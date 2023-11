Z badania wynika, że ​​rozgwiazda nie ma rąk, ale pięcioramienną głowę

Dodaj do zapisanych historii

Ale jeśli to twoja odpowiedź, zła wiadomość: mylisz się. W nowych badaniach opublikowanych w środę naukowcy opisują, w jaki sposób gwiazdy morskie ewoluowały, przybierając charakterystyczny gwiaździsty kształt i być może rozwinęły wszystko, co ogólnie wiadomo o anatomii zwierząt. Odpowiedź jest dziwniejsza, niż spodziewała się większość naukowców.

Mówiąc najprościej, gwiazda morska, zwana także rozgwiazdą, często pojawia się jako głowa. Analiza molekularna jego genów sugeruje, że jego przodkowie ewoluowali tak, by tracić łodygi.

Badanie pokazuje, jak postęp w genetyce umożliwia naukowcom badanie złożoności życia na Ziemi jak nigdy dotąd. W tym przypadku pomogło to rozwiązać wielowiekową zagadkę zoologiczną dotyczącą jednego z najbardziej zagadkowych stworzeń planety. Nawet nazwa „rozgwiazda” jest myląca, ponieważ technicznie rzecz biorąc, zwierzę to nie jest rybą.

Jednak w przypadku nowych badań gwiazd morskich „ręka” to „niewłaściwe słowo” – dodał.

Hipotez na temat tego, jak to zrobić, było wiele Gwiazdy morskie stworzyli swoje unikalne ciała i „w zasadzie żadne z nich nie odpowiada rzeczywistości” – powiedział Laurent Forry, biolog rozwojowy z Uniwersytetu Stanforda, który kierował badaniami.

U innych zwierząt, od wieloryba po mysz, łatwo jest odróżnić, który koniec jest głową, a który ogonem. Biolodzy nazywają te organizmy dwustronnie symetrycznymi, co oznacza, że ​​mają lewą i prawą stronę, które się odzwierciedlają.

Jednak gwiazdy morskie i ich krewni, np. jeżowce i dolary piaskowe, są trudne. Zwierzęta te, zwane szkarłupniami, mają pięciokrotną symetrię, co oznacza, że ​​ich ciała można podzielić na pięć równych części.

„Patrzysz na szkarłupnie, a one pytają: «Kto to zamówił»” – powiedziała Roxer.

Sprawiając, że tajemnica stanie się jeszcze bardziej zagmatwana, gwiazdy morskie, pomimo ich dziwnego wyglądu, takie nie są. To Daleko spokrewniony z ludźmi, którzy mieli wspólnego przodka 600 milionów lat temu. Larwy gwiazd morskich, podobnie jak ludzie, są w rzeczywistości dwustronnie symetryczne. Dziecko Gwiazdy morskie spędzają w oceanie od kilku tygodni do miesięcy, po czym nagle przekształcają swoje ciała do pięciokrotnie większych rozmiarów niż u dorosłych.