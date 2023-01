Ogłoszono starterów NBA All-Star 2023

LeBron James uzupełnia rekord strzelecki kariery Kareema Abdula-Jabbara w NBA. Teraz złapał Abdula-Jabbara na innej stronie księgi rekordów All-Star.

James został wybrany gwiazdą NBA po raz 19 w czwartek, remisując gwiazdę Los Angeles Lakers, Abdula-Jabbara, w największej liczbie selekcji w historii ligi. James — zdobywca wszystkich głosów — będzie kapitanem jednej z drużyn na Mecz Gwiazd 19 lutego w Salt Lake City, podczas gdy lider sondaży Konferencji Wschodniej Giannis Antetokounmpo z Milwaukee Bucks będzie kapitanem drugiej.

Starterzy Konferencji Wschodniej

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Kevin Durant (Brooklyn Nets)

Jaysona Tatuma (Boston Celtics)

Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

Kyrie Irving (Brooklyn Nets)

Starterzy Konferencji Zachodniej

LeBron James (Los Angeles Lakers)

Nikola Jokić (Denver Nuggets)

Zion Williamson (New Orleans Pelicans)

Stephen Curry (Golden State Warriors)

Luka Doncić (Dallas Mavericks)

To już szósty rok, w którym NBA wykorzystała projekt kapitana w Meczu Gwiazd; James był kapitanem za każdym razem, ogłaszając rekord 5-0 w ciągu roku. Antetokounmpo jest kapitanem po raz trzeci po posiadaniu tej franczyzy w 2019 i 2020 roku.

James i Antetokounmpo będą jeść Wybierz ich drużyny Tuż przed meczem w Salt Lake City świeżo ogłoszony zwrot i odejście od poprzednich lat, w których wybierano kapitanów na tydzień lub dwa przed weekendem All-Star.

Bez żadnych zmian spowodowanych kontuzjami, pozostałych ośmiu starterów, których wybiorą, to: dwukrotny panujący MVP NBA z Denver, Nikola Jokic, lider punktacji NBA Luka Doncic z Dallas, Stephen Curry z Golden State, Jayson Tatum z Bostonu, koledzy z drużyny z Brooklynu. Kevin Durant i Kyrie Irving, Donovan Mitchell z Cleveland i Zion Williamson z Nowego Orleanu.

„Jestem zdecydowanie pobłogosławiony i upokorzony, że mogę być tego częścią” – powiedział Mitchell podczas telewizyjnego ogłoszenia otwarcia w TNT. „Być częścią mojego czwartego All-Star, a teraz być starterem, nie mógłbym być szczęśliwszy”.

Wielką intrygą jest trzecie miejsce na wschodnim polu ataku, gdzie Joel Embiid z Filadelfii – numer 2 w czwartkowym wyścigu punktacyjnym NBA z 33,4 punktami – jest dziwnym człowiekiem po tym, jak Antetokounmpo, Durant i Tatum zajęli trzy pierwsze miejsca w głosowaniu.

Startujący — trzech napastników i dwóch obrońców z każdej konferencji — zostali wybrani przez połączenie trzech różnych głosów: głosowanie fanów stanowiło 50%, głosowanie mediów — 25%, a głosowanie graczy NBA — ostatnie 25%.

Rezerwy wyłonione w drodze głosowania trenerów ligi zostaną ogłoszone 2 lutego. Wśród graczy, którzy zasługują na szczególną uwagę: Damian Lillard z Portland, Shai Gilgeous-Alexander z Oklahoma City, Jaylen Brown z Bostonu i Bam Adebayo z Miami.

Jamesowi brakuje 157 punktów do Abdula-Jabbara, który w sumie zdobył 38 387 punktów. Przy swojej obecnej średniej wynoszącej 29,9 punktów na mecz, James będzie potrzebował nieco ponad pięciu meczów, aby pobić rekord – a jeśli nie przegapi żadnego meczu poza sezonem, będzie na dobrej drodze, by prześcignąć Abdula-Jabbara 7 lutego. Mecz u siebie z Oklahoma City.

Oznacza to, że podczas weekendu All-Star, jeśli James już pobił rekord, może to być świętowanie pobicia przez Abdula-Jabbara rekordu utrzymywanego przez prawie 40 lat.

„Obliczając, kiedy to może się stać, wygląda na to, że stanie się to przed naszą przerwą na All-Star” – powiedział komisarz NBA Adam Silver w zeszłym tygodniu w Paryżu. „Jeśli zdarzy się to przed naszą przerwą w All-Star Game, tegoroczny All-Star Game w Salt Lake City wydaje się być idealną okazją do uhonorowania go”.

James jest teraz remisowany z Abdul-Jabbarem w większości selekcji All-Star, a jeśli James zagra w Salt Lake City, zostanie pierwszym graczem w historii NBA, który wystąpi w 19 meczach All-Star. Abdul-Jabbar został wybrany do gry w 1973 roku, ale nie zagrał.

Byłby to kolejny wpis na długiej liście rekordów All-Star dla Jamesa. Pierwszy zawodnik, który został wybrany do 19 kolejnych Meczów Gwiazd — do czwartku dzielił ten rekord z 18-krotną legendą Lakers, Kobe Bryantem, który zmarł 26 stycznia 2020 r., dokładnie trzy lata temu. .

Jeśli rzeczywiście wystartuje, będzie to 19. miejsce Jamesa, cztery kolejne w historii ligi; Bryant zaliczył 15 startów. 19 startów z rzędu oznacza kolejną passę All-Star; Bob Cousy ma drugą najdłuższą passę z 13 startami.

James jest także liderem All-Star pod względem minut, punktów, zdobytych rzutów z gry i prób rzutów z gry.