Trybunał uznał, że Trump nie jest odporny na procesy sądowe dotyczące fałszowania wyborów w 2020 r

10:46 ET, 6 lutego 2024 r

Jakieś informacje na temat zarzutów o fałszowanie wyborów, jakie stoją przed Trumpem



Od Devana Cole’a, Hannah Rabinowitz i Caitlin Bolandz z CNN



Trump argumentował, że częścią jego oficjalnych obowiązków jako prezydenta jest praca na rzecz „zapewnienia integralności wyborów”, dzięki czemu nie podlega on postępowaniu karnemu za próbę zmiany wyników wyborów. Prawnicy Trumpa argumentują, że skoro został uniewinniony przez Senat w trakcie postępowania w sprawie impeachmentu, chroni go podwójne zagrożenie i nie może być oskarżony przez Departament Sprawiedliwości o to samo zachowanie.