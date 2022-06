Pandy rozwinęły swoją najbardziej zagmatwaną cechę co najmniej 6 milionów lat temu

Ale ich przodkowie, podobnie jak większość niedźwiedzi, spożywali bardzo szeroką dietę, która obejmowała mięso. Uważano, że ekskluzywna dieta współczesnych pand rozwinęła się stosunkowo niedawno. Jednak nowe badanie Szczególne zainteresowanie pand bambusem mogło pojawić się co najmniej 6 milionów lat temu – prawdopodobnie ze względu na ogromną, całoroczną dostępność rośliny.

Aby przetrwać tylko na bambusie o niskiej zawartości składników odżywczych, współczesne pandy (Ailuroboda melanoloca) rozwinęły specyficzny szósty palec, który umożliwia łatwe łapanie łodyg bambusa i usuwanie liści.

Siamese Wang, badacz i ekolog archeologii kręgowców w Muzeum Historii Naturalnej hrabstwa Los Angeles, powiedział:

Wang i jego zespół znaleźli wcześniejsze dowody na to, że pandy miały dodatkowe palce w postaci skamielin datowanych od 6 do 7 milionów lat. Skamielina znaleziona w prowincji Yunnan w południowo-zachodnich Chinach należy do przodka pandy znanego jako Ilurroctose.

Nowe badanie opublikowane w czwartek w czasopiśmie Scientific Reports.

Chociaż szósta cyfra pandy wielkiej nie jest tak elegancka i wydajna jak kciuk ludzki, w badaniu zauważono, że istnienie tej „unikalnej morfologii” przez miliony lat pełni kluczową funkcję dla przetrwania.

Kompromis ewolucji

Ale to, co szczególnie zastanawiało naukowców zaangażowanych w badania, to fakt, że ta skamielina była dłuższa niż szósty palec współczesnych pand wielkich.

Wang i jego koledzy myślą o krótkiej szóstej cyfrze współczesnych pand Jest to ewolucyjny kompromis między potrzebą obchodzenia się z bambusem a potrzebą chodzenia z ich cięższymi ciałami.

„Pięć do sześciu milionów lat powinno wystarczyć, by panda wytworzyła długie, fałszywe kciuki, ale ewolucyjna presja na podróżowanie i dźwiganie jego ciężaru sprawiła, że ​​„kciuk” był krótki – wystarczająco silny, aby być skutecznym bez bycia dużym. sposób”, powiedziała Szkoła Ewolucji Człowieka i Zmian Społecznych. Denise Su, profesor i naukowiec z Instytutu Pochodzenia Człowieka na Uniwersytecie Stanowym Arizony, powiedziała w oświadczeniu.