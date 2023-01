Z raportu PKB wynika, że ​​gospodarka USA będzie rosła w 2022 roku

Te obawy zostały rozwiane — przynajmniej na razie. Gospodarka odnotowała kolejny kwartał z rzędu stałego wzrostu między październikiem a grudniem, a aktywność gospodarcza rosła w tempie 2,9 procent w ujęciu rocznym. Wydatki konsumpcyjne przyczyniły się do dobrego czwartego kwartału, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek w dużej części gospodarki, w tym w mieszkalnictwie i przemyśle.

Mimo to postać była fajna 3,2 proc. wzrostu w poprzednim kwartale — poinformowało w czwartek Biuro Analiz Ekonomicznych.

Najnowsze dane wskazują na prężną, ale powolną gospodarkę, hamowaną przez agresywne wysiłki Rezerwy Federalnej w celu kontrolowania inflacji. Bank centralny podniósł stopy procentowe siedem razy w zeszłym roku, mając nadzieję, że wyższe koszty pożyczek skłonią przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe do cięć na tyle, aby spowolnić gospodarkę i ograniczyć wzrost cen.

Podczas gdy niektóre z tych podwyżek stóp już wywarły efekt mrożący – szczególnie na rynku mieszkaniowym – ekonomiści twierdzą, że upłyną miesiące, zanim inflacja powróci do normy. Kilka dużych banków przewidywało recesję w tym roku.

„Możesz zobaczyć [growth] Myślisz, że gospodarka wyszła z lasu, ale byłaby to kompletna błędna interpretacja” – powiedział Joseph Lavorgna, główny ekonomista SMBC Nikko Securities America, który spodziewa się spowolnienia. „Istnieje wiele zmiennych, wszystkie wskazują w tym samym kierunku: jest recesja na rynku mieszkaniowym. Wygląda na to, że produkcja zbliża się do recesji. Widzimy słabość w zatrudnianiu tymczasowym. Wątpliwe, abyśmy odczuli pełne skutki wszystkich działań Fed podwyżki stóp”.