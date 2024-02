Decyzja RBA, płace w Japonii, środki w Chinach

5 godzin temu

Wskaźniki referencyjne akcji Chin kontynentalnych i Hongkongu wzrosły we wtorek o 2%, na czele z odpowiednio akcjami spółek z sektora opieki zdrowotnej i spółek technologicznych.

Nastąpiło to po tym, jak chińskie organy regulacyjne podjęły kroki w celu uspokojenia niedawnej wyprzedaży na rynkach Raport krajowej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Powiedział, że „poprowadzi to inwestorów instytucjonalnych do bardziej agresywnego wejścia na rynek”.

Największą zmianę na indeksie CSI 300 miała spółka Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, która wzrosła o 10%, natomiast największy wzrost na indeksie Hang Seng odnotował technologiczny gigant Alibaba, którego akcje wzrosły o 5,9%.