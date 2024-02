Yang Hengjun: Chiny zawieszają wyrok śmierci dla australijskiego autora, potępia Canberra

Sydnej

Według australijskiej minister spraw zagranicznych Penny Wong, chińsko-australijski autor otrzymał w Chinach wyrok śmierci w zawieszeniu po pięciu latach spędzonych pod zarzutem szpiegostwa.

Yang Hengjun, obywatel Australii i urodzony w Chinach działacz na rzecz demokracji, został w poniedziałek skazany przez sąd w Pekinie, powiedział Wong. RaportPowiedział, że rząd australijski jest „przerażony” wyrokiem.

„Rozumiemy, że jeśli dana osoba nie popełni poważnego przestępstwa w ciągu dwóch lat, po dwóch latach może zostać zamienione na dożywocie” – powiedział Wong.

„To bolesna wiadomość dla doktora Yanga, jego rodziny i wszystkich, którzy go wspierali. Nasze myśli są z nimi.

Yang miał 58 lat Zatrzymany w 2019 r na lotnisku, kiedy wraz z żoną przybył z Nowego Jorku do miasta Guangzhou na południu, aby odwiedzić rodzinę w Chinach.

On później Oskarżony o szpiegostwo – Odrzucił zarzuty.

Sprawa Yang jest owiana tajemnicą. Władze chińskie nie podały żadnych szczegółów na temat postawionych mu zarzutów, w tym tego, jakiego kraju oskarżono o szpiegostwo.

W 2021 roku odbył się jego proces Przetrzymywana za zamkniętymi drzwiami Australijskim dyplomatom odmówiono dostępu do silnie strzeżonego sądu w Pekinie. Wyrok i kara były wielokrotnie opóźniane.

Według obserwatorów prawnych chiński system sądowy jest notorycznie nieprzejrzysty – zwłaszcza w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego – a wskaźnik skazań przekracza 99%.

Yang w areszcie podupadł na zdrowiu. W ubiegłym roku Yang powiedział Bał się, że może umrzeć w więzieniuPo wykryciu dużej cysty na jego nerce.

Minister spraw zagranicznych Australii Wong stwierdziła w swoim oświadczeniu, że Australia opowiadała się za Yang w stosunkach z Chinami „przy każdej okazji i na najwyższym szczeblu”.

Zobowiązał się w dalszym ciągu zabiegać o interesy i dobro Yanga, w tym o odpowiednie leczenie, a także zapewniać jemu i jego rodzinie pomoc dyplomatyczną.

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Wong powiedział, że zadzwonił do ambasadora Chin Xiao Qiana, aby wyjaśnić wyrok, potwierdzając jednocześnie, że jest to „decyzja chińskiego systemu prawnego”.

„Wszyscy Australijczycy chcą, aby doktor Yang ponownie połączył się z rodziną” – powiedział Wong, dodając, że Yang miał „możliwość” odwołania się od wyroku.

Przyjaciel Yanga i były promotor doktoratu w Australii, Feng Chongqi, nazwał jego karę „barbarzyńskim czynem chińskiego reżimu komunistycznego”.

„Yang jest karany przez chiński rząd za łamanie praw człowieka w Chinach i za propagowanie uniwersalnych wartości, takich jak prawa człowieka, demokracja i praworządność” – powiedział.

„To skandaliczne prześladowanie polityczne i niedopuszczalne arbitralne uwięzienie niewinnego obywatela Australii”.

Feng wyraził również zaniepokojenie stanem zdrowia Yang, mówiąc, że jest on obecnie „bardzo chory” i wezwał rząd australijski do zorganizowania dla Yang zwolnienia warunkowego ze względów zdrowotnych i jak najszybszego sprowadzenia go z powrotem do Australii.

Przed przeprowadzką do Australii Yang pracował jako urzędnik w chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Przed zatrzymaniem zamieszczał wśród 130 000 obserwujących na X, powszechnie znanym Twitterze, satyryczne komentarze krytyczne wobec chińskiego rządu. Napisał także serię powieści szpiegowskich.

Chociaż Yang posiada obywatelstwo australijskie, większość czasu spędza w Stanach Zjednoczonych, gdzie przebywa jako wykładowca wizytujący na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku.

Organizacje praw człowieka również potępiły wyrok Yanga.

Daniela Cowshon, australijska dyrektor Human Rights Watch, stwierdziła, że ​​wyrok jest „niszczycielski” dla Yang i jego rodziny i wezwała Canberrę do „silniejszych działań” w celu zwiększenia presji na Pekin.

„Lata arbitralnych zatrzymań, zarzuty stosowania tortur, zamknięty i niesprawiedliwy proces bez dostępu do wybranych przez siebie prawników – tak surowy wyrok jest niebezpieczny” – stwierdził.

„Rzuca światło na nieprzejrzysty system sądownictwa karnego w Pekinie kontrolowany przez Komunistyczną Partię Chin”.

To nie pierwszy raz, kiedy los Australijczyków uwikłanych w sprawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego podsyca napięcia między Pekinem a Canberrą.

W październiku ubiegłego roku australijski prezenter telewizyjny Cheng Lee Został zwolniony przez Chiny i wrócił do kraju Jego rodzinie ponad trzy lata po przetrzymywaniu pod nieprzejrzystymi zarzutami o szpiegostwo.

Cheng, była prezenterka biznesowa chińskiego nadawcy państwowego CGTN i matka dwójki dzieci, jest oskarżona o nielegalne udostępnianie tajemnic państwowych obcym krajom.

Pekin nie ujawnił szczegółów zarzutów postawionych Chengowi podczas jego trzech lat pozbawienia wolności, a chiński sąd wielokrotnie opóźniał wydanie wyroku.