Król Karol III zachorował na raka i wycofał się z obowiązków publicznych

Londyn

CNN

—



Wielkiej Brytanii Król Karol III Pałac Buckingham ogłosił w poniedziałek, że ze względu na leczenie raka wycofuje się z występów publicznych.

Aktualizacja pojawiła się po tym, jak 75-letni Charles trafił do londyńskiego szpitala Proces strojenia Powiększona prostata w zeszłym miesiącu.

Pałac poinformował w poniedziałkowym oświadczeniu, że przeprowadzono badania, które wykazały „postać raka”. Źródło rządowe powiedziało CNN, że wykrytym typem nowotworu nie był rak prostaty, ale nie podało żadnych szczegółów.

„Jej Królewska Mość rozpoczęła dziś rutynowy harmonogram leczenia, podczas którego lekarze zalecili jej przełożenie wystąpień publicznych” – oznajmił pałac.

„Przez cały ten okres Jego Królewska Mość będzie nadal wykonywać zadania rządowe

i jak zwykle oficjalne dokumenty” – dodał.

Raja spędził trzy noce w London Clinic, prywatnym szpitalu niedaleko Regent's Park, podczas ostatniej operacji. „To dobrze” – stwierdził ten pierwszy. Po okresie.

Został zauważony po raz pierwszy od niedzielnego leczenia i wydawał się w dobrym nastroju, gdy machał do publiczności w drodze na niedzielne poranne nabożeństwo w Sandringham w Norfolk. Towarzyszyła mu żona, królowa Camilla.

Alberto Pessali/AP Charles i Camilla opuścili klinikę London w centrum Londynu w zeszłym tygodniu po pobycie w szpitalu King's Hospital w celu leczenia powiększenia prostaty.

Źródło królewskie dodało, że monarcha wrócił z Sandringham w poniedziałek rano, aby rozpocząć leczenie ambulatoryjne w Londynie.

„Król jest wdzięczny za szybką interwencję swojego zespołu medycznego dzięki niedawnemu zabiegowi szpitalnemu” – stwierdzono w oświadczeniu Pałacu Buckingham. „Jest całkowicie pozytywnie nastawiony do swojego leczenia i spodziewa się wkrótce powrócić do pełnej aktywności publicznej”.

„Jej Królewska Mość zdecydowała się podzielić swoją diagnozą, aby zapobiec spekulacjom i w nadziei, że przyczyni się to do publicznego zrozumienia wszystkich osób dotkniętych chorobą nowotworową na całym świecie” – podsumował pałac.

Nie wiadomo jeszcze, w jaki sposób wykryto raka, gdy Raja przechodził leczenie powiększenia prostaty. Lekarz sądowy CNN, dr. Jonathan Rayner mówi, że pacjenci przyjmowani do szpitala często poddawani są badaniom, takim jak prześwietlenie klatki piersiowej, które może ujawnić inny problem zdrowotny.

„Wygląda na to, że podczas rutynowej oceny pod kątem operacji prostaty odkryli, że coś jest nie tak” – powiedział Reiner.

We wrześniu 2022 roku Karol został królem po śmierci królowej Elżbiety II.

Książę William, następny w kolejce do tronu, jeszcze w tym tygodniu powróci do obowiązków publicznych po wzięciu urlopu, aby wesprzeć żonę w powrocie do zdrowia po operacji żołądka – ogłosił w poniedziałek Pałac Kensington w komunikacie prasowym.

Według źródła bliskiego księciu Walii William utrzymuje regularny kontakt z ojcem.

Obejrzyj tę interaktywną zawartość na CNN.com



Książę Harry rozmawiał z ojcem o diagnozie i w nadchodzących dniach uda się do Anglii, aby odwiedzić monarchę – podało biuro księcia i księżnej Sussex.

Harry i Charles byli na dłuższą metę. Cywile wypadają Gdy książę i jego żona Meghan, księżna Sussex, ustąpili z obowiązków królewskich, książę podjął pracę. Krótka wycieczka do Anglii Na koronację Karola w zeszłym roku.

Na tę wiadomość natychmiast zareagowali brytyjscy przywódcy polityczni. Premier Rishi Sunak napisał w mediach społecznościowych, że „życzy Jego Królewskiej Mości pełnego i szybkiego powrotu do zdrowia”.

