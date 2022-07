Kaitlyn Armstrong, teksańska kobieta oskarżona o zabójstwo profesjonalnej rowerzystki Anny Moriah Wilson, została aresztowana w Kostaryce.

A Dziewczyna z Teksasu Podejrzany z Kostaryki został aresztowany w sprawie zastrzelenia zawodowej rowerzystki Anny Moriah Wilson w jej domu w Austin, poinformował w czwartek US Marshals Service.

34-letnia Caitlin Marie Armstrong została aresztowana w środę w ośrodku w Santa Teresa Beach w prowincji Butaneras, podała służba marszałkowska. Raport. Oczekiwano, że Armstrong wróci do Stanów Zjednoczonych, gdzie postawiono mu zarzuty morderstwa, podała agencja.

„The Marshals Service podniósł śledztwo Kaitlyn Armstrong do prowadzenia sprawy na wczesnym etapie tego śledztwa, co mogło odegrać kluczową rolę w jej schwytaniu po 43-dniowym biegu” – powiedziała Susan Palmerio, marszałek USA w Zachodnim Okręgu Teksasu.

Wilson, lat 25, został znaleziony martwy 11 maja, a policja w Austin wydała nakaz zabójstwa Armstronga 19 maja.

Armstrong sprzedał swój pojazd 13 maja, a następnie poleciał z Austin do Houston wkrótce po przesłuchaniu przez władze w sprawie śmierci Wilsona, podały władze. Poleciał do Nowego Jorku, zanim użył fałszywego paszportu, by polecieć z Newark w stanie New Jersey do San Jose w Kostaryce, 18 maja, podała służba.

Wilson, wyczynowy kolarz szutrowy i górski, pochodzący z Vermont, znany jako „Mo”, był w Austin na imprezie kolarskiej. Zgodnie z oświadczeniem, Wilson umawiał się wcześniej z chłopakiem Armstronga, kolarzem Colinem Stricklandem, który współpracował ze śledczymi i niczego nie podejrzewał.

Zgodnie z oświadczeniem, SUV Armstronga był widziany na wideo z monitoringu przed domem, w którym zastrzelono Wilsona.

Zdjęcie: Kaitlyn Armstrong. Marszałkowie USA