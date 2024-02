Firma twierdzi, że rodzic Snapchata zwalnia 10% siły roboczej, aby „zmniejszyć hierarchię”

Źródło obrazu: Denisa Charlotte/AFP /Getty Images

Producent Snapchata, Snap, to najnowsza firma technologiczna, która przeprowadzi zwolnienia w związku z nowo ogłoszonymi planami redukcji zatrudnienia o 10%, podała w poniedziałek firma. Zwolnienia dotkną ponad 500 pracowników, jak wynika z danych dotyczących zatrudnienia Snap opublikowanych w listopadzie 2023 r., które obejmowały mniejsze zwolnienia, na północ od 5000 pracowników.

Ogłoszono zwolnienia Zgłoszenie SECSnap wyjaśnił, że posunięcie to było konieczne, aby wesprzeć jego dalszy rozwój.

„Podjęliśmy trudną decyzję o restrukturyzacji naszego zespołu, aby lepiej przygotować naszą działalność do realizacji naszych najwyższych priorytetów i zapewnić sobie zdolność do większych inwestycji, aby z czasem wspierać nasz rozwój” – czytamy w zgłoszeniu. „W rezultacie szacujemy, że poniesiemy obciążenia przed opodatkowaniem w wysokości od 55 do 75 milionów dolarów, obejmujące głównie odprawy i koszty z nimi związane oraz inne opłaty, z czego oczekuje się, że od 45 do 55 milionów dolarów będą to przyszłe koszty gotówkowe”.

Chociaż lokalne przepisy i inne czynniki mogą przesunąć niektóre koszty na drugi kwartał, Snap twierdzi, że większość tych kosztów wystąpi w pierwszym kwartale 2024 r. Spółka ma opublikować swoje wyniki po zamknięciu giełdy 6 lutego.

W oświadczeniu dla TechCrunch rzecznik Snap powiedział: „Restrukturyzujemy nasz zespół, aby zmniejszyć hierarchię i poprawić osobistą współpracę. Skupiamy się na wspieraniu odchodzących członków zespołu i jesteśmy niezwykle wdzięczni za ich ciężką pracę i wiele wkładów do Snapa” – dodali.

Firma podała wówczas, że druga fala zwolnień nastąpiła po niewielkiej liczbie zwolnień na przestrzeni miesięcy, gdy pod koniec ubiegłego roku Snap zrestrukturyzował zespół ds. produktów, koncentrując się na redukcji warstw pracowników i przyspieszeniu podejmowania decyzji. Wiceprezes ds. inżynierii w firmie Snap, Nima Khajehnouri, również opuścił dział produktów, zatrudniając mniej niż 20 osób. We wrześniu ubiegłego roku Snap zamknął swój dział usług dla przedsiębiorstw po niecałym roku działalności. Inwestycje firmy w produkty sprzętowe, takie jak Snap Spectacles i dron Pixie, nie opłaciły się.

W 2022 r. Snap zwolnił 20% personelu w wyniku poważnej restrukturyzacji.

Kurs akcji Snapa Wskoczyłem wcześnie Po opublikowaniu w październiku wyników za trzeci kwartał spółka przekroczyła szacunki zysków i przychodów na akcję do 1,11 miliarda dolarów, co oznacza stratę o 4 centy w wysokości 1,19 miliarda dolarów i 2 centy. Firma odnotowała także największy wzrost liczby użytkowników, odnotowując 406 milionów aktywnych użytkowników na całym świecie dziennie, czyli więcej niż oczekiwano 405,7 miliona. Jednakże strata netto firmy wzrosła o 2% rok do roku, do 368 milionów dolarów w kwartale.

Chociaż zarobione, pstryk Inwestorzy zostali ostrzeżeni Rynek reklamowy charakteryzował się niestabilnością, gdyż niektóre kampanie reklamowe jego klientów były wstrzymane. Według dostawcy badań Insider Intelligence firma ma 0,6% udziału w światowym rynku reklamy cyfrowej. Firma szacuje, że do 2024 roku Snap wygeneruje 4,12 miliarda dolarów światowych przychodów z reklam.

„Zwolnienia nie wróżą dobrze kondycji działalności Snapa poza wynikami za czwarty kwartał 2023 r.” – stwierdziła główna analityk Jasmine Enberg. „Błyskotliwe raporty Meta to dla Snapa wyzwanie do naśladowania, a Snap stara się pozyskać trochę dobrej woli inwestorów, którzy nagrodzili jego rywala za działania mające na celu redukcję kosztów i kontynuowali mantrę „rób mniej” do 2024 r. Oczekujemy, że Snap odnotujemy spadek przychodów z reklam o 3,3% w 2023 r., czego można się spodziewać” – dodał Enberg.

Według stanu na trzeci kwartał Snap zatrudniał 5367 pracowników Komunikat prasowy za III kwartał.

Business Insider poinformował o zwolnieniach w Snapie W piątek przed ogłoszeniem decyzji w całej firmie zwolniono kilkudziesięciu pracowników. Z raportu wynika, że ​​w tym tygodniu spodziewane są dalsze zwolnienia.