„Nie mam wątpliwości, że wkrótce powróci z pełną mocą i wiem, że cały kraj powinien życzyć mu wszystkiego najlepszego” – powiedział Sunak.

Tymczasem prezydent USA Joe Biden powiedział, że „niepokoi się” sytuacją króla Karola.

„Martwię się o niego. Słyszałem o jego diagnozie” – powiedział Biden zapytany o rozwój sytuacji w Las Vegas. „Jeśli Bóg pozwoli” – Biden powiedział, że wkrótce porozmawia z królem.

Przywódcy krajów Wspólnoty Narodów, takich jak Kanada i Australia, oraz prezydent Francji Emmanuel Macron również udzielili monarchie wsparcia.

„Życzę Jego Królewskiej Mości Królowi Karolowi III szybkiego powrotu do zdrowia. Nasze myśli są z Brytyjczykami” – napisał Macron w poście na portalu X.

Poniedziałkowe oświadczenie Pałacu Buckingham – opublikowane wczesnym rankiem w Londynie – stanowiło ważny i niepożądany kamień milowy w panowaniu Karola jako króla Wielkiej Brytanii.

Dołożyło się to do i tak już trudnego okresu dla rodziny królewskiej, której Nowy Rok naznaczony był problemami zdrowotnymi, które wykluczyły trzech starszych członków jej rodziny.

Charles wymagał trzydniowego pobytu w szpitalu z powodu operacji prostaty, podczas której przeprowadzono badania mające na celu wykrycie raka. Królowa Camilla, która codziennie odwiedza męża, była u jego boku, gdy wyjeżdżał w ubiegły poniedziałek.

Camilla powiedziała wcześniej, że jej mąż „czuje się dobrze” i „nie może się doczekać powrotu do pracy”. W ostatnich zaręczynach.

Katarzyna, księżna Walii, w tym samym czasie zmagała się z problemami żołądkowymi i zaledwie kilka godzin po operacji opuściła ten sam szpital.

Do szpitala został przyjęty 16 stycznia w celu planowanej operacji jamy brzusznej. Dzień później Pałac Kensington ogłosił, że operacja się udała i że będzie w szpitalu od 10 do 14 dni. Nie jest jasne, na czym polegała operacja, ale źródło królewskie poinformowało CNN, że stan 42-latka nie był nowotworowy.

Od tego czasu Kate i jej mąż, książę William, zostali usunięci z oczu opinii publicznej, skupiając się na powrocie do zdrowia.





02:04 – Źródło: CNN Dlaczego lekarz twierdzi, że Pałac Buckingham powinien ujawnić więcej szczegółów na temat diagnozy króla Karola

Zarówno Williama, jak i Kate Ich dzienniki pozbawiono obowiązków publicznych Przynajmniej do Wielkanocy, ale już w poniedziałkowe popołudnie – na kilka godzin przed upublicznieniem diagnozy Charlesa – Pałac Kensington ogłosił, że William wróci do takich obowiązków już w najbliższy weekend.

Obecna była także Sarah Ferguson, księżna Yorku Stwierdzono czerniaka złośliwegoPoważna postać raka skóry, w zeszłym miesiącu.

Otrzymuj nasz bezpłatny biuletyn Royal

• Subskrybuj Royal News CNNCotygodniowa depesza o rodzinie królewskiej, tym, co robi w miejscach publicznych i co dzieje się za murami pałacu.

Charles był ogólnie w dobrym zdrowiu i lubił długie spacery po okolicy; Dwukrotnie w 2020 i 2022 r. zaraził się Covid-19, ale za każdym razem wracał do zdrowia w odpowiednim czasie.

Jeżeli król jest chwilowo zbyt chory, aby pełnić swoje obowiązki, część z nich można powierzyć dwóm lub większej liczbie doradców królewskich.

Obecnymi doradcami stanowymi są Camilla, William, Harry, księżniczka Anna, książę Edward, książę Andrzej i księżniczka Beatrice.

Jeżeli król nie jest w stanie w pełni wypełniać swoich konstytucyjnych obowiązków, w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie rządu, jego uprawnienia mogą zostać odebrane i przejęte przez regenta. Zgodnie z ustawą z 1937 r. następcą w kolejce do tronu byłby książę William.