel zmiany System wyborczy Hongkongu pozwolił Pekinowi na wystawianie kandydatów politycznych.

Pomimo radosnego tonu w chińskich mediach państwowych przed piątkowymi uroczystościami, istnieją oznaki, że Xi może nie martwić się uciskiem Pekinu w Hongkongu. Lokalne media, powołując się na anonimowe źródła rządowe, poinformowały, że Shi nie zostanie na noc w mieście i zamiast tego wróci do Shenzhen przez granicę kontynentalną po kolacji z ustępującym prezesem Garym Lamem i wróci do Hongkongu w piątek rano. Ceremonia mianowania byłego szefa policji Lee na jego miejsce.

Co najmniej 10 dziennikarzy z mediów lokalnych i zagranicznych Według South China Morning Post zakaz został wprowadzony w celu ukrycia działań. Liga Socjaldemokratów, prodemokratyczna organizacja polityczna, powiedziała, że ​​nie będzie protestować 1 lipca po tym, jak policja bezpieczeństwa narodowego wezwała swoich ochotników. „Sytuacja jest bardzo trudna, proszę o zrozumienie” – powiedziała grupa w oświadczeniu skierowanym do kibiców.

Dla starszego pokolenia w Hongkongu rok 1997 był czasem wielkiej niepewności. 59-letnia Claudia Tong opuściła wówczas miasto i wyemigrowała do Australii, ale później wróciła. Pomimo dominacji Pekinu, z optymizmem patrzy na przyszłość Hongkongu.

„Uważam, że edukacja narodowa to dobra rzecz. Wielu młodych ludzi nie rozumie, co oznacza „jeden kraj, dwie organizacje” – powiedział.

To zamieszanie może być jednym z powodów, dla których interpretacje Chin zmieniły się z biegiem czasu. Po kapitulacji byłego chińskiego przywódcy Deng Xiaopinga sprzed 1997 roku, Hongkong obiecał, że „konie nadal będą ścigać się i tańczyć”. Przekształcając je idee Xi, z okazji 20. rocznicy przekazania władzy, tworzą głębokie korzenie „zaawansowany, pierwotny” system rządzenia, w którym „jeden naród” jest postrzegany i utrzymywany jako jedność narodowa.

Podczas poniedziałkowego wydarzenia Chris Baton, ostatni brytyjski gubernator Hongkongu, przekonywał, że Wielka Brytania niewiele mogła zrobić, aby uniknąć niedawnego zwrotu represji w Hongkongu do 1997 roku, „ponieważ prawdziwa historia dotyczy dzisiejszych wyborów w Hongkongu. Prezydent Xi Jinpinga.

W tym czasie, dodał Baton, przekazanie Hongkongu było postrzegane jako „kanaryjskie w dół szybu kopalni”, aby sprawdzić, czy chiński reżim okaże się brutalny, samolubny lub wiarygodny w sprawach międzynarodowych, ale teraz na to pytanie udzielono odpowiedzi. „Canary był ścigany, do tego stopnia, że ​​im się to udało” – powiedział